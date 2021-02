Il salone delle meraviglie 4 puntata 2 febbraio, i due episodi in onda

Real Time ha trasmesso, questa sera, 2 febbraio 2021, due nuove puntate de Il salone delle meraviglie 4. Si intitolano rispettivamente Tra i due litiganti… e Tutte mi amano.

Nel corso della prima puntata, Weida deve affrontare un dilemma morale. Suo marito Marco sta per aprire al pubblico la sua nuova palestra, e vorrebbe che la moglie tornasse a insegnare danza insieme a lui. Weida, però non vuole lasciare Federico in difficoltà e senza receptionist. Che deciderà?

L’episodio Tutte mi amano si svolge nel nuovo salone di Federico Fashion Style alla Rinascente di Roma. Le clienti di cui si occupa si chiamano Tilde e Silvia; Tilde è una speaker radiofonica napoletana, mentre Silvia esce da una lunga relazione e ha bisogno di un restyling completo per accettarsi di più.

Vi ricordiamo che potete recuperare gli appuntamenti andati in onda sul sito in streaming gratuito Discovery+.

Il salone delle meraviglie 4 puntata 2 febbraio, la diretta

Inizia la prima puntata. Federico è entusiasta del lavoro di Weida, tanto che vuole farle un contratto a tempo indeterminato. Quando lo dice a suo marito Marco, però, lui non è d’accordo. “Lei è una ballerina, non puoi chiudermela dietro alla reception, proprio ora che sto riaprendo la palestra” dice Marco. Nel frattempo, le clienti sono già in fila fuori dal salone di Anzio. La prima in coda si chiama Monica, viene da Frosinone. Poco dopo arriva anche Gessica, make-up artist di Napoli.

Tra Marco e Federico, intanto, è guerra aperta. Federico, in particolare, ha “reclutato” le clienti di fiducia del locale per convincere Weida a restare al salone come receptionist. Marco, invece, corrompe Alessia con un corso di Salsa gratis se riesce a convincere Weida a tornare con lui alla palestra.

Nel frattempo Gessica racconta a Federico del suo recente passato doloroso. Infatti, ha da poco superato un delicato intervento al cuore. Dopo averle tinto i capelli con un rosso brillante, Federico fa di Gessica la sua modella per un giorno. Con lei gira una diretta Instagram per mostrare ai suoi followers il corretto utilizzo di un ferro per capelli di sua invenzione.

A fine puntata Weida ha scelto cosa fare: preferisce conservare il suo lavoro con Federico.

La seconda puntata: Tutte mi amano

La seconda puntata si svolge alla Rinascente di Roma, nel secondo salone laziale di Federico Fashion Style. La prima cliente di Federico si chiama Silvia, ed è un’istruttrice di tennis di Livorno.