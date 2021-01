Questa sera, 29 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet.

Grande Fratello Vip 5 diretta 29 gennaio – il secondo finalista

Inizia il programma. Alfonso chiede a Tommaso chi secondo lui sarà il secondo finalista e lui ipotizza che sarà Pierpaolo, anche se tifa per Andrea.

Signorini si collega velocemente con Walter Zenga, che stasera incontrerà il figlio Andrea per un confronto, per poi affrontare un tema “scottante”, la fine dell’amicizia tra Giulia e Tommaso.

“Non mi venire a fare le pantomime ‘non sei mio amico’, ma neanche tu” – ha commentato Zorzi, dopo che Giulia aveva scelto di escluderlo dalla finale – probabilmente per favorire Pierpaolo. La Salemi ha negato e si è difesa, ma non è risultata molto convincente. Anche stasera spiega di aver agito senza malizia, ma fa ‘mea culpa’.

Giulia non è stata l’unica a “tradire” Tommaso però, infatti anche Pierpaolo ha preferito dare un voto a Zenga – concorrente entrato da poco – per evitare di affrontare Zorzi al televoto. Questa scelta è stata interpretata da tutti come una mossa astuta per assicurarsi un posto in finale. “Tommaso merita la finale più di me, ma allo stesso tempo ho dato un’opportunità ad Andrea Zenga che quando sto giù viene sempre a chiedermi come sto” – si giustifica Pierpaolo.

E’ stato chiesto ai concorrenti chi tra Andrea e Pierpaolo dovesse arrivare in finale. La maggioranza ha preferito Zelletta, ma la votazione ha creato scompiglio. Maria Teresa, che ha votato Pretelli, è stata accusata da Stefania di aver fatto quel nome per non essere nominata da Pierpaolo e Giulia.