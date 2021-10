Stasera in tv venerdì 29 ottobre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Mercoledì 27 ottobre su Rai 3 è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli continua ad occuparsi di Giovina “Gioia” Mariano, l’ex dipendente del Comune di Pescara scomparsa da Moscufo. Ma prosegue anche il racconto di Gerardo che grazie al supporto di Chi l’ha visto? sta gradualmente ricostruendo la propria famiglia biologica.

La conduttrice però si sofferma anche sull’undicenne che è stato picchiato, otto anni fa, ad Halloween mentre stava facendo il classico gioco “dolcetto o scherzetto”.

Chi l’ha visto?, la diretta del 27 ottobre

In apertura della diretta del 27 ottobre Federica Sciarelli ospita in studio Virginia, la madre di Alessio. E’ il pugile scomparso dal quartiere San Cleto di Roma il 10 ottobre. Vengono mandati in onda gli appelli degli amici che sono pronti a riaccoglierlo a braccia aperte e ad aiutarlo ad affrontare qualsiasi difficoltà.

Virginia ha incontrato Daniela, la fidanzata di Alessio, che ribadisce di averlo visto l’ultima volta il giovedì antecedente alla scomparsa. Alcuni telespettatori segnalano di averlo incontrato al Policlinico Umberto I, altri alla fermata Rebibbia della metropolitana. In entrambi i luoghi però la troupe non riesce a trovarlo.

Dopo l’appello di Clemente Russo anche i campioni di pugilato Giovanni De Carolis e Nino La Rocca dedicano ad Alessio un videomessaggio.

La conduttrice si occupa poi di un’emergenza. Nella giornata di oggi è scomparsa da Secondigliano, provincia di Napoli, Nunzia Reale. E’ alta 1 metro e 63, ha capelli e occhi neri.

Chi l’ha visto? si occupa della scomparsa di Gabriele avvenuta a Catania. Durante le ricerche la troupe assiste ad una scena drammatica. Due uomini tentano con la forza di caricare una donna in macchina. Con l’intervento dei Carabinieri i presenti hanno compreso che i protagonisti sono il padre e il fratello della ragazza, dipendente dalle droghe. Volevano riportarla a casa dopo essere fuggita. Gabriele è stato ritrovato da un telespettatore.

Chi l’ha visto?, Denise Pipitone, Maureen

La trasmissione torna sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004. Un giorno fa ha compiuto 21 anni. Per l’occasione è stato effettuato un nuovo “invecchiamento” (age progression) per immaginare come potrebbe essere oggi.

L’immagine è stata realizzata su commissione dall’artista forense americana Pamola Galzi. La giovane, intervistata da Chi l’ha visto, spiega di aver costruito il viso ispirandosi ai suoi tratti somatici e ai volti dei familiari. La Galzi racconta di non conoscere la storia di Denise Pipitone.

La madre di Maureen Emily, lancia un appello per ritrovare la figlia scomparsa l’11 ottobre da Roma, zona La Storta. La ragazza ha 30 anni ed è originaria del Kenya.

Chi l’ha visto? 27 ottobre, la storia di Gerardo

Il trentenne Gerardo aveva contattato Chi l’ha visto? per cercare la sua famiglia di origine. Nato con una malformazione è stato abbandonato alla nascita. E’ stato poi adottato da mamma Giuseppina e papà Bartolomeo. La madre adottiva però è venuta troppo presto a mancare.

Grazie a Chi l’ha visto Gerardo ha ritrovato Antonio, uno dei suoi altri quattro fratelli maschi. Dopo aver lanciato un appello per trovare gli altri, si è fatto avanti il primogenito Donato. E’ l’unico rimasto a vivere con i genitori naturali. La madre Angela è deceduta ma Gerardo è riuscito ad incontrare anche Claudio, suo padre biologico.

Gerardo è visibilmente emozionato per aver ritrovato il padre e due fratelli. La trasmissione è riuscita a trovare anche il fratello Gianluca che per il momento ha scelto un incontro privato. Ora all’appello manca solo un altro fratello.

Giovina Gioia Mariano, la scomparsa dei gatti

La trasmissione torna ad occuparsi di Giovina Mariano, chiamata da tutti Gioia. E’ scomparsa quattro anni fa da Moscufo, in provincia di Pescara. I suoi cugini, che sono molto affezionati a lei, si sono uniti per scoprire la verità. Nessuno di loro infatti crede che se ne sia andata via volontariamente.

Il nipote Alessio Mariano, che abitava saltuariamente da lei, ha rilasciato un’intervista al quotidiano il Centro. Ha ribadito che la zia si sia recata a Milano o a Mirandola per lavoro. I cugini non hanno però mai creduto a questa versione.

Una delle sue cugine, che abita a Parigi, è tornata in Italia per fare chiarezza sul caso. Un’altra invece che vive negli Stati Uniti ha raccontato che Gioia non gradiva appieno la presenza in casa del nipote Alessio.

La casa di Moscufo è stata venduta all’asta due anni fa ma il nuovo proprietario ha concesso alle telecamere di Chi l’ha visto di perlustrarla. Nell’abitazione si trovano ancora mobili e oggetti appartenenti a Gioia.

Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di numerosi gatti che sta avvenendo in tutta Italia, in particolare a Lesignano De’ Bagni (PR) dove si collega con alcuni residenti. I felini spariscono di notte, più meno nella medesima fascia oraria, dalle abitazioni di privati. Si ipotizza che gli animali vengano sottratti per essere utilizzati in alcuni riti satanici.

Chi l’ha visto? Nicola

Chi l’ha visto ha intervistato Nicola, il padre dell’undicenne picchiato selvaggiamente da alcuni adulti a Napoli nel giorno di Halloween otto anni fa.

Il bambino all’epoca stava facendo a tutti il classico gioco “dolcetto e scherzetto”. Ma è stato preso e rinchiuso di un bar per alcuni minuti. I quattro aggressori sono andati a processo per lesioni personali. La trasmissione ha incontrato i familiari dei responsabili che negano ogni atto di violenza ai danni dell’undicenne.

La storia di Cristina Golinucci, Andrea Taormina

La conduttrice racconta la storia di Cristina Golinucci, la ventunenne scomparsa il 1 settembre 1992 da Cesena. Quel giorno la giovane si era recata presso il Convento dei Frati Cappuccini per incontrare il suo padre spirituale.

Due anni dopo la scomparsa la madre Marisa ha scoperto che lì soggiornava Emanuel Boke, un richiedente asilo. L’uomo ha scontato una pena in carcere per lo stupro di un’altra ragazza di Cesena che ha anche rischiato di morire. Per tale ragione Boke è, per Marisa, il primo sospettato.

Trent’anni dopo è tornato in convento Padre Francesco che potrebbe sapere qualcosa su quanto è accaduto a Cristina Golinucci. Quest’ultimo però non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

In chiusura la trasmissione torna sul caso di Andrea Taormina, scomparso il 28 settembre scorso da San Vito Lo Capo. Cinque giorni fa la compagna ha ricevuto a casa alcuni pacchi ordinati da lui. I familiari vogliono solo che si faccia sentire. Qualora abbia voluto andarsene via volontariamente sono pronti a rispettare la sua scelta.

Condividi su