Stasera in tv domenica 26 settembre 2021, tutti i programmi in onda

Sabato 25 settembre Donatella Bianchi torna in video con un nuovo appuntamento di Linea Blu. L’appuntamento è, come sempre, alle ore 14:00 su Rai 1. Sette giorni fa la conduttrice ha perlustrato il nord della Sardegna. Nella puntata di oggi invece si sposta in Liguria per visitare Genova.

Linea Blu 25 settembre, il porto di Genova

Nella puntata del 25 settembre Donatella Bianchi arriva in Liguria per perlustrare Genova. La prima tappa del suo viaggio è il Porto della città. E’ considerato uno dei più importanti punti di approdo a livello europeo. Il Porto si estende per 22 km tra banchine e pescaggi.

Il porto rappresenta uno dei settori economici più produttivi della regione grazie al suo polo multifunzionale, in quanto non si occupa solo del carico, dello scarico e delle movimentazioni di qualsiasi tipologia di merce. Ma vi sono anche dei reparti specializzati nella riparazione, costruzione, trasformazione e demolizione delle imbarcazioni.

Linea Blu 25 settembre, Il Salone Nautico

Nel medioevo Genova conquistò il titolo di “regina del mare” perché era considerata un rilevante punto strategico per gli scambi commerciali.

Ogni anno nel capoluogo ligure si svolge l’evento più rappresentativo dell’eccellenza del Made in Italy. Si tratta del Salone Nautico di Genova, il più grande del Mediterraneo, che è giunto alla 61° edizione.

La manifestazione, che si è svolta dal 16 al 21 settembre, riunisce non solo gli addetti ai lavori del settore nautico ma anche degli appassionati del mare. Nel corso dell’evento è stato anche assegnato Design Innovation Award. E’ volto a a premiare l’imbarcazione che si è distinta per sostenibilità, qualità e innovazione.

Linea Blu, la storia dei jeans

Dopo aver visitato il Porto e il Salone Nautico Donatella Bianchi racconta ai telespettatori la storia dei Blue Jeans, che sono nati a Genova. Nel capoluogo ligure i “bleu de Gênes” ovvero “blu di Genova“, venivano già adoperati nel XV secolo per la realizzazione di vele e teloni.

Successivamente il tessuto è stato utilizzato per produrre dei pantaloni per i marinai genovesi che dovevano riuscire a muoversi agilmente con una stoffa resistente. Dalla fine dell’Ottocento i jeans iniziarono ad essere prodotti in serie spopolando in tutto il mondo. Ancora oggi rimangono uno dei capi più amati e venduti.

Genova e i suoi cantautori

Proseguendo il suo viaggio nel capoluogo ligure Donatella Bianchi cerca di approfondire il legame tra i cantautori genovesi e la loro città natia. Tra questi Fabrizio De André, scomparso l’11 gennaio 1999. La trasmissione lo ricorda attraverso Via del Campo alla quale dedicò un brano nel 1967.

La conduttrice si sposta poi nel borgo marinaro di Boccadesse, che conta circa 5.000 abitanti. Secondo un’antica leggenda sarebbe stato fondato intorno all’anno 1.000 da parte di un gruppo di pescatori spagnoli. Avevano trovato rifugio in questo luogo per sfuggire ad una violenta perturbazione. Pur conservando le proprie caratteristiche urbane Boccadesse è diventato uno dei quartieri residenziali più eleganti di Genova.

Anche questa settimana Fabio Gallo affianca Donatella Bianchi.

