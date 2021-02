Stasera in tv 2 febbraio 2021. Su Canale 5 va in onda la soap turca DayDreamer – Le Ali del sogno. Rai 1 trasmette le semifinali di Coppa Italia Inter – Juventus. Trai film The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 2 febbraio 2021 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 20.30, la partita di calcio di Coppa Italia Inter Vs Juventus. Allo stadio San Siro di Milano va in scena la prima semifinale d’andata tra due squadre maggiormente favorite per la vittoria della Serie A. Dopo il successo per 2 a 0 dei nerazzurri in campionato, i due team si affrontano per due volte nel corso di una settimana. L’Inter priva di Lukaku ed Hakimi, la Juventus senza Dybala.

Su Rai 2, alle 21.20, la terza puntata del comedy show Stasera tutto e’ possibile. Torna il programma condotto da Stefano De Martino in cui un gruppo di personaggi dello spettacolo deve affrontare una serie di divertenti prove, tra sfide di ballo, canto e recitazione. Oltre ai comici fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, gli ospiti di questa puntata sono: Veronica Maya, Sergio Friscia, Antonio Giuliani, Fatima Trotta, Fabio e Aurora dei The Jackal.

Su Rai 3, alle 21.20, il talk show di approfondimento ed attualità condotto da Bianca Berlinguer #cartabianca. Tra gli argomenti principali della puntata: la crisi di governo attualmente in corso, i dubbi riguardo il prossimo esecutivo, la nuova maggioranza ed il Recovery Plan. Inoltre, si parla nuovamente dell’emergenza sanitaria ed economica e della campagna di vaccinazione nazionale.

I programmi in onda su Rai 4 e Rai 5:

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller A lonely place to die. Un gruppo di cinque alpinisti decide di scalare l’area delle Highlands scozzesi. Nel corso dell’escursione si imbatte in una ragazzina nella foresta. Dopo averla liberata dalla prigionia, gli amici scoprono che non parla inglese. Portandola in salvo, però, diventano inevitabilmente preda dei brutali rapitori, intenzionati anche ad uccidere se necessario per riprenderla ed ottenere i soldi del riscatto.

Su Rai 5, alle 20.59, la commedia drammatica prodotta in Spagna ed Argentina Truman – Un vero amico e’ per sempre. Tomas e Julian sono due vecchi amici di infanzia che si ritrovano dopo molti anni. Julian ha lottato per oltre un anno contro un tumore, ma ora ha deciso di abbandonare ogni cura e vivere serenamente gli ultimi mesi che gli rimangono. I due decidono così di trascorrere insieme giornate memorabili per darsi infine l’ultimo addio.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, Fuori dal coro. Torna il talk show di informazione ed attualità condotto da Mario Giordano. Tra i temi della puntata: l’analisi della crisi di Governo e degli scenari futuri, gli aspetti economici e sanitari dell’emergenza pandemica globale. Poi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione politica e dichiarazioni dei leader dei partiti di maggioranza. Giordano conduce inoltre un’intervista al dottor Andrea Mangiagalli, spostando il focus della puntata sull’emergenza sanitaria e sul tema delle cure domiciliari per il Covid-19.

Su Canale 5, alle 21.21, una puntata serale della soap turca DayDreamer – Le ali del sogno. Quattro gli episodi in onda, ovvero i numeri 111, 112, 113 e 114. Una cena tra Huma, Emre, Can, Sanem, Mevkibe e Nihat sfocia in una rissa verbale tra Huma e Mevkibe. Quest’ultima mette in evidenza le differenze di estrazione sociale tra Sanem e Can, che rispondono decidendo di sposarsi. Il loro amore è messo a dura prova da diverse difficoltà: Huma è infatti contraria al loro fidanzamento. Inoltre, non hanno ancora avvertito della propria decisione le loro rispettive madri.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di genere fantascientifico/apocalittico The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo. Un paleoclimatologo si presenta ad una conferenza sul surriscaldamento globale. Qui espone i suoi dati, ritenendo possibile l’arrivo di una glaciazione globale. I suoi avvertimenti vengono però ignorati. Quando una tempesta si abbatte su New York provocando danni catastrofici, sembra inevitabile la fine dell’umanità.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, il talk show Dimartedi‘ condotto da Giovanni Floris. Appuntamento settimanale con la trasmissione di cultura, politica ed attualità con ospiti e la satira del comico Gene Gnocchi. Tra gli argomenti di questa puntata: la recente crisi di governo ed il piano di vaccinazione nazionale per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico Una proposta seducente. Alyssa Milano interpreta Gabby, una moglie e madre di famiglia che vive un matrimonio perfetto. Questa condizione è messa a repentaglio dall’incontro con Matt, un giovane con cui intraprende una relazione. Gabby soccombe all’attrazione per il ragazzo, con conseguenze che le cambieranno inevitabilmente la vita.

