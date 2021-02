Questa sera, 1 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet.

Grande Fratello Vip 5 diretta 1 febbraio 2021 – Alda D’Eusanio a rischio eliminazione

Inizia il programma. Si parla delle tensioni tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Tra i due è guerra aperta. A complicare la situazione Dayane, che accusa la Salemi di cercare di mischiare le carte nella casa, rompendo gli equilibri e ferendo gli altri.

Tommaso è rimasto molto deluso dal “tradimento” di Giulia, che l’ha eliminato dal televoto per il secondo finalista al fine di proteggere e favorire Pierpaolo, e da allora non si fida più di lei.

Giulia ha trascorso una bruttissima settimana anche a causa di accesi scontri con Pierpaolo. Dopo che Pretelli è diventato secondo finalista di questa edizione del Gf ed ha rivisto Elisabetta, la Salemi si è ingelosita. Giulia è rimasta ferita dal fatto che Pierpaolo abbia confessato che gli brillano gli occhi quando è in presenza della Gregoraci e che abbia espresso il desiderio di uscire a cena con la ex “amica speciale”. “Mi sembra fantascienza tutto ciò. Se faccio voglio ricevere” – ha confessato Giulia delusa.

“Mi rendo conto che sia complicato. Dopo 85 giorni salutarlo e dare dimostrazioni a lui in quel momento speciale, come avrei fatto con Andrea, è stato bello. Non ti preoccupare per la cena, in caso andremo tutti insieme, stai serena” – la rassicura Elisabetta in collegamento dallo studio.

Si passa a parlare di Alda D’Eusanio. Il suo ingresso all’interno della casa è stato un ciclone di gioia ed entusiasmo. I suoi coinquilini sono stati conquistati dal suo brio e la apprezzano moltissimo.

Alda ha però pronunciato una frase sconveniente, dai toni razzisti, utilizzando la parola “negro”.