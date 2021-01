Stasera in tv 30 gennaio 2021, tutti i programmi in onda

Stasera in tv 30 gennaio 2021. Tornano gli Affari tuoi dedicati ai Promessi sposi. E per la penultima volta Carlo Conti si scontra con la corazzata di Maria De Filippi. Ecco nei dettagli la programmazione di tutte le reti.

Stasera in tv 30 gennaio 2021, programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Affari tuoi (Viva gli sposi!). Per la penultima volta una coppia di futuri sposi cerca di farsi un bel regalo di nozze aggiudicandosi un montepremi che può arrivare fino a 300.000 euro. Al timone ritroviamo Carlo Conti, affiancato da Nino Frassica con Ubaldo Pantani e altri vip a cui è affidato il compito di aprire i 20 pacchi.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Nota stonata. Nei giorni in cui si commemorano le vittime dell’Olocausto, va in onda l’opera di Caron, diretta da Moni Ovadia, con Giuseppe Pambieri e Carlo Greco. Un direttore d’orchestra riceve la visita di uno strano ammiratore: cosa vuole veramente?

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Non mancano mai i personaggi famosi nel popolare programma del sabato sera che Maria De Filippi conduce dal 2000. Nelle prime puntate di questa edizione abbiamo visto, tra gli altri, Marco Bocci, Irama, Sabrina Ferilli, Luca Argentero e il divo delle soap opera turche Can Yaman.

La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, Eden – Un pianeta da salvare. “L’obiettivo di ogni puntata? Emozionare il pubblico con la bellezza di un paesaggio e la forza della natura”. Parola di Licia Colò che anche stasera ci guida nel suo universo green con esclusivi reportage soprattutto dall’Italia.

Su Nove, alle 21.25, L’omicidio Varani. Continua la ricostruzione dell’omicidio del 23enne Luca Varani avvenuto nel 2016. Per la sua morte sono finiti in carcere Marco Prato e Manuel Foffo: il primo si è suicidato nel 2017, Foffo sta scontando una condanna a 30 anni.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite: e poi. Seguiamo la storia di Bettie Jo. La giovane pesa circa 180 chili ed è incinta. Riuscirà a partorire senza troppe complicazioni? Poi si racconta la vicenda di Susan, che ha intrapreso una nuova relazione: riuscirà a mantenere i suoi propositi?

Stasera in tv 30 gennaio 2021, film in onda

Su Raitre, alle 21.45, il film drammatico del 2018, di Chris Weitz, Operation Finale, con Ben Kingsley. Argentina, 1960. Sfuggito alla cattura dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il criminale nazista Adolf Eichmann (Ben Kingsley) si è rifatto una vita alle porte di Buenos Aires. L’agente del servizio segreto israeliano Peter Malkin (Oscar Isaac) è però sulle sue tracce: vuole catturarlo e portarlo in Israele.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1979, di Italo Zingarelli, Io sto con gli ippopotami, con Terence Hill, Bud Spencer. Africa: l’arrivo del cugino Slim (Terence Hill), convinto ambientalista, sconvolge la vita di Tom (Bud Spencer), organizzatore di safari per turisti. Slim è convinto che durante le spedizioni gli escursionisti uccidano gli animali. Ma Tom dà ai clienti soltanto fucili caricati a salve.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2010, di Chris Renaud, Pierre Coffin, Cattivissimo me, con Max Giusti (voce). Il malefico Gru spiega ai Minion, i suoi pittoreschi “collaboratori”, che il suo prossimo colpo farà davvero sensazione. Il criminale sta infatti progettando un piano che gli permetterà di rubare la Luna. Gru si compiace della propria malvagità, ma tutto questo cambia il giorno in cui incontra tre orfanelle.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1997, di Michael Caton-Jones, The Jackal, con Bruce Willis, Richard Gere. “The Jackal”, un abile killer, viene assoldato dalla mafia russa per eliminare un politico scomodo. Per fermarlo l’Fbi decide di chiedere aiuto a un ex terrorista irlandese.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1967, di Calvin J. Padget, Per pochi dollari ancora, con Giuliano Gemma. Al termine della Guerra di Secessione, un maggiore sudista guida 800 uomini all’assalto di Fort Yuma. I nordisti lo scoprono e inviano un ex ufficiale confederato a dissuadere i compagni.

Film Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Antonio Padovan, Il grande passo, con Giuseppe Battiston. Dario e Mario, figli dello stesso padre e di madre diversa, sono molto diversi tra loro e vivono lontani. Ma una follia di Dario li induce a riunirsi cambiando la loro vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level, con Dwayne Johnson. Spencer torna nel mondo di Jumanji: Martha, Fridge e Bethany rientrano nel gioco per riportarlo a casa. Ma scoprono che esistono più pericoli di quanti ne ricordassero.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Harold Becker, Malice – Il sospetto, con Nicole Kidman, Bill Pullman. Andy, vicepreside di un college femminile, è sposato con Tracy, maestra d’asilo. La sua tranquillità è scossa quando un serial killer comincia a fare vittime nel campus.