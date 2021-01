Ascolti Tv sabato 23 gennaio 2021. Maria De Filippi vince a piene mani sulla concorrenza di Rai 1. Buon risultato per Eden su La7 che, in una resta molto complicata, porta alla rete il 2.9% di share. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel ai programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 23 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Affari tuoi (Viva gli Sposi!), registra 4.579.000 telespettatori con 16.8%

Su Rai 2 F.B.I è stato seguito da 1.447.000 persone con 5.3%

Su Rai 3 La Dannazione della Sinistra: 1.120.000 con 4.4%. 1.120.000 con 4.4%.

Su Canale 5 C’è Posta per Te raggiunge 6.510.000 spettatori con 29.6%

Su Rete 4 Più Forte Ragazzi: 958.000 telespettatori con 3.8%

Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 ha intrattenuto 1.229.000 con 4.6%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 693.000 spettatori con 2.9%

Su Tv8 La Magia del Vischio: 304.000 spettatori con 1.2%. 304.000 spettatori con 1.2%.

Su NOVE L’Ultima Difesa: 361.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv sabato 23 gennaio 2021, la fascia preserale Nuovo campione a L’Eredità che si porta al 21.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.457.000 con 17.1%. L’Eredità: 5.001.000 con 21.4% Su Rai 2 Dribbling ha raccolto 477.000 persone con 2.2% Su Rai 3 TG Regione: 3.057.000 con 12.6%. Blob: 1.227.000 con 4.8% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida: 2.805.000 con 4.3%. RiCaduta Libera: 3.595.000 con 15.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 876.000 spettatori con 3.5% Su Italia 1 CSI Miami: 613.000 con 2.5% Su La 7 Uozzap! 145.000 con 0.6% Ascolti Tv sabato 23 gennaio 2021, l’access prime time Le Parole della Settimana sfiorano il 7% Su Rai 1 In onda Affari tuoi Viva Gli Sposi Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.893.000 con 6.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.640.000 spettatori con 17.2% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.335.000 con 5% e 1.237.000 con 4.6% Su Italia 1 1.231.000 spettatori.con 4.6% CSI Miami 1.231.000 spettatori.con 4.6% Su Tv8 4 Ristoranti segna 633.000 con 2.3%

Ascolti Tv sabato 23, daytime mattutino

Elisir del sabato al 4.6%

Su Rai 1 Linea Verde Radici: 1.440000 con 12.4%. Linea Verde Life: 2.603.000 con 16%

Su Rai 2 Shakespeare & Hathaway 327.000 con 3.4%

Su Rai 3 Elisir del Sabato: 320.000 spettatori con 4.6%

Su Canale 5 Forum:1.515.000 con 13.3%

Su Rete 4 Benvenuti a Tavola: 133.000 con 1.6% e 208.000 con 2.3%. Sempreverde 258.000 con 1.3%

Su Italia 1 Sport Mediaset: 1.285.000 spettatori con 6.6%.

Su Tv8 TG8 Sport: 49.000 spettatori con 0.3%

Ascolti Tv sabato 23, day time pomeridiano

Magazzini musicali a 1.9%

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.251.000 con 12.1%. Italia Sì 1.610.000 con 10.2% e 1.983.000 con 11%

Su Rai 2 Il Filo Rosso: 444.000 con 2.4%. Magazzini Musicali: 310.000 con 1.9%

Su Rai 3 Tv Talk: 1.608.000 con 10%.Frontiere: 807.000 con 5.2%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi: 3.574.000 con 20.6%. Verissimo: 3.195.000 con 20.6%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 853.000 spettatori con 4.7%.

Su Italia 1 Arrow 269.000 con 1.7% e 267.000 con 1.6%

Su La 7 Atlantide ha ottenuto 357.000 persone con 2.1%

Ascolti Tv sabato 23, seconda serata

Non sfonda il doc su Anne Frank

Su Rai 1 #AnneFrank Vite Parallele: 752.000 con il 4.3%

Su Rai 2 Tg2 Dossier: 510.000 spettatori con 2.9%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo: 576.000 con 3.3%

Su Canale 5 Speciale Tg5 – Parole dal Silenzio 1.062.000 con 16%

Su Rete 4 Più Forte Ragazzi: 958.000 con 3.8%.