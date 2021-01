Detto fatto settimana 11-15 gennaio, ospite Stefano De Martino

Detto fatto torna con la nuova settimana nei giorni 11-15 gennaio. Il programma di Rai 2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda il pomeriggio alle 15.15, è condotto da Bianca Guaccero. E si avvale del cast fisso composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Detto fatto settimana 11-15 gennaio

Ecco tutte le rubriche e gli ospiti che si avvicendano nel corso della settimana

Lunedì 11 gennaio

Torna Giovanna Civitillo con la sua rubrica “Pazze per lo shopping”, durante la quale si parla dei saldi di inizio anno. Ci poi lo chef Natale Giunta e il vivaista Fabiano Oldani, che spiega come curare una pianta malata. Spazio quindi al “Cambio look ad honorem” di Carla Gozzi, mentre nella “Superclassifica Jon”, dedicata alle canzoni che compiono 20 anni, c’è in collegamento Jessica Morlacchi.

Martedì 12 gennaio

Stefano De Martino, nuovamente alla guida del comedy show “Stasera tutto è possibile”, al via in prime time su Rai2, si collega con il programma. Francesca Rocco è invece l’ospite della rubrica dedicata alle scarpe di Nenella Impiglia. Segue la rubrica di Carla Gozzi “Personality look”, durante la quale disegna un nuovo look sulla base del profilo psicologico-caratteriale della sua ospite. Presenti in puntata anche lo chef Ilario Vinciguerra e Angelica Amodei, esperta di centrifughe, estratti e tisane.

Mercoledì 13 gennaio

Torna l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina che, con i suoi consigli, aiuta la sua ospite ad accettarsi e valorizzarsi. In cucina spadella lo chef Matteo Torretta, mentre in collegamento interviene l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Detto fatto il fine settimana

Nella puntata di giovedì 14 sono previste due nuove rubriche. Ecco nei dettagli quanto accade negli ultimi due giorni della settimana.

Giovedì 14 gennaio

Vengono inaugurate due nuove rubriche. La prima è “La Ruota dei colori di Carla Gozzi”, in cui la Gozzi spiega a un’ospite come abbinare i colori giusti per creare outfit impeccabili. La seconda è “Appuntamento con l’amore”, con la terapeuta di coppia Giovanna De Maio, che risponde alle richieste d’aiuto degli spettatori e dispensa consigli pratici su come risolvere i problemi di coppia. Presenti lo chef Cesare Marretti e, in collegamento, interverrà Enzo Miccio.

Venerdì 15 gennaio

Per la rubrica “A tu per tu(torial)” Bianca Guaccero intervisterà Fiordaliso, anche protagonista di un tutorial. Previsto anche oggi lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponde ai quesiti che arrivano sui diritti delle donne e della famiglia. Presenti in puntata anche una nuova tutor di cucina, Malindi Donvito, Mauro Perfetti per l’oroscopo e l’educatrice cinofila Dunia Rahwan.