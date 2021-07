Stasera in tv sabato 3 luglio 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 1 luglio 2021.

Stasera in Tv giovedì 1 luglio 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, trasmette, in replica, la fiction Doc Nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio Niente di personale, al primario Andrea Fanti viene concessa la possibilità di tornare a lavorare. Per farlo però deve ricominciare come specializzando.

Nell’episodio Una cosa buona che fa male, mentre Fanti lotta per riuscire a recuperare la memoria, deve occuparsi di un paziente a cui Giulia è molto legata.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 con Erdogan Atalay. Nell’episodio Il nuovo mondo Daniel, produttore di motori diesel viene licenziato e decide di vendicarsi contro Anderson, titolare milionario di un’impresa green. Vicky e Semir hanno intenzione di fermarlo prima che possa portare a compimento il suo piano.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda Le Ragazze. Protagoniste dell’ultima puntata: la scultrice Leonetta Marcotulli, Grazia Di Michele, la giornalista Tiziana Ferrario. E ancora Simonetta Matone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma.

Stasera in Tv giovedì 1 luglio 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda l’ultima puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, della campagna vaccinale, dell’emergenza immigrazione e del caso di Saman Abbas. Ospiti della puntata Antonio Tajani, Pina Picierno, Giovanni Donzelli, Gianfranco Librandi e Giuliano Granato. Presente ancora una volta anche Mauro Corona.

Canale 5, alle 21.25, manda in onda Viaggio nella grande bellezza. Cesare Bocci si occupa di Padre Pio di Pietrelcina. Oltre a ripercorrere il suo percorso spirituale, si alternano le testimonianze di Monsignor Angelo Comastri, di Padre Leonardo Marcucci, di Padre Luciano Lotti, di Padre Vincenzo Taraborelli. Ma anche di Lino Banfi, del medico Giovanni Scarale. E ancora dei giornalisti Stefano Campanella, Franco Bucarelli e Andrea Tornielli.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film commedia del 2010, Vi presento i nostri, con Ben Stiller. Greg e Pam sono orami sposati da molti anni e dal loro matrimonio sono nati due gemelli. Tutto si complica quando al battesimo dei bambini partecipano anche i genitori di Greg.

Stasera in Tv programmi La7, TV8

Su La7, alle 20.35, va in onda il programma di attualità, In Onda. David Parenzo e Concita De Gregorio tengono compagnia ai telespettatori per tutta l’estate occupandosi dei temi più caldi della politica e dell’economia. Ogni giovedì la puntata termina alle ore 23:15.

TV8, alle 21.25, trasmette il film giallo del 2015, I delitti del Barlume- Il telefono senza fili con Filippo Timi. Vanessa Benedetti scompare nel nulla ed i vecchietti del bar sono convinti che sia stato il marito ad ucciderla e a nascondere il suo corpo. Massimo dovrà risolvere il caso.

I film stasera su Iris, Paramount

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2014, The water diviner con Russell Crowe. Australia 1919. L’agricoltore Joshua Connor decide di partire per la Turchia. Ha intenzione di ritrovare i suoi 3 figli che sono partiti anni prima per combattere al fronte.

Su Paramount Network, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2010, Il cacciatore di ex con Gerard Butler. L’ex poliziotto Milo Boyd, diventato ora un cacciatore di taglie, ha il compito di ritrovare la sua ex moglie che sta fuggendo da un pericoloso criminale.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2018, Peppermint- l’angelo della vendetta con Jennifer Garner. Riley si risveglia dal coma, dopo essere sopravvissuta ad un attentato in cui hanno perso la vita il marito e la figlia. Decide di farsi giustizia da sola cercando di punire i colpevoli.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, va in onda il film fantastico del 2011, I guardiani del destino con Matt Damon. David Norris, è uno dei candidati alla carica di senatore nello Stato di New York. L’incontro con un’affascinante ballerina, rischia di mettere a repentaglio il percorso che gli agenti del Destino hanno deciso per lui.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2009, Un paradiso per due con Vanessa Incontrada. Un costruttore vuole impadronirsi di un terreno per costruirci un residence. Per farlo deve riuscire a sfrattare la biologa marina Alice, che vive lì, in una baita, assieme alla figlia.

Stasera in Tv giovedì 1 luglio 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, manda in onda il film western del 2019, Gli ultimi fuorilegge con Emile Hirsch. Il fuorilegge Dutch e i suoi uomini riescono a prendere pieno potere su una cittadina americana. La loro presenza permette al titolare di un’impresa di pompe funebri di aumentare il fatturato in quanto i decessi sono in crescita. Ma un giorno la sua famiglia viene minacciata.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2005, Quando l’amore brucia l’anima con Joaquin Phoenix. Il ripercorre la vita del cantante Johnny Cash, dai suoi matrimoni, gli eccessi, il consumo di sostanze stupefacenti e le lunghe tournée in giro per il mondo.

Sky Cinema Family, invece, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2012, Biancaneve e il cacciatore con Kristen Stewart. Il cacciatore decide di disobbedire alla regina che gli ha affidato il compito di uccidere Biancaneve. Sceglie infatti di prendersi cura di lei insegnandole a combattere.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2020, The Hunt con Betty Gilpin. Crystal, assieme a 11 sconosciuti, si ritrova in una radura senza comprendere come sia arrivata lì. Ben presto i protagonisti scoprono di essere stati selezionati per una sfida mortale.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2018, Billionaire Boys Club con Ansel Elgort. Anni 80, Los Angeles, un gruppo di coetanei ha inventato un sistema di investimenti che permette di ottenere degli ottimi guadagni ma in realtà riduce gli investitori sul lastrico. Ben presto i truffati cercano di vendicarsi.

