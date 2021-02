Stasera in tv 3 febbraio 2021. Su Canale 5 va in onda il quarto episodio della prima stagione della miniserie italiana Made in Italy. Rai 1 trasmette le semifinali di Coppa Italia Napoli – Atalanta, mentre su Rai2 va in onda il docu – reality La Caserma. Tra i film Il principe cerca moglie, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 3 febbraio 2021 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 20.30, la partita di calcio di Coppa Italia Napoli Vs Atalanta. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli va in scena la prima semifinale d’andata tra le ultime due squadre ancora in gara, oltre a Inter e Juventus. Dopo una prima parte di campionato altalenante, il Napoli di Gattuso potrebbe riscattare la propria stagione raggiungendo una finale insperata. L’Atalanta è invece chiamata ad una risposta dopo la recente sconfitta per 3 a 1 contro la Lazio.

Su Rai 2, alle 21.20, il secondo appuntamento con il docu – reality La caserma. Ventuno ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 23 anni devono seguire un duro percorso di addestramento militare in una caserma a Levico, in provincia di Trento. Senza cellulari nè internet, i giovani devono affrontare difficoltose prove guidati da istruttori professionisti. In questo episodio arrivano in caserma otto nuovi ragazzi, pronti a indossare la divisa militare. Dopo aver mostrato le proprie doti fisiche agli istruttori attraverso alcune esercitazioni ginniche, dovranno apprendere l’arte del camouflage. Infine, i giovani verranno divisi in squadre per sostenere la loro prima prova di gruppo: la corsa zavorrata.

Su Rai 3, alle 21.20, Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce lo storico programma dedicato alla ricerca di persone scomparse. Tanti i misteri insoluti da risolvere, anche con l’aiuto telefonico dei telespettatori da casa. In questa puntata, le indagini vertono sul caso di Frigentina Del Rosario Picariello, scomparsa il 2 febbraio 2014 in provincia di Savona e mai ritrovata. Le indagini sulla vicenda vennero archiviate per omicidio.

I programmi in onda su Rai 4 e Rai 5:

Su Rai 4, alle 21.20, il film di genere action/thriller Trauma Center. Bruce Willis interpreta il tenente Steve Wakes, un detective della polizia incaricato di risolvere il caso di omicidio di un suo ex partner poliziotto e di un informatore, coinvolti in una sparatoria. Per trovare i colpevoli, Wakes collabora con Madison, una testimone rimasta ferita durante il conflitto a fuoco.

Su Rai 5, alle 21.15, l’ultima opera di Giuseppe Verdi Falstaff. La commedia lirica è tratta dal libretto di Arrigo Boito ed ispirata a Le allegri comari di Windsor di Shakespeare. Sir John Falstaff è un corpulento anziano che non si rassegna alla decadenza della vecchiaia. Medita perciò burle, inganni e travestimenti per ottenere amore e denaro, anche a discapito della propria dignità.

Stasera in tv 3 febbraio 2021: programmi e film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, lo speciale del programma Stasera Italia. Il talk a cura della redazione Videonews si occupa di politica, attualità e dei principali casi di cronaca. Tra gli argomenti di questa puntata: la crisi di governo attualmente in corso, i dubbi riguardo il prossimo esecutivo, l’emergenza sanitaria ed economica globale ed il piano di vaccinazione nazionale.

Su Canale 5, alle 21.22, il quarto episodio della prima stagione della miniserie tv di produzione italiana Made in Italy. A Irene viene affidato il compito di realizzare un servizio fotografico per Lella Curiel in Nord Africa. Parte così per il Marocco, assieme al fotografo John ed alla modella Helana. Quest’ultima, però, la sera prima del servizio, si ubriaca al punto da non riuscire più a posare e deve quindi essere sostituita.

Su Italia 1, alle 21.20, la commedia romantica Il principe cerca moglie. Pellicola cult del 1988 con protagonista Eddie Murphy. Il ricco principe erede al trono dello stato africano del Zamunda si reca a New York alla ricerca del vero amore. Per trovare una donna da amare (ed in seguito sposare) si finge uno studente universitario di povere condizioni economiche che lavora in un fast food.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, Atlantide – Storie di uomini e di mondi con Andrea Purgatori. Torna il programma documentaristico di approfondimento culturale e divulgazione scientifica. In questa puntata, intitolata Un pianeta da vaccinare, va in onda un approfondimento sul vaccino anti Covid – 19 prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense Pfizer.

Su Tv8, alle 21.30, la seconda puntata delle Audizioni dell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent. Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini sono chiamati a valutare le performance dei concorrenti in gara. Devono decidere chi eliminare, fare avanzare nel talent show o fare accedere direttamente alla finale grazie al Golden Buzzer. La scorsa settimana a premere il pulsante d’oro è stata la giudice Mara Maionchi, la quale ha premiato l’esibizione delle Black Widow, giovani ballerine che si sono esibite in una complessa coreografia.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & disaccordi. Andrea Scanzi, Luca Sommi e Marco Travaglio conducono il programma in cui due ospiti con opinioni differenti discutono su tematiche politiche o di attualità. I conduttori cercano di trovare i punti di accordo e disaccordo tra le parti.

Su Real Time, alle 21.20, gli episodi 3, 6 e 10 della quarta stagione del docu – reality Malati di pulito. Nel primo episodio in onda, Gemma si reca dalla madre a Norwich, la quale vive in un’abitazione sporca e disordinata. Gemma dovrà superare la propria fobia dello sporco e della polvere per aiutare il genitore a ripulire l’appartamento.

Stasera in tv 3 febbraio 2021, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film italiano di genere commedia/gangster Non ci resta che il crimine. Tre amici decidono di visitare Roma. Non sono però nella Capitale per ammirarne la cultura, bensì sulle traccea di alcuni dei luoghi simbolo del gruppo malavitoso della Banda della Magliana. Improvvisamente, durante una pausa caffè, si ritrovano inaspettatamente catapultati indietro nel tempo nel 1982.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film di genere Sci-fi/action L’alba del pianeta delle scimmie. Alcuni esperimenti di ingegneria genetica, inizialmente previsti per la ricerca di una cura per l’Alzheimer, danno vita ad una specie evoluta ed intelligente di primati. Gli scimpanzè dimostrano straordinarie capacità cognitive, fino a ribellarsi agli esseri umani. Evadono così dal laboratorio dove sono rinchiusi e seminano panico e distruzione per la città.

Su Iris, alle 21.00, il film action/poliziesco The Town. Diretto ed interpretato da Ben Affleck. Ambientato negli Stati Uniti, in Massachussets. Doug è il capo di una banda di criminali che effettuano furti su commissione. Durante l’ultima rapina in banca, il protagonista si innamora di un suo ostaggio, mettendo in pericolo i compagni e la buona riuscita del piano.

Stasera in tv 3 febbraio 2021, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico/thriller L’inganno perfetto. Ian Mckellen interpreta Il truffatore professionista Roy Courtnay. Assieme al socio Vincent organizza elaborate truffe finanziarie. Conosce online la ricca coetanea Betty McLeish, ex insegnante rimasta da poco vedova. Con il pretesto di un problema ortopedico, Roy si fa ospitare a casa della donna con l’obiettivo di derubarla. In poco tempo i due cominciano a provare sentimenti reciproci.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film polacco/italiano di genere drammatico Dolce fine giornata. Krystina Janda interpreta la protagonista Maria Linde, una famosa poetessa polacca. Vive in Toscana assieme al marito, una figlia e due nipoti. La donna intraprende una relazione clandestina con un giovane amante egiziano, di cui si invaghisce perdutamente.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra Fury. David Ayer si è occupato di regia, soggetto e sceneggiatura della pellicola. Ambientato nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale. Mentre gli Alleati stanno avanzando in profondità verso la Germania nazista, il sergente statunitense Don Collier decide di intraprendere una pericolosa missione assieme a cinque soldati americani. Le truppe nemiche inizialmente sembrano avere la meglio. Nonostante ciò, il gruppo non abbandona il plotone e si rifugia all’interno di un carro armato.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film francese/belga di genere drammatico The Room – La stanza del desiderio. Una giovane coppia si trasferisce in una grande casa in aperta campagna. Nella nuova abitazione scoprono una stanza magica che soddisfa tutti i loro bisogni materiali. I coniugi cominciano così a materializzare ogni loro desiderio, con conseguenze inaspettate.