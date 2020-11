Porta a Porta Sky irrompe nel talk di Rai 1. Bruno Vespa ignaro di tutto

Sky irrompe a Porta a Porta. La sorpresa è stata davvero grande e singolare per i telespettatori di Rai 1 che erano sintonizzati sulla puntata del talk di martedì 3 novembre 2020.

Era da poco conclusa la serata dedicata dalla prima rete a Gigi Proietti e Bruno Vespa aveva già presentato gli ospiti che stavano per intervenire nel talk show.

Porta a Porta Sky – il curioso messaggio alle spalle di Vespa

In studio Monica Maggioni e in collegamento il Governatore della Liguria Giovanni Toti. Improvvisamente i telespettatori più attenti hanno visto passare dietro Bruno Vespa, sul grande led della trasmissione, una immagine davvero singolare. Si trattava di una immagine proveniente dalla piattaforma satellitare.

Infatti vi era scritto Sky per l’ambiente, il decoder sta per entrare in modalità di sospensione e di risparmio energetico.

Sono stati in pochi, quasi sicuramente, ad accorgersi di quanto stava avvenendo alle spalle di Bruno Vespa. Il conduttore infatti era intento a consultare alcuni documenti e probabilmente non ha avuto sentore di quanto invece era scritto sul grande led.

A rendersi conto invece di quanto stava accadendo è stata la regia che ha cambiato immediatamente inquadratura riportando la trasmissione ai suoi standard televisivi normali.

Ma che cosa può essere accaduto? Questa la domanda che si sono posta gli spettatori della prima rete, abbastanza meravigliati di un evento così particolare. Probabilmente, anzi sicuramente, l’errore è stato commesso perché qualcuno in Rai era sintonizzato sullo speciale Porta a Porta dai canali Sky.

Sky per la salvaguardia dell’ambiente

E la piattaforma satellitare ha avvertito il suo pubblico che, nel rispetto dell’ambiente, si stava procedendo alla modalità stand by.

Era proprio il decoder della piattaforma satellitare che avvertiva con questa scritta che, per ragioni ecologiche, andava in modalità risparmio energetico.

Curioso però che tutto questo sia avvenuto in una trasmissione di Rai 1. Soprattutto in un programma come Porta a Porta che stava mandando in onda una edizione particolare dedicata al nuovo DPCM annunciato dal premier Giuseppe Conte.

Una parte del programma, la seconda in particolare, si occupava delle elezioni USA. Infatti questo è il tema principale della programmazione non soltanto di Rai 1 ma di moltissime altre trasmissioni.

Inoltre non è la prima volta che i canali Sky fanno irruzione nella TV di Stato. Era avvenuto anche altre volte e come sempre la regia era intervenuta immediatamente cercando di rimediare. E soprattutto di non fare un’altra brutta figura.