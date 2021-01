Elisir 11-15 gennaio, dagli integratori alle sorprese del sogno

Elisir torna con le puntate 11-15 gennaio per una nuova settimana di programmazione. Il programma di Rai 3 interamente dedicato alla medicina e al benessere è in onda tutti i giorni nel day time mattutino, alle 11.00. Ed è condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi.

Elisir 11-15 gennaio

La programmazione della settimana prevede due approfondimenti per ogni puntata. Sono comprese, naturalmente, le consuete incursioni nel mondo della nutrizione e delle ultime notizie legate alla medicina. Ecco gli argomenti quotidiani.

Lunedì 11 gennaio

Si parla di acidità di stomaco, un disturbo che colpisce molti italiani, ma che spesso viene sottovalutato. Quali sono le conseguenze e soprattutto come possiamo curarlo?

La scoliosi è una curvatura anomale della colonna vertebrale. Le cause sono molteplici e tra queste si riscontrano le malformazioni congenite della colonna. Ma anche le malattie genetiche, i problemi neuromuscolari e la disparità di lunghezza degli arti. Come si corregge? Gli esperti lo svelano nella seconda parte della puntata. Infine, nell’ultima parte Mirabella si occupa del sogno, una dimensione difficile da decifrare, ma che rivela il nostro stato di salute mentale e psicologico.

Martedì 12 gennaio.

La circolazione è un fattore fondamentale per la salute del nostro organismo. Gonfiore alle gambe o ad altre zone del nostro corpo, prurito e altro possono far pensare a dei problemi circolatori. E’ così? Come curarli?

Nella seconda parte Mirabella e la Rinaldi si occupano dei tanti integratori che si trovano in commercio. Quali sono validi e soprattutto quando vanno utilizzati? Infine, nello spazio nutrizione, spazio alla verdura verde. Quali proprietà benefiche nascondono e come possiamo cucinarle per esaltarle al meglio?

Mercoledì 13 gennaio

Oggi i conduttori si occupano di polmonite, una malattia che fa paura oggi più di prima, a causa del covid. Le cause possono essere batteriche o virali. Vedremo come affrontarla e soprattutto come curarla.

L’analisi delle urine serve per identificare eventuali disordini metabolici, disturbi renali e infezioni del tratto urinario. Si parla di come e quando effettuarle, nella seconda parte della puntata. Infine: quale dieta è consigliabile subito dopo le festività natalizie.

Giovedì 14 gennaio

L’argomento principale della puntata è il cuore, organo centrale del nostro corpo. Col tempo invecchia e possono insorgere disturbi legati all’affaticamento e all’indebolimento. Come riconoscerli? Quali sono le cure?

Nella seconda parte spazio alla medicina nucleare (come tac, pet, etc.), un ausilio fondamentale nella diagnosi di patologie, altrimenti difficili da riconoscere. Quando è necessario farvi ricorso? Infine viene spiegata la pressione psicologica alla quale sono sottoposti i nostri figli e nipoti all’idea di ritornare a scuola in presenza, dopo molti mesi di didattica a distanza. Come aiutarli ad affrontare questo momento?

Venerdì 15 gennaio

Si parla di calcoli biliari, dei sassolini che si sviluppano nella cistifellea, e che si formano perché la bile, il liquido che aiuta l’organismo a digerire i grassi, si solidifica. Quali sono i sintomi e quali le cause? Bisogna sempre ricorrere alla chirurgia?

Il piede piatto sarà l’argomento della seconda parte della puntata. La causa può essere legata ad un errato sviluppo della fascia plantare durante l’infanzia, ad un trauma o all’usura. Si può curare? Come?

Infine, nello spazio nutrizione, parleremo delle patate, un tubero dai mille impieghi.

La puntata di sabato 16 gennaio

Sabato 16 gennaio alle 8.00, torna come sempre l’appuntamento settimanale con Elisir del Sabato con una selezione degli argomenti trattati durante la settimana.