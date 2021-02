Stasera in tv 6 febbraio 2021 Tutti i programmi in onda

Stasera in tv 6 febbraio 2021. Si conclude Affari tuoi in versione Promessi Sposi. Canale 5 propone una nuova puntata di C’è posta per te. Ecco nei dettagli la programmazione delle reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv 6 febbraio 2021 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.35, ultima puntata del game show Affari tuoi (Viva gli sposi!). Ultimo appuntamento con il gioco-varietà di Carlo Conti; protagonista, una coppia di futuri sposi che cerca di aggiudicarsi il montepremi in palio. Al fianco del conduttore ritroviamo Nino Frassica e Ubaldo Pantani che interagiscono con i due fidanzati proponendo consigli matrimoniali.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Romeo e Giulietta, una canzone d’amore. Paola Gassman e Ugo Pagliai sono i protagonisti dell’opera di Shakespeare, riscritta dalla compagnia “Babilonia Teatri”. Una nuova versione che si concentra solo sui personaggi, rendendo la storia immortale e senza età.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Anche quest’anno Maria De Filippi affida la consegna delle lettere a quattro postini, che in sella alla loro bicicletta incontrano di persona i destinatari, a volte anche all’estero. Sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi. Quest’ultimo ha giocato come portiere nell’Albinoleffe.

La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, Eden – Un pianeta da salvare. Si rinnova l’appuntamento con le meraviglie della natura, i capolavori dell’arte, le tecnologie più moderne per difendere il futuro del pianeta Terra: a proporlo come ogni sabato è Licia Colò.

Su Nove, alle 21.25, L’omicidio Varani. La puntata è dedicata alla ricostruzione dell’omicidio del 23enne Luca Varani avvenuto nel 2016. Per la sua morte finirono in carcere Marco Prato e Manuel Foffo; il primo si tolse la vita nel 2017, Foffo sta scontando 30 anni di detenzione.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite: e poi. Sean ha iniziato il suo difficile percorso di dimagrimento quattro anni fa. Poi la perdita di sua madre lo ha profondamente turbato e, in seguito ad una brutta caduta, è stato ricoverato un’altra volta in una struttura ospedaliera.

Stasera in tv 6 febbraio 2021 i film in onda

Su Raitre, alle 21.45, il film drammatico del 2001, di Gabriele Muccino, L’ultimo bacio. Il 29enne Carlo (Stefano Accorsi), fidanzato di Giulia, dalla quale aspetta un bambino, comincia a frequentare la liceale Francesca (Martina Stella). Intanto i suoi amici vivono crisi familiari e amori impossibili. Il film viene riproposto per celebrare i 20 anni dall’uscita.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Jonathan Milott, Cary Murnion, Bushwick, con Brittany Snow. Lucy esce dalla metro di Brooklyn e trova il suo quartiere sotto attacco. C’è caos ovunque, ma lei decide di attraversare anche le strade più pericolose pur di tornare a casa.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Barry Jenkins, Moonlight – Tre storie di una vita, con A.R. Hibbert, M. Ali. Dall’infanzia all’età adulta, le gioie e i dolori di Chiron, un giovane afroamericano omosessuale che fatica a trovare il suo posto nel mondo. Lo spacciatore Juan gli è vicino.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1984, di E.B. Clucher, Non c’è due senza quattro, con Terence Hill, Bud Spencer. Rio de Janeiro, Brasile. I ricchissimi cugini Coimbra, Sebastiano (Terence Hill) e Antonio (Bud Spencer), si sono impegnati a firmare un contratto miliardario. I due, però, temono che alcuni spietati concorrenti vogliano eliminarli. Per evitare problemi, decidono di farsi sostituire da due sosia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2013, di Pierre Coffin, Chris Renaud, Cattivissimo me 2. Per crescere Margo, Edith e Agnes, Gru si è lasciato alle spalle una vita fatta di crimini. Ma proprio mentre comincia ad abituarsi al ruolo di buon padre di famiglia, alla sua porta bussa una fantomatica organizzazione, la Lega Anti-Cattivi, che ha bisogno di lui per smascherare un nuovo criminale.

Gli altri film

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio della moglie, ma riesce a evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Il marshal Gerard lo bracca.

Su Cine 34, alle 21.00, il film western del 1967, di Tonino Valerii, I giorni dell’ira, con Giuliano Gemma. Arizona: Scott Mary lavora come sguattero in un villaggio dove nessuno lo prende sul serio. Istruito da un pistolero all’uso delle armi, diventa più bravo del maestro.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Nick Cassavetes, Le pagine della nostra vita, con Rachel McAdams, Ryan Gosling. In una casa di riposo un anziano legge a una donna senza piùmemoria le pagine di un vecchio diario. E’ la storia d’amore tra l’operaio Noah e la ricca Allie Hamilton.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2007, di David Cronenberg, La promessa dell’assassino, con Naomi Watts. Londra. Una quattordicenne russa muore di parto. Nella ricerca dei familiari, l’ostetrica Anna s’imbatte in una delle più note gang criminali russe e nel suo autista Nikolai.