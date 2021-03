Condividi su







Stasera in tv martedì 30 marzo 2021. La prima serata di Rai 1 propone la miniserie Leonardo. Su Rai 3 va in onda #cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, mentre su Italia 1 Le Iene show.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 30 marzo 2021 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda Leonardo. Stasera in tv 30 marzo prosegue la miniserie incentrata sulla figura di Leonardo Da Vinci, ideata da Frank Spotnitz. Aidan Turner interpreta la figura enigmatica di Leonardo nella serie tv, affiancato da Matilda De Angelis nel ruolo di Caterina da Cremona e Giancarlo Giannini, che interpreta Andrea del Verrocchio.

In questo episodio Leonardo si trasferisce a Milano con lo scopo di ottenere l’appoggio di Ludovico Sforza. Nella città avrà modo di dedicarsi alla preparazione di uno spettacolo teatrale che stimola il suo interesse e talento.

Rai 2 trasmette alle 20:50 la partita Italia – Slovenia del campionato europeo 2021 dell’Under 21.

Su Rai 3 alle 21.20 in onda #cartabianca con Bianca Berlinguer. Nella puntata di stasera 30 marzo la conduttrice ripercorre l’andamento della campagna vaccinale del Governo Draghi e le previsioni di chiusura per le vacanze pasquali. Ulteriore focus, la situazione economica del Paese – danneggiata dai posti di lavoro perduti e da interi settori in difficoltà.

Rai 4 trasmette alle 21.20 The Equalizer 2 – Senza perdono. Il film del 2018 è il secondo capitolo della saga diretta da Antoine Fuqua. Denzel Washington riprende il ruolo di Robert McCall, ex-agente della CIA, ora in pensione. Tuttavia, nel momento in cui l’ex collega Susan Plummer viene uccisa, McCall non esita a rientrare in azione per indagare sull’omicidio.

Rai 5 propone alle 21.15 Bright Star. La pellicola del 2008, diretta da Jane Campion, si basa sulla biografia di John Keats. Il film narra la relazione tra il poeta e Fanny Brawne, studentessa di moda e sua vicina di casa. Ben Whishaw interpreta Keats, mentre Abbie Cornish è la giovane Fanny.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Fuori dal coro. Il programma di attualità e approfondimento è condotto da Mario Giordano. Questa sera la trasmissione indaga sulle restrizioni a cui il Paese andrà incontro nei giorni festivi e sulle misure adottate in seguito al periodo pasquale. Sono previsti gli interventi di Nicola Porro, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri.

Canale 5 trasmette alle 21.20 Ti presento Sofia. Il film del 2018 è diretto da Guido Chiesa ed interpretato da Fabio De Luigi. Il protagonista è Gabriele, il proprietario di un negozio di strumenti musicali, divorziato e papà di Sofia, di appena 10 anni. Tuttavia, al primo appuntamento con Mara (Micaela Ramazzotti), un’amica di vecchia data a cui Gabriele è interessato, è costretto a nascondere l’esistenza della figlia – in quanto Mara detesta i bambini.

Italia 1 propone alle 21.20 Le Iene Show. L’appuntamento con Le Iene di stasera martedì 30 marzo è condotto, come di consueto, da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La Gialappa’s Band accompagna con le voci fuori campo inchieste e scherzi e interagisce con i conduttori.

La7, Nove, Real Time

La 7 trasmette alle 21.15 l’appuntamento settimanale con diMartedì. Il talk show condotto da Giovanni Floris si occupa di politica e attualità, ma non mancano gli argomenti di cultura, costume e società. La puntata di questa sera analizza le restrizioni previste per le giornate di Pasqua quando l’Italia sarà interamente zona rossa.

Nove propone alle 21.25 Ender’s Game. Diretto da Gavin Hood, il film del 2013 ha come protagonisti Harrison Ford e Asa Butterfield. Ambientata nel futuro, la pellicola narra l’invasione della specie aliena Formic sulla Terra, colpevole di aver ucciso milioni di persone. Desiderosa di vendetta, l’umanità addestra giovani ragazzi per costruire un nuovo esercito.

Real Time trasmette alle 21.20 un nuovo episodio di Primo Appuntamento. Stasera in tv martedì 30 marzo il conduttore Flavio Montrucchio racconta l’appuntamento al buio di coppie che si incontrano per la prima volta nel Ristorante romano Geco. Nel caso ci sia affinità tra i protagonisti della puntata, la conoscenza continuerà lontano dalla telecamera.

Rai Movie, La 5, Iris

Rai Movie propone alle 21.10 La La Land. Il film del 2016 è diretto da Damien Chazelle ed interpretato da Emma Stone e Ryan Gosling. La vicenda segue la vita di Mia, aspirante attrice, e Sebastian, musicista jazz che sopravvive esibendosi nei piano-bar. Entrambi a Los Angeles in cerca di fortuna, si conoscono per caso, instaurando una relazione di passione, aspirazioni comuni e sostegno reciproco.

La 5 trasmette alle 21.10 L’Isola dei Famosi 2021. Si tratta della replica della puntata andata in onda il giorno prima e condotta da Ilary Blasi. I famosi concorrenti hanno come scopo principale la sopravvivenza sull’isola.

Su Iris alle 21.00 va in onda Far West. Il film del 1964 ha come protagonista il giovane tenente Hazard, interpretato da Troy Donahue. Il tenente Hazard si trova ai confini col Messico, dove è costretto ad affrontare la tribù di Falco Nero.

Stasera in tv 30 marzo 2021 – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno propone alle 21.15 Ci vediamo domani. Il film del 2013 è diretto da Andrea Zaccariello. Enrico Brignano interpreta Marcello Santilli. La vita di Marcello è costellata da fallimenti dal punto di vista lavorativo, oltre che da problematiche in famiglia. Alla ricerca di un’opportunità di riscatto, si reca a Petrafrisca, un piccolo paese della Puglia. Il comune, composto in prevalenza da ultranovantenni, non dispone di un’agenzia di pompe funebri.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Cattivissimo Me 2. Il film d’animazione del 2013 ha come protagonisti del cast vocale Steve Carell, Kristen Wiig e Miranda Cosgrove. Il protagonista Gru è un ex cattivo, che ama dedicarsi alle sue figlie adottive. Proprio nel momento in cui inizia ad abituarsi al suo nuovo ruolo di padre di famiglia, la Lega Anti-Cattivi bussa alla sua porta, in cerca del suo aiuto per smascherare l’artefice di un crimine spettacolare.

