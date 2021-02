Stasera in tv 12 febbraio 2021. Torna Il Cantante Mascherato con la seconda puntata della nuova edizione. Continuano le puntate di The Good Doctor su Rai 2. E continua anche Titolo V sulla terza rete. Ecco nei dettagli la programmazione per tutte le reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 12 febbraio 2021 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Sono sette gli artisti rimasti in gara nello show di Milly Carlucci. Solo pochi addetti ai lavori conoscono le identità dei concorrenti che, al loro arrivo e per girare all’interno degli studi, devono indossare un casco integrale e un mantello nero, accompagnati sempre da una persona vestita in maniera identica.

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor. Titolo dell’episodio di stasera: Sensi di colpa. Shaun (Freddie Highmore) si rende conto di aver riposto una fiducia eccessiva nei nuovi specializzandi: la diagnosi errata di uno di loro, infatti, ha avuto conseguenze disastrose. Intanto Morgan (Fiona Gubelmann) e Park (Will Yun Lee), reduci da relazioni fallite, cominciano a frequentarsi.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. La crisi politica in Italia, gli scontri sul Recovery Fun4 e il punto sui vaccini sono ancora al centro del programma condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicarietti. La puntata si chiude con Gabriella Germani e i suoi divertenti personaggi: uno sguardo irriverente sull’attualità e sulla politica.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Eugenio Viola, capo curatore del MAMBO (Museo di Arte Moderna di Bogotà) introduce i documentari dedicati al pittore Mark Rothko, che ha contribuito a definire l’espressionismo astratto e al grande fotografo italiano Ugo Mulas.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Nuovo appuntamento con il programma di Gianluigi Nuzzi dedicato ai casi di cronaca che appassionano l’opinione pubblica. Nella squadra di opinionisti della trasmissione c’è anche Luciano Garofano, biologo e generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri, dal 1995 al 2009 comandante dei R.I.S. di Parma.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. La finale di questa quinta edizione, prevista il 1° marzo, avrà tra le protagoniste Dayane Mello che nella puntata del 25 gennaio ha battuto al televoto Rosalinda Cannavò (l’ex Adua del Vesco), Stefania Orlando e Giulia Salemi. Un risultato molto criticato dagli altri inquilini e, sui social, dagli spettatori.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Scienza, storia, mistero, avventura e curiosità: ecco la ricetta del programma condotto da Roberto Giacobbo, che prosegue il viaggio in Sardegna, sulle tracce di popoli vissuti a cavallo tra storia e preistoria. Ritroviamo anche Robbo, il suo avatar, una versione di Giacobbo con 30 anni di meno.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Vaccini che no arrivano, situazione politica tesa, polemiche sui contagiati. Non è proprio un momento sereno per l’Italia, ma Diego Bianchi, Makkox e gli ospiti ce la mettono tutta per non rinunciare a un briciolo d’ironia.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Ultimo appuntamento con il meglio della scorsa stagione del programma di Maurizio Crozza; dal 19 febbraio parte la nuova edizione. Le imitazioni del comico sono sempre visibili anche in streaming gratuito su DPLAY

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa sono arrivati ad Alessandria, in Piemonte. In gara ci sono “Pasticceria Zoccola”, “La Dolce Vito”, “Elvezia”. Quale verrà giudicata come la migliore della tradizione piemontese?

Stasera in tv 12 febbraio 2021, i film in onda

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2002, di Sam Raimi, Spider-Man, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Punto da un ragno geneticamente modificato, il giovane Peter Parker acquisisce straordinari poteri che decide di mettere al servizio del bene, diventando un supereroe.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Shane Black, The Nice Guys, con Ryan Gosling, Russell Crowe. L’investigatore privato Holland March e il detective senza scrupoli Jackson Healy si alleano per rintracciare una ragazza scomparsa e indagare sull’omicidio di una pornostar.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Clint Eastwood, Fino a prova contraria, con Clint Eastwood, Isaiah Washington. Un reporter deve fare un servizio su un condannato a morte. Ma scopre delle incongruenze nelle testimonianze che l’hanno inchiodato e si convince della sua innocenza.

Film Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, Il meglio deve ancora venire, con Fabrice Luchini, Patrick Bruel. Arthur e César sono grandi amici di vecchia data. A causa di un malinteso entrambi si convincono che l’altro abbia una grave malattia: decidono così di riprendersi il tempo perduto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2013, di Nicolas Vanier, Belle & Sebastien, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo. L’orfanello Sebastien fa amicizia con Belle, una femmina di cane dei Pirenei ritenuto un pericoloso predatore. Il piccolo saprà dimostrare invece tutto il valore dell’animale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Justin Lin, Fast & Furious 6, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson. Dopo la rapina compiuta a Rio, Dom e la sua squadra si disperdono. Ma la richiesta d’aiuto dell’agente Hobbs riporta il team in azione per fermare una banda di criminali.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2019, di Ari Aster, Midsommar – Il villaggio dei dannati, con Florence Pugh. Dani e Christian, giovane coppia americana, si regala una vacanza in Svezia, in occasione di un noto festival di mezza Estate. Ma l’evento si trasforma ben presto in un incubo.