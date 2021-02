Stasera in tv giovedì 11 febbraio 2021, I programmi in onda

Stasera in Tv giovedì 11 febbraio 2021. Su Rai 1 continuano i nuovi episodi della serie Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci. La5 trasmette il film drammatico del 2004, Le pagine della nostra vita .

Stasera in Tv giovedì 11 febbraio 2021 Programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, trasmette la nuova puntata Che dio di aiuti 6 con Elena Sofia Ricci. Nell’episodio Pensaci tu Suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa. Ma nel frattempo non si sentono ancora in grado di svelare ad Erasmo la verità sulle sue origini perché vogliono prima essere sicuri. Azzurra invece spera in un riavvicinamento tra Penny e Monica, ma quest’ultima è sempre più presa da Emiliano. Nell’episodio Desideri Ginevra ha scelto di lasciare volontariamente il convento per tentare di fare chiarezza nei propri sentimenti. Nico ed Erasmo, invece, sono obbligati ad una convivenza forzata. Monica è confusa e non sa più se vuole continuare il rapporto con Emiliano.

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film azione del 2018, Il giustiziere della notte con Bruce Williams. Tre criminali fanno irruzione nell’abitazione del chirurgo Paul Kersey. E durante le rapina uccidono la consorte e violentano la figlia. Dopo l’accaduto l’uomo medita vendetta e si mette sulle tracce dei responsabili.

Su Rai 3, alle 21,25, va in onda la puntata d’esordio di Lui è peggio di me. Giorgio Panariello e Marco Giallini sono al timone del nuovo varietà in cui si uniscono siparietti e monologhi. Ospiti di oggi: Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Marco Travaglio. E ancora Marracash, Filippo La Mantia e l’attrice Kasia Smutniak. Presenti anche Serena Dandini, Paola Turci, Luca e Paolo, Piero Dorfles, Edoardo Leo.

Stasera in Tv giovedì 11 febbraio 2021 Programmi, film, Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della Crisi di Governo e delle proteste dei commercianti e ristoratori che chiedono di poter ripartire in sicurezza. Ospiti Giorgia Meloni, Maurizio Gasparri, Gianluigi Paragone, Simona Malpezzi , Lucia Borgonzoni e Gennaro Migliore.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda il film commedia del 2010, Il diavolo veste Prada con Meryl Streep. Andy, studentessa di giornalismo, trova lavoro come assistente di Miranda Priesley, direttrice di una importante rivista di moda. Inizialmente non riesce ad essere accettata dai colleghi per via del suo look sciatto ma poi…

Italia 1, alle 21.25, propone La Pupa e il secchione e viceversa con Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Dopo l’eliminazione di Hafdoui e Matteo è entrata una nuova coppia formata dalla secchiona Paolella e dal pupo Manuel. Anche loro inizieranno affrontare prove fisiche e di cultura generale come i loro compagni di viaggio . Le coppia che ottiene meno punteggio in classifica al termine della puntata, partecipa al Bagno di Cultura.

Stasera in Tv programmi La7, TV8

Su La7, alle 21.25, va in onda il talk Piazzapulita. Corrado Formigli affronta il tema della crisi politica, in particolare dell’arrivo di Berlusconi a Montecitorio per le consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi. E suoi nuovi possibili scenari. Focus anche sull’andamento delle somministrazioni di vaccino ed i ritardi nelle consegne delle dosi.

TV8, alle 21.25, propone il film biografico del 2017, Escobar- il fascino del male con Javier Bardem. La pellicola narra la storia vera del narcotrafficante Pablo Escobar, in particolare della sua relazione con la giornalista Virginia Vallejo.

I film trasmessi su Iris, La 5

Iris, alle 21.00, trasmette il film azione del 1997, The peacemaker con Nicole Kidman. Lo scontro tra due treni, in Russia, provoca una forte esplosione. Il primo contiene un carico di armi nucleari, l’altro invece trasporta passeggeri. La dottoressa Kelly, fisico nucleare, sospetta che dietro l’incidente si nasconda un complotto internazionale.

Su La5, alle 21.10, è previsto il film drammatico del 2004, Le pagine della nostra vita con Ryan Gosling. In una casa di riposo un anziano legge le pagine di un vecchio diario ad una signora che ha perso la memoria. Esso racconta la storia d’amore dell’operaio Noah e della ricca Allie, vissuti negli anni Cinquanta.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film di guerra del 2013, Lone survivor con Mark Wahlberg. Afghanistan, 2005. Quattro militari statunitensi giungono nel territorio islamico per uccidere Ahmad Shah, capo talebano. E’ il responsabile di numeri omicidi di marine.

Premium Cinema 2, alle 21.15, trasmette il film di guerra del 2016, La battaglia di Hacksaw Ridge con Luke Bracey. Il film racconta la storia vera del soldato Desmond T. Doss che allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale rifiutò di portare delle armi con sé per motivi religiosi. E per merito della sua posizione pacifista ricevette la medaglia d’onore.

Su Premium Cinema 3, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2015, Italiano medio di e con Maccio Capatonda. Giulio Verme, cresciuto in una famiglia di teledipendenti, inizia coltivare un profondo odio per la Tv. E col passare degli anni diventa anche vegano, ambientalista ed animalista. Questa condizione lo porta a non vivere più serenamente. Ma un giorno un suo vecchio compagno di scuola gli offre una pillola in grado di ridurre drasticamente le sue capacità intellettive. Giulio vedrà così il mondo sotto un’altra prospettiva.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2020, The hunt con Betty Gilpin. Al loro risveglio dodici sconosciuti si ritrovano in un luogo abbandonato e non sanno per quale motivo si trovano lì. Ben presto scoprono che sono le prede di una spietata gara di caccia. Ma una di loro, Crystal, tenta di vendicarsi, trasformandosi da vittima a carnefice.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2008, Il misterioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt. Benjamin nasce al termine della Prima Guerra Mondiale ed ha le sembianze di un uomo anziano. Ma con il passare degli anni, anziché invecchiare, diventa sempre più giovane.

Sky Cinema Family, alle 21.15, propone il film commedia del 1996, Matilda sei mitica con Mara Wilson. La piccola Matilda è dotata di eccezionali capacità intellettive ma non viene apprezzata quanto dovrebbe dal padre e dalla madre. Quando i genitori la iscrivono a scuola troverà qualcuno che è in grado di riconoscere le sua abilità.



Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2004, Dirty War- Strategia del terrore con Alastair Galbraith. Un gruppo di terristi islamici fa esplodere una bomba in una stazione della metropolitana di Londra, sprigionando una nube tossica radioattiva. Mentre la polizia tenta di arrestare i colpevoli, si cerca di sgomberare l’area contaminata.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2013, Suddenly con Ray Liotta. Quattro serial killer arruolati nei servizi segreti arrivato a Sudden uccidere il Presidente. Decidono di appostarsi in casa di Ellen, vedova di guerra, in attesa che arrivi in città.