Celebrity Hunted Italia su Amazon Prime Video, il cast della seconda stagione

Annunciato ufficialmente il cast della seconda stagione di Celebrity Hunted Italia – Caccia all’uomo. Torna nel 2021 il reality – game proposto in esclusiva dal servizio di streaming Amazon Prime Video.

Nel 2005 Channel 4 propose la prima versione inglese del format. La prima stagione della versione italiana ha debuttato con successo nel marzo 2020. In questo show i concorrenti sono celebrità italiane e, come ricercati devono sfuggire ad un gruppo di detective. Dotati solo di un kit di sopravvivenza ed una carta di debito con limitata disponibilità economica, devono cercare di raggiungere un posto sicuro dove nascondersi. L’obiettivo è non farsi catturare per 14 giorni.

Il compito dei cacciatori invece (esperti informatici ed investigatori professionisti), è di localizzare i fuggitivi e rintracciarli con ogni mezzo legale possibile. Hanno a loro disposizione telecamere, sistemi di sicurezza e di tutor per il riconoscimento delle targhe. Possono inoltre accedere ai post privati sui social media ed alle registrazioni telefoniche. Il vincitore del reality – game ottiene un premio in denaro da devolvere in beneficenza.

Il format Celebrity Hunted Italia 2 è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV.

I protagonisti ed il successo della prima stagione



Nella prima stagione della serie real – life thriller c’è stata la partecipazione di alcune delle più apprezzate celebrità italiane. Tra i protagonisti: l’ex calciatore della Roma Francesco Totti, il cantante Fedez e gli attori Claudio Santamaria e Cristiano Caccamo. Erano inoltre presenti anche la giornalista Francesca Barra ed il conduttore televisivo Costantino della Gherardesca. A completare il cast anche lo Youtuber e Podcaster di Muschio Selvaggio Luis Sal e l’attrice Diana Del Bufalo.

Molti anche i cacciatori dei Vip italiani. Hanno partecipato in veste di detective Alfredo Mantici, Lorenzo Faletra, Chiara Camerani, Giulia Michelle Stabile, Giulia Perrone, Fortunato Lodari. Inoltre ci sono anche Kofi Danquah, Carlo Biffani, Vito D’Andreano, Simone Barbato, Luigi Onorato, Giuseppe Monforte e Sabrina Magris.

La critica specializzata si è espressa negativamente nei confronti della prima serie. Nonostante ciò, Celebrity Hunted ha ottenuto un grande successo di pubblico, risultando uno dei prodotti più visti nel 2020 in Italia sulla piattaforma di streaming digitale.

Celebrity Hunted Italia 2 Amazon Prime Video, i fuggitivi della seconda stagione

Questa seconda stagione offre una narrazione innovativa, un’atmosfera colma di suspense e nuove celebrità protagoniste. Di seguito i partecipanti della nuova edizione in arrivo nel 2021 di Celebrity Hunted Italia 2, in esclusiva su Amazon Prime Video:

VIP di cinema e televisione

Vanessa Incontrada. Dopo aver iniziato la carriera come modella, viene ingaggiata come speaker radiofonica su RTL 102.5. In seguito, diventa conduttrice di programmi televisivi. Debutta poi al cinema come protagonista nel film Il cuore altrove, pellicola che è valsa un David di Donatello a Pupi Avati per la Miglior Regia. Continua la sua carriera sul grande schermo, consolidandola con pellicole di successo. Dal 2004 al 2010 conduce assieme a Claudio Bisio il programma comico Zelig. Nel corso del 2020 ha concluso un contratto di esclusiva per fiction ed intrattenimento con Mediaset.

Stefano Accorsi. Attore italiano di cinema, teatro e televisione. Direttore Artistico della Fondazione Teatro della Toscana. É stato nominato Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura Francese. Comincia la sua carriera nel 1991 con il film Fratelli e Sorelle, diretto da Pupi Avati. Tra i suoi film di maggiore successo: Saturno Contro, Made In Italy, Baciami ancora e La Dea Fortuna. Ha collaborato inoltre con HBO e Sky per la realizzazione della serie tv The Young Pope di Paolo Sorrentino.

Diletta Leotta. La conduttrice radio e tv ha fatto il suo esordio televisivo su Sky nel 2011, inizialmente nel Meteo e successivamente su Sky Sport. Ha partecipato alla prima e all’ultima serata della settantesima edizione di Sanremo. Dal 2017 conduce il programma 105 Take Away sull’emittente Radio 105.

Artisti musicali e cantanti

Elodie Di Patrizi (in arte Elodie). La cantante romana ha partecipato nel 2015 ad Amici. Successivamente la sua carriera è decollata rapidamente. La sua discografia conta oltre 850 mila copie vendute e 600 milioni di stream sulle piattaforme musicali digitali. É l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia e la 6° più visualizzata secondo la classifica VEVO dei videoclip musicali.

M¥ss Keta. L’artista ha raggiunto in pochi anni la nomea di icona pop, anche grazie alla sua identità “nascosta”. La sua musica spazia tra diversi generi, dal rap all’electro fino ai generi house e dubstep.

Achille Lauro. Popstar eclettica divenuto simbolo del panorama urban italiano ed ormai icona della moda. Le sue partecipazioni agli ultimi Festival di Sanremo hanno creato scalpore, trasformandolo nella vera rivelazione di entrambe le edizioni. Cinque album in studio, un Ep e due Mixtape di enorme successo gli hanno valso diversi dischi di platino. Collabora con brand e fashion designer internazionali in qualità di modello.



Boss Doms. Artista polistrumentista moderno. Ha riportato in auge uno stile punk glam anni ’70 ormai datato. La sua musica assorbe diversi stili e generi musicali, producendo beats per importanti cantanti italiani. Grazie alla collaborazione con l’amico d’infanzia Achille Lauro, ha ottenuto numerosi dischi d’Oro e di Platino ed a suonato sui palchi più importanti d’Italia.