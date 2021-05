Stasera in tv sabato 29 maggio 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 28 maggio 2021. Rete 4 trasmette il secondo appuntamento con Le storie di Quarto Grado. Su Nove, invece, va in onda Fratelli di Crozza.

Stasera in Tv venerdì 28 maggio 2021, Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio amichevole: Italia – San Marino. Alla Sardegna Arena di Cagliari, la Nazionale allenata da Roberto Mancini affronta la Repubblica di San Marino in una gara amichevole. Un test in preparazione dei Campionati Europei, che prenderanno il via l’11 giugno a Roma e si giocheranno in undici città del Vecchio continente.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Dalle pendici del monte Amiata alla Valnerina: è il percorso proposto da Andrea Angelucci, sulle tracce di Francesco d’Assisi. Segue il documentario dedicato a Massimo Campigli, il cui universo pittorico è popolato da donne.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Le storie di Quarto Grado. Secondo di sei appuntamenti speciali di approfondimento condotti da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero e dedicati ai casi irrisolti della cronaca che hanno appassionato l’opinione pubblica. In studio c’è anche il generale Luciano Garofano, dal 1995 al 2009 comandante dei R.I.S. di Parma.

Programmi La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. In equilibrio tra approfondimento, spettacolo e satira, l’appuntamento condotto da Zoro, al secolo Diego Bianchi, ha l’ambizione di informare in modo puntuale senza rinunciare però a un pizzico di leggerezza e ironia

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con le sue parodie e i monologhi satirici incentrati soprattutto sui fatti di attualità. Il programma continua a raccogliere buoni ascolti conquistando uno share del 5%. Lo show è visibile anche in streaming gratuito su Discovery+.

Su Real Time, alle 21.25, il game show Fuori menù. La sfida di questa sera è una delle più classiche: Nord contro Sud. Le due coppie si sfidano con piatti di alto livello con l’obiettivo di ricevere una buona valutazione dai commensali. Con Gino D’Acampo e Damiano Carrara.

I film di questa sera venerdì 28 maggio

Su Raitre, alle 21.20, il film storico del 1955, di Ernst Marischka, La principessa Sissi, con Romy Schneider, Karlheinz Bohm. Austria, seconda metà dell’800. Elena (Uta Franz), figlia primogenita del Granduca di Baviera (Gustav Knuth), è promessa sposa all’imperatore Francesco Giuseppe (Karlheinz Bohm). Ma, durante una visita per conoscere la ragazza, il sovrano s’innamora di Elisabetta (Romy Schneider), detta Sissi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Michel Hazanavicius, Il mio Godard, con Louis Garrel, Stacy Martin. Parigi 1967. Sul set de “La cinese”, il regista Jean Luc Godard s’innamora della giovanissima attrice Anne. Ma il film viene accolto negativamente e Jean-Luc si rimette in discussione.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di , Taken 3 – L’ora della verità, con Liam Neeson, Forest Whitaker. Los Angeles: l’ex agente dei servizi segreti Bryan Mills (Liam Neeson) viene accusato ingiustamente dell’omicidio dell’ex moglie Lenore. Braccato da polizia metropolitana, Fbi e Cia, si mette sulle tracce dei colpevoli e nel frattempo cerca anche di proteggere la figlia Kim (Maggie Grace).

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice Da Vinci, con Tom Hanks, Audrey Tautou. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Langdon cerca di risolvere l’enigma, diventando ben presto l’indiziato numero uno.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2008, di Peyton Reed, Yes Man, con Jim Carrey, Zoey Deschanel. Carl Allen è in crisi e decide di iscriversi a un corso per cambiare la propria esistenza. Il segreto è nel rispondere sempre sì. All’inizio le cose migliorano davvero, ma poi…

Stasera in Tv 28 maggio 2021, film in onda su La5, Sky

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2010, di Greg Berlanti, Tre all’improvviso, con Katherine Heigl. Holly ed Eric si detestano da sempre. Ma il testamento di una coppia di amici, che ha perso la vita in un incidente d’auto, li costringerà ad allevare insieme la piccola Sophie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Paul King, Paddington 2. Paddington ha trovato nel negozio di antiquario del signor Gruber il regalo giusto per il centenario di zia Lucy. Ma il prezioso oggetto viene trafugato e Paddington fa di tutto per recuperarlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Michael Bay, Transformers 3, con Shia LaBeouf. Sconfitti, ma determinati a vendicarsi, i Decepticons minacciano ancora Sam e gli Autobot. Quest’ultimi dovranno affrontare anche un nuovo, terribile nemico.

