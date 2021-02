Stasera in tv 28 febbraio 2021. Continuano su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco dopo il successo della prima puntata (31% di share). E tornano i tre talk della domenica sera. Anche se Che Tempo che fa non è in diretta perchè Fabio Fazio si è dovuto sottoporre ad un piccolo intervento chirurgico. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 28 febbraio 2021, programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Le indagini di Lolita Lobosco. L’episodio di questa sera s’intitola: Solo per i miei occhi. Lolita (Luisa Ranieri) indaga sulla morte di Bianca, scomparsa da casa una settimana prima. Affermata e fascinosa suonatrice d’arpa, Bianca aveva affittato, all’insaputa del marito, l’appartamento in cui è stata ritrovata morta. Lolita inizia a scavare nella vita della donna.

Su Raitre, alle 20.00, un best off del talk show Che tempo che fa. L’appuntamento con Fabio Fazio è sempre ricco di ospiti illustri, protagonisti della politica, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Non mancano Luciana Littizzetto sui fatti della settimana e la chiacchierata al Tavolo che chiude come sempre la puntata.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la D’Urso. Le ultime notizie sulla campagna vaccinale e la diffusione del coronavirus hanno sempre il loro spazio nello show domenicale condotto da Barbara d’Urso. Nella lunga serata in diretta da Cologno Monzese si parla anche dei protagonisti del “Grande Fratello Vip” alla vigilia della finalissima.

La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Anche nello studio del programma ideato e condotto da Massimo Giletti si discute questa sera con la consueta verve polemica del nuovo governo Draghi: riuscirà il premier a non far litigare i partiti che lo compongono?

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri si reca nelle Marche per incoronare il miglior albergo della regione. Si fronteggiano 4 strutture di tipologie differenti: l’Ortopì Country Canapa House, il Numa Hotel, il Wabi Sabi Culture Centre e il Girasole Eco Family Village.

Su Nove, alle 21.25, il reality Quasi quasi cambio i miei. Ultimo appuntamento con il reality che ha per protagonisti due adolescenti tra i 14 e i 17 anni in apparenza diversi tra loro che si scambiano la famiglia per cinque giorni. La settimana prossima parte la nuova stagione di “Cambio Moglie”.

Stasera in tv 28 febbraio 2021 i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2005, di M. Hafstrom, Derailed – Attrazione letale, con Clive Owen. Charles, perfetto padre di famiglia, incontra per caso la sexy Lucinda, con la quale vive un’avventura. Ma la situazione precipita e lui si ritrova al centro di un ricatto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2008, di Baz Luhrmann, Australia, con Hugh Jackman, Nicole Kidman. 1939. L’aristocratica inglese Sarah Ashley eredita un ranch in Australia. Per risollevare le sorti della proprietà deve portare 1500 capi nelle zone più selvagge del paese.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 2016, di Michael Bay, 13 Hours, con John Krasinski, James Badge Dale. Un gruppo di terroristi di matrice islamica prepara un attentato presso Benghazi, in Libia, con l’obiettivo di colpire un avamposto statunitense. A tentare di difendere la zona ci sono sei uomini, capeggiati dal mercenario Jack Silva (John Krasinski), la cui unica missione è quella di salvare più vite possibili.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di e con Jackie Chan, Chinese Zodiac. Il mercenario Asian deve recuperare 12 teste di statue che rappresentano gli animali dello zodiaco cinese. La missione lo porterà a vivere una fantastica avventura in giro per il mondo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1970, di Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, con Mark Frechette, Daria Halprin. Mark, in fuga perché accusato di aver ucciso un poliziotto, incontra a Zabriskie Point, nel deserto californiano, la giovane Daria e s’innamora di lei. Ma la polizia è sulle sue tracce.

Paramount, La5, Cine34

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1999, di Rob Reiner, Storia di noi due, con Michelle Pfeiffer, Bruce Willis. Los Angeles. Rimasti soli, perché i figli sono partiti per il campeggio estivo, Ben e Katie si rendono conto che dopo 15 anni di matrimonio il loro amore si è esaurito.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Akiva Goldsman, Storia d’inverno, con Colin Farrell. New York, 1916. Durante una rapina in una villa, il ladro Peter Lake s’imbatte nella bella Beverly Penn, figlia del proprietario. Per entrambi è un colpo di fulmine.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1982, di Franco Castellano, Attila flagello di Dio, con Diego Abatantuono. Durante l’impero romano, gli Unni si sono insediati nel Milanese. Continuamente depredati, i barbari capeggiati da Attila decidono di assediare e saccheggiare Roma.

Film Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Steven Spielberg, Schindler’s List – La lista di Schindler, con Liam Neeson, Ben Kingsley. La vera storia di Oskar Schindler, l’industriale tedesco che durante la guerra salvò molti ebrei dai campi di sterminio facendoli lavorare nella sua fabbrica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1971, di Mel Stuart, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, con Gene Wilder, Peter Ostrum. Cinque bambini vincono un concorso che ha come premio una visita alla fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Ma non immaginano che uno di loro la erediterà.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2007, di Paul Greengrass, The Bourne ultimatum, con Matt Damon. Sempre in fuga, Jason Bourne è disposto a tutto pur di scoprire la sua vera identità. Al suo fianco c’è la bella agente Nicky, in un viaggio mozzafiato tra Londra, Mosca e Tangeri.