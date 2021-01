Stasera tutto è possibile diretta 26 gennaio: Kids è il tema della seconda puntata

Martedì 26 gennaio, alle 21.25, va in onda su Rai 2 la seconda puntata di Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino.

Il conduttore ospita molti volti dello spettacolo che si cimentano in svariati giochi solo per puro divertimento perché non vi è alcuna competizione. Tra quelli più amati La stanza inclinata e Spot Tarok. Ma quest’anno se ne sono aggiunti anche altri come Cookie Face, Elastic Speed e Pollavolo.

“Kids” è il tema scelto per la seconda puntata. Gli ospiti sono Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, gli Arteteca, Jenny De Nucci e Lucia Gravante, la sorvegliante de Il Collegio. Nel cast fisso invece ci sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che partecipano a tutte le puntate. Accanto a loro Vincenzo De Lucia, che dopo Maria De Filippi, imita Mara Venier.

Stasera tutto è possibile 26 gennaio, la diretta