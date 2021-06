Stasera in tv venerdì 11 giugno 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv giovedì 10 giugno 2021. Rete 4 manda in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Iris, invece, propone il film All is lost- tutto è perduto con Harrison Ford.

Stasera in Tv giovedì 10 giugno 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, propone il film commedia del 2019, Non sposate le mie figlie 2 con Christian Clavier. Le quattro figlie di Claude e Marie, sposate con figli di immigrati, vogliono seguire i rispettivi mariti nei loro paesi di origine. La coppia farà di tutto per impedirlo.

Rai 2, alle 21:00, trasmette il film thriller del 2016, Paradise Beach- dentro l’incubo con Blake Lively. Nancy Adams si trova in Messico per le vacanze estive. Mentre si trova nell’oceano per giocare con i delfini si avvicina uno squalo bianco che la considera come la prossima preda. Dovrà raggiungere la riva cercando di sopravvivere.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il film biografico del 2016, Eddie the eagle- Il coraggio della follia con Taron Egerton. La pellicola ripercorre le tappe salienti della vita del saltatore di sci Eddie Edwards. L’atleta, con forza e determinazione, riuscì a rappresentare il suo Paese, il Regno Unito, alle Olimpiadi invernali di Calgary nel 1988.

Stasera in Tv giovedì 10 giugno 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, di immigrazione e del caso di Saman Abbas. E’ la diciottenne pakistana ritrovata senza vita a Reggio Emilia. Focus anche sul degrado di Roma. Ospiti della puntata: Matteo Salvini, Enrico Letta, Licia Ronzulli, Daniela Santanché, Gennaro Migliore, Silvia Sardone, Matteo Ricci, Giuliano Granato.

Canale 5, alle 21.25, va in onda Viaggio nella grande Bellezza. La prima puntata della nuova edizione ha per titolo Dinastie Reali – I Windsor. Cesare Bocci racconta le storie più belle delle famiglie reali, da Elisabetta II e il Principe Filippo al Principe William e Kate Middleton. Focus anche Grace Kelly e Ranieri di Monaco. Ospiti Cesara Buonamici, Alfonso Signorini, Enrica Roddolo, Eva Ravnbol e Flaminia Bolzan.

Su Italia 1, invece, alle 21.25, il film commedia del 2012, Una notte da leoni 3 con Bradley Cooper. Phil, Stuart e Doug si offrono di accompagnare Alan in una casa di cura. Durante il viaggio Doug viene rapito da Marshall. Si tratta di un criminale che è appena evaso dal penitenziario di massima sicurezza. I tre amici fanno di tutto per liberarlo.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, manda in onda lo Speciale Non è l’Arena- Abbattiamoli. Massimo Giletti presenta un’inchiesta che ha realizzato in Sicilia sulla mafia. Ha incontrato alcuni magistrati e diversi pentiti. Tra le testimonianze, il giudice Di Matteo e il Capitano Ultimo.

NOVE, alle 21.25, propone il docu-reality Quasi quasi cambio i miei. Due adolescenti decidono di scambiarsi la famiglia per cinque giorni. I protagonisti di oggi sono Riccardo, che ama giocare a rugby, e Nicolò che trascorre molto tempo davanti al pc.

I film stasera su Iris, Paramount

Su Iris, alle 21.00, è previsto il film drammatico del 2013, All is lost- tutto è perduto con Harrison Ford. Un navigatore solitario ha un incidente con la sua barca. Si è infatti scontrato con un container alla deriva. Trovandosi solo nell’Oceano Indiano e con la radio fuori uso, dovrà trovare un modo per riuscire a sopravvivere.

Su Paramount Network, invece, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2010, Letters to Juliet con Amanda Seyfried. La giovane americana Sophie ha scelto di trascorrere le vacanze a Verona. Qui trova una vecchia lettera d’amore scritta da una donna 50 anni prima. Decide di rintracciare l‘autrice della missiva.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film spionaggio del 2015, Operazione U.N.C.L.E. con Henry Cavill. L’agente della Cia Napoleon Solo e quello del Kgb Illya Kuryakin, durante la Guerra Fredda, decidono di unire le forze. Devono fermare un’organizzazione criminale che è in possesso di una potente arma di distruzione di massa.

Premium Cinema 2, alle 21.15, manda in onda il film thriller del 1993, Il rapporto Pelican con Julia Roberts. La studentessa di legge Darby viene coinvolta in due casi di omicidio perché il suo insegnante, ed amante, aveva collaborato con una delle vittime. Dopo la sua testimonianza, Darby è consapevole che gli assassini sono sulle sue tracce.

Premium Cinema 3, invece, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2008, Scusa ma ti chiamo amore con Raoul Bova. Il trentasettenne Alex, che lavora come pubblicitario, si innamora di Niki, un’adolescente. A causa della differenza d’età faticheranno a trovare un equilibrio di coppia.

Stasera in Tv giovedì 10 giugno 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film thriller del 2019, Running with the devil- la legge del cartello con Nicolas Cage. Il capo di un’ organizzazione criminale incarica tre uomini fidati di indagare sulla sparizione di un carico di droga, avvenuto il Messico e Stati Uniti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film biografico del 2007, Rebel in the Rye con Nicholas Hoult. La pellicola ripercorre le tappe salienti della vita dello scrittore Jerome Salinger. Durante un corso di scrittura alla Columbia University incontra Oona O’Neil che diventerà la sua prima moglie.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2019, Pinocchio con Roberto Benigni. Si racconta la storia del celebre burattino di legno realizzato da Mastro Geppetto, dall’incontro con il gatto e la volpe alla trasformazione in un bambino vero da parte della fata turchina.

Sky Cinema Action, alle 21.00, trasmette il film azione del 2010, L’immortale con Jean Reno. Charly Mattei, ex gangster, ha deciso di cambiare vita allontanandosi dalla criminalità. Dopo essere però sopravvissuto nell’agguato al vecchio porto di Marsiglia, ha intenzione di punire i colpevoli.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, manda in onda il film horror del 2017, 28 settimane dopo con Robert Caryle. Un virus sta infettando rapidamente gli abitanti della Gran Bretagna, trasformandoli in spietati assassini. Sei mesi dopo la pandemia l’esercito è convinto che il virus sia ormai debellato ma tutto non è come sembra.

