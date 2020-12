La musica che gira intorno con Fiorella Mannoia il 15 e 22 gennaio

La musica che gira intorno è il nuovo programma di Fiorella Mannoia. Rai 1 lo propone in due puntate in onda rispettivamente venerdì 15 e venerdì 22 gennaio in prima serata alle 21.25.

La musica che gira intorno con Fiorella Mannoia

Con La musica che gira intorno la prima rete di viale Mazzini riporta la Mannoia in video nel ruolo di conduttrice e narratrice. L’artista era stata già la padrona di casa del one woman show dal titolo Un, due, tre Fiorella andato in onda sempre in due puntate il 16 e 23 settembre 2017, Il programma è stato anche riproposto in replica. Ed i risultati dell’Auditel sono stati ritenuti soddisfacenti per i vertici della prima rete.

Nella penuria di idee che regna incontrastata, oggi, nel mondo dell’intrattenimento, adesso Rai 1 decide di riproporre lo show ma con una veste differente e più nuova, dopo circa tre anni e mezzo.

Intanto la formula rimane pressoché invariata. Due appuntamenti speciali con grandi personaggi dello spettacolo. Si spazia dal piccolo al grande schermo fino al teatro, una delle forme d’arte più sofferenti a seguito della pandemia da Covid.

Due venerdì di gennaio che devono occupare il prime time in attesa che la Rete, con altri appuntamenti, ci traghetti verso l’inizio del festival di Sanremo 2021. In quest’ottica, si inizia il nuovo anno celebrando la musica e i suoi grandi interpreti. Ad iniziare dalla stessa padrona di casa così attenta alle problematiche che riguardano le donne. E saranno molte le colleghe che la affiancheranno nelle due puntate.

Perchè questo titolo

Intanto spieghiamo il perchè di questo nuovo titolo. Fiorella Mannoia vuole dare spazio alla musica declinata a 360 gradi. Quella musica che gira intorno alla nostra vita e ne rappresenta una sorta di lunga colonna sonora. Musica che è dentro e fuori di noi e ci giuda in varie occasioni dell’esistenza. Non a caso il titolo è preso in prestito proprio da “La musica che gira intorno”, la canzone di Ivano Fossati a cui la Mannoia rende omaggio. Perchè, afferma, rappresenta il valore che ha per ognuno di noi.

Dunque siamo in un universo musicale dove la musica è padrona assoluta e diventa “la nostra musica”.

Il programma così costruisce un racconto partendo dalle canzoni e dalle storie interpretate da Fiorella e dagli ospiti dello show. Rai 1 non vuole solo intrattenere ma indurre a riflettere, oltre che ad emozionare, Vuole rappresentare anche un amarcord e rievocare i ricordi più importanti delle nostre storie, personali e collettive.

Da dove va in onda

La musica che gira intorno va in onda dal Teatro 1 di Cinecittà World, parco a tema italiano, sito a Castel Romano alle porte della Capitale.

Qui sono state ambientate le due serate speciali presentate da Fiorella, in compagnia di grandi ospiti del mondo musicale, del cinema, del teatro e della tv. Un omaggio alla musica, agli interpreti ed al pubblico che quelle canzoni le ha considerate colonna sonora della propria vita.

