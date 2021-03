Leonardo serie tv Rai 1 – trama, cast, anticipazioni

La serie tv Leonardo è prevista su Rai 1 in prima serata a partire da martedì 23 marzo 2021.

La rete leader di viale Mazzini la trasmette in prima visione assoluta mondiale. Si tratta di un vero e proprio evento in quanto la produzione è internazionale e le attese sono molto elevate.

Le atmosfere sono storico biografiche. La serie è composta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate. È stata girata interamente in inglese e poi doppiata in italiano.

Leonardo serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Dan Percival e Alexis Sweet. Personaggio principale è Leonardo Da Vinci, interpretato dall’attore irlandese Aidan Turner che i telespettatori italiani conoscono nella serie Poldark e nella serie britannica Being Human nel ruolo del vampiro John Mitchell.

Giancarlo Giannini si cala nel ruolo di Andrea del Verrocchio, maestro di Leonardo. Matilda De Angelis è Caterina da Cremona, la musa di Leonardo. Freddie Highmore, ovvero The Good Doctor, è Stefano Giraldi, un investigatore che indaga su un caso di omicidio in cui è coinvolto Leonardo.

Le riprese si sono svolte in oltre 50 location tra interni ed esterni. La regione principale è stata il Lazio. Le città di Firenze e Milano sono state ricostruite nel backlot nei pressi degli studi Lux Vide di Formello in provincia di Roma. Il backlot è un’area adiacente uno studio cinematografico in cui ci sono edifici permanenti o spazi adatti alla costruzione temporanea dei set.

La serie è stata girata con oltre 1900 ore di lavorazione, 3000 comparse e sono stati utilizzati 2500 costumi. Le musiche sono di John Paesano.

La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction per l’Italia. Partner internazionali sono Sony Pictures Entertainment, la Big Light Productions di Frank Spotnitz e France Television, oltre la RTVE il più importante gruppo radiotelevisivo spagnolo.

Sotto la guida dello scenografo Domenico Sica sono state impegnate circa 200 maestranze.

Leonardo serie tv – trama

La trama inizia raccontando la giovinezza di Leonardo, figlio illegittimo di un notaio e di Caterina, una modesta servetta del tempo. La storia del genio, la cui personalità è molto complessa ed enigmatica, rimane ancora oggi un segreto avvincente. Leonardo vive la sua infanzia nella cittadina rurale di Vinci in Toscana. Non ha amici ma dimostra fin da subito una notevole capacità di impegno culturale. sente infatti un profondo bisogno di ricerca e di scoperta.

A 10 anni aveva realizzato dei disegni così belli da convincere il Verrocchio a farlo entrare nella sua bottega. Siamo nel 1469 e Leonardo vi rimase fino all’anno successivo. Entra così in un mondo che già si rivelava una fucina di nuovi talenti.

Con instancabile curiosità il genio da Vinci comincia a spaziare tra arte, scienze e tecnologia. E diffonde in ogni disciplina una umanità profonda e piena di coraggio. Soprattutto libera la cultura e l’arte dalle convenzioni del tempo. È guidato soltanto da un grande desiderio di conoscere e svelare agli altri i segreti del mondo che ci circonda.

L’incontro con Caterina da Cremona

Nella bottega del Verrocchio conosce Caterina da Cremona, la sua misteriosa Musa. Subito dopo parte per Milano dove incontra il suo Mecenate Ludovico il Moro. Quest’ultimo però molto presto diventerà suo rivale.

Leonardo subì l’onta di essere accusato di omicidio. E si trovò a confrontarsi con l’investigatore Stefano Giraldi. A lui infatti è stata affidata la conduzione delle indagini.

La serie infine racconta il mistero dell’uomo, oltre che il genio. Tutto questo attraverso una storia inedita, originale con molte concessioni alla fantasia.

La vicenda è fatta di intrighi e passioni ed è finalizzata a mettere in evidenza la straordinaria modernità e la profondissima umanità di uno dei geni più grandi a livello mondiale.

Leonardo morì il 2 maggio presso il castello i Clos-Lucé ad Amboise. Aveva solo 67 anni.

Leonardo – il cast completo

Di seguito il cast del film Leonardo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori