Stasera in tv sabato 16 gennaio 2021. Torna Affari tuoi Viva gli sposi che si confronta nuovamente con C’è posta per te. Il programma di Carlo Conti propone una nuova coppia di Promessi Sposi, mentre Maria De Filippi presenta altre storie familiari. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv sabato 16 gennaio 2021 tutti i programmi in onda

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Affari tuoi (Viva gli sposi!). Dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, Carlo Conti conduce la quarta puntata del programma in cui una coppia di futuri sposi cerca di aggiudicarsi il malloppo più alto, pari a 300.000 euro. I premi sono contenuti in 20 pacchi che vengono aperti, nel corso della puntata, da dieci personaggi famosi.

Su Rai 5, alle 21.15, Visioni – Roma Europa Festival 2020. La voce di Fabrizio Grifasi, direttore generale e artistico della Fondazione RomaEuropa, ci conduce tra le più importanti performance in scena nell’edizione 2020: dalla danza al teatro, dalle letture alla musica.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Tra gli ingredienti che rendono il programma di Maria De Filippi unico nel suo genere ci sono l’autenticità delle storie raccontate e la speranza per chi invia la posta che la grande busta in studio si apra per permettere il lieto fine. Ospiti stasera Irama, Giulia Michielini e Marco Bocci.

Su La7, alle 21.15, Eden – Un pianeta da salvare. Anche questa settimana Licia Colò racconta i problemi climatici del nostro pianeta e gli sforzi per risolverli. La trasmissione nel 2020 ha vinto il Premio Flaiano come miglior programma culturale.

Su Nove, alle 21.15, Nove racconta. La puntata di stasera si intitola “L’ultima difesa”: Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni di carcere nel secondo processo d’appello per la morte di Marco Vannini, avvenuta a Ladispoli nel 2015.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite: e poi. Il comportamento autodistruttivo di Pauline è un grosso ostacolo da superare. Chad continua il suo percorso e ce la mette proprio tutta per raggiungere dei risultati; i progressi di June si arrestano; la donna scivola in cattive abitudini.

Stasera in tv sabato 16 gennaio 2021 i film in onda

Su Raitre, alle 21.45, il film drammatico del 2018, di Nikolaus Leytner, Il tabaccaio di Vienna, con Bruno Ganz, Simon Morzé, Karoline Eichhorn. 1938. L’adolescente Franz (Simon Morzé) lascia il suo paesino per trasferirsi a Vienna e lavorare come apprendista in una tabaccheria. Il suo miglior amico in città diventa incredibilmente il professor Sigmund Freud (Bruno Ganz), che gli darà perfino consigli su come conquistare una ragazza.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Pierre Morel, The Gunman, con Sean Penn, Jasmine Trinca. L’ex militare Martin Terrier vorrebbe iniziare una nuova vita con Annie in un villaggio del Congo. Ma, dopo essere sopravvissuto a un attentato, è costretto a tornare in azione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1970, di Richard Fleischer, Tora! Tora! Tora!, con So Yamamura. 1941: l’ammiraglio Yamamoto, comandante in capo della marina giapponese, attacca la flotta americana a Pearl Harbor. Per gli Stati Uniti inizia la Seconda Guerra Mondiale.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2011, di Jennifer Yuh, Kung Fu Panda 2. Diventato il valoroso guerriero dragone, Po protegge la Valle della Pace con l’aiuto dei suoi maestri e amici di kung fu Tigre, Scimmia, Vipera, Gru e Mantide. Ma la tranquillità della Valle è di nuovo minacciata dalla comparsa di un terribile nemico che progetta di conquistare la Cina grazie a un’arma segreta.

Film 20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film horror del 1998, di Stephen Norrington, Blade, con Wesley Snipes, Stephen Dorff. New York: Frost, capo di una banda di vampiri, vuole dominare la metropoli. Ma dovrà fare i conti con Blade, nato da una madre vampirizzata e implacabile cacciatore dei seguaci di Dracula.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2004, di Carl Franklin, Out of time, con Denzel Washington, Eva Mendes. Florida, Stati Uniti. Il detective Matt Whitlock indaga su un duplice omicidio. Ben presto si accorge che qualcuno sta cercando di incastrarlo, seminando falsi indizi contro di lui.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1964, di Duccio Tessari, Una pistola per Ringo, con Giuliano Gemma. La banda di Sancho assalta una banca e prende degli ostaggi in un ranch. Il pistolero Ringo, d’accordo con lo sceriffo, si finge loro complice per entrare nella fattoria.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film tv giallo del 2020, I delitti del BarLume – Mare forza quattro, con Filippo Timi. Una forte mareggiata si abbatte sul lungomare di Pineta portando un cadavere. Il caso si rivela difficile per la Fusco, ma per fortuna a darle una mano c’è Massimo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Claudio Noce, Padrenostro, con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi. Roma, 1976. Il giovane Valerio con sua madre assiste impotente all’attentato dei Nap contro il padre che sopravvive. Sconvolto, il ragazzo fa amicizia con Christian, suo coetaneo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1982, di Steven Spielberg, E.T. L’extraterrestre, con Henry Thomas. Un piccolo extraterrestre, abbandonato dai compagni sulla Terra, viene adottato da tre bambini che lo nascondono in casa e cercano di aiutarlo a tornare sul suo pianeta.