Su Nove, alle 21.25, la commedia d’avventura Sei giorni sette notti. Una stressata redattrice di una rivista di New York ed uno spensierato pilota di aerei naufragano su un’isola deserta. All’inizio vivono negativamente la loro forzata convivenza. In poco tempo stringono però una forte simpatia reciproca. I due si ritrovano così a vivere incredibili e pericolose avventure grazie a cui si avvicinano. Con Harrison Ford e Anne Heche.

Su Real Time, alle 21.20, il quinto episodio della quinta stagione del docureality Primo appuntamento. Il programma prevede che in ogni puntata due persone single sconosciute si incontrino a cena in un ristorante per conoscersi e decidere se intraprendere una relazione. Flavio Montrucchio in questa puntata accoglie al ristorante le coppie Francesco e Agnese, Leonardo e Nicoletta, Matilda e Paolo, Mattia e Sandy.

Stasera in tv 2 febbraio 2021, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di genere thriller/sentimentale The tourist. Frank è un uomo emotivamente distrutto che decide di fare un viaggio in Italia. Alla stazione conosce Elisa, una donna sorvegliata dal governo inglese perchè ex amante di un’evasore fiscale britannico. Si trovano entrambi coinvolti insieme in una spirale di intrighi e pericoli. Con Johnny Depp ed Angelina Jolie.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film action di fantascienza Push. Un gruppo di persone dotate di poteri paranormali quali la telecinesi e la chiaroveggenza abbandona gli Stati Uniti per rifugiarsi ad Hong Kong. Devono sfuggire ad un’organizzazione criminale intenzionata a catturarli. La casa editrice Windstorm, appartenente al gruppo DC Comics, ha pubblicato un albo a fumetti in cui vengono narrati gli avvenimenti prequel alla pellicola.

Su Iris, alle 21.00, il film western L’arma della gloria. Stewart Granger interpreta Tom Early, un pistolero fuorilegge pentito per i propri crimini. Dopo essere tornato al proprio paese natale, lo trova oppresso dalle ingiustizie e dalle prepotenze di un uomo di legge. Per riguadagnarsi la stima e il rispetto della cittadina dovrà liberare il villaggio dai soprusi dello sceriffo.

Stasera in tv 2 febbraio 2021, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di genere action/fantastico I, Frankenstein. La pellicola è tratta dall’omonima graphic novel scritta da Kevin Grevioux. Aaron Eckhart interpreta il leggendario mostro creato dal Dottor Frankenstein. Due secoli dopo la sua creazione, viene coinvolto in una guerra fra razze di demoni immortali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di genere commedia/romantico del 1993 Ricomincio da capo. Bill Murray interpreta il protagonista Phil Connors, un meteorologo televisivo scorbutico ed egoista. Un giorno Phil si reca in Pennsylvania per un reportage sulla festività del Giorno della marmotta, che si tiene il 2 febbraio. Qui rimane intrappolato in un loop temporale. É costretto a rivivere lo stesso giorno e gli stessi eventi all’infinito.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film cult di genere drammatico/sportivo Rocky. Sylvester Stallone interpreta Rocky Balboa, un pugile italo-americano che non riesce ad avere successo sul ring. Quando il campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed giunge nella sua città, a Philadelphia, per sfidarlo, Rocky ha l’opportunità di redimersi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller American Hangman. Due uomini vengono presi in ostaggio senza apparente motivo. Il rapitore è un brutale criminale che intende inscenare un fittizio processo on line su un vecchio caso di omicidio avvenuto diversi anni prima. Uno degli uomini rapiti sembra essere stato coinvolto. Con Donald Sutherland.