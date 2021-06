Stasera in tv giovedì 24 giugno 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 24 giugno 2021. Rai 3 manda in onda il programma Le Ragazze. Su La7, invece, va in onda Tagadà- Viaggio in Italia con Tiziana Panella e Alessio Orsingher.

Stasera in Tv giovedì 24 giugno 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21:30, trasmette rivediamo i primi due episodi della fiction Doc- nelle tue mani, con Luca Argentero. In Amnesia Il Professor Andrea Fanti, viene gravemente ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco. L’incidente gli ha però provocato la perdita di memoria. Fanti non riesce infatti più a ricordare ciò che gli è accaduto negli ultimi dodici anni.

In Selfie Andrea spera con il passare del tempo di riuscire a recuperare i ricordi. Durante il periodo di degenza in ospedale è assistito da Giulia, che trova davanti a sé un uomo completamente diverso da quello che conosceva.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 con Edorgan Atalay. Nell’episodio La nuova squadra , Semir è tornato in Germania dopo aver vissuto quasi un anno in Turchia e una volta tornato in servizio inizia a collaborare con Vicky. Durante il suo periodo di assenza Andrea ha scelto di trasferirsi a Copenhagen con le figlie. Segue l’episodio Tutta la verità.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda il programma Le Ragazze. Nella puntata di oggi vengono raccontate le storie dell’ostetrica Maria Pollacci, della stilista ed imprenditrice Anna Fendi. E ancora Rosy Bindi e Giada Arena che interpreta il ruolo di Assuntina in Don Matteo.

Stasera in Tv giovedì 24 giugno 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25,va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del Green Pass e dei casi di Saman Abbas e Desiree Mariottini. Ospiti della puntata: Davide Faraone, Carmela Rozza, Elisabetta Gardini e Giuliano Granato.

Canale 5, alle 21.25, trasmette Viaggio nella Grande Bellezza. Cesare Bocci guida i telespettatori alla scoperta della città di Torino visitando le residenze dei Savoia, la Mole Antonelliana, la Venaria Reale ed il museo Museo Egizio. Torino è inoltre la città dell’automobile, in particolare della sede storica della Fiat.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film commedia del 2004, Mi presenti i tuoi? Con Ben Stiller. Greg sta per sposare la sua fidanzata Pam dopo aver chiesto la sua mano al suocero. La vicenda si complica quando Greg organizza un incontro tra i suoi genitori e quelli della futura moglie per farli conoscere.

Stasera in Tv programmi La7, Tv8

Su La7, alle 21.25, va in onda Tagadà- Viaggio in Italia con Tiziana Panella e Alessio Orsingher. I conduttori, attraverso delle numerose inchieste, cercano di ripercorrere ciò che accaduto nell’ultimo anno a causa della pandemia.

Non solo la fase emergenziale caratterizzata dal sovraffollamento delle strutture ospedaliere ma anche raccogliendo le emozioni vissute in quel periodo. Ospiti della puntata: Claudio Amendola, Roberto Saviano, Massimo Giannini, Dodi Battaglia, Stefano Bonaccini, Marco Damilano, Chiara Valerio e Aurora Leone.

TV8, alle 21.25, trasmette il film giallo del 2015, I delitti del barlume- La briscola in cinque con Filippo Timi. Massimo e i suoi vecchietti del bar si occupano del caso di una ragazza trovata senza vita in un cassonetto. I principali sospettati del delitto sono due amici della vittima.

I film stasera su Rai Movie, Cine34

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film azione del 2012, Broken city con Russell Crowe. Il detective Billy Taggart accetta di lavorare per il Sindaco di New York. Il primo cittadino vuole che indaghi sul conto di suo moglie Cathleen perché sospetta che abbia un amante. Durante le indagini però Billy scopre una fitta rete di corruzione.

Su Cine34, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2018, Din don – una parrocchia in due con Enzo Salvi. Il manager musicale Donato è costretto a nascondersi per non farsi trovare da un boss che è sulle sue tracce. Decide così di rifugiarsi in una chiesa, fingendo di essere un prete mandato dal vescovo.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2015, Blackhat con Viola Davis. I servizi speciali americani devono contrastare dei innumerevoli attacchi informatici che stanno sconvolgendo il pianeta. Per riuscire nell’impresa decidono di ingaggiare un hacker esperto che sta attualmente scontando la sua pena in un carcere di massima sicurezza.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Dolor y gloria con Penelope Cruz. Il noto registra Salvador Mallo, affetto da molti problemi fisici ripercorre la propria vita attraverso una serie di flashback, dalla sua infanzia all’attuale momento buio della sua carriera.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2007, Amore bugie e calcetto con Claudio Bisio. Il film racconta le vicende di sette uomini che si incontrano ogni giovedì sera per una partita di calcetto. Rappresenta la loro unica via di fuga da dalla monotonia coniugale e lavorativa.

Stasera in Tv giovedì 24 giugno 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2017, C’era una volta a Los Angeles con Bruce Willis. Il capo di gang locale desidera che il detective Steve Ford lavori per lui per ripagare un debito di un suo amico. Steve Ford, inizialmente restio alla proposta, è costretto ad accettare quando il criminale rapisce Buddy, il suo cane.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film azione del 2020, Irresistibile con Steve Carell. Un ex colonnello affida a Gary il compito di curare la sua campagna elettorale perché ha intenzione di candidarsi come sindaco. Gary accetta l’incarico ma dovrà fare i conti con la candidata dell’opposizione.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2014, Paper planes- ai confini del cielo con Ed Oxenbound. L’undicenne Dyan ha una grande passione per il volo e si iscrive al campionati mondiali di aerei di carta che si tengono in Giappone. Durante il viaggio in Oriente il ragazzino troverà l’occasione per riavvicinarsi a suo padre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2013, Now you see me con Jesse Eisenberg. L’Fbi deve cercare di sgominare un’organizzazione criminale formata da un gruppo di maghi, i quali durante i colpi mettono in scena i propri trucchi.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2002, One hour photo con Robin Williams. Sy, un malinconico stampatore di foto, si affeziona ad una famiglia di clienti, che frequenta abitualmente il suo negozio. Ben presto il suo sentimento si trasforma in ossessione.

