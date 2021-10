Stasera in tv domenica 31 ottobre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv domenica 31 ottobre 2021. Su Raitre il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Rete 4 l’attualità con Controcorrente – Prima serata con Veronica Gentili.

Stasera in tv domenica 31 ottobre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Cuori, con Daniele Pecci, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Carmine Buschini. Due episodi: il primo s’intitola “Tradimenti”. Agata incontra Mosca in ospedale e nota che il capo chirurgo porta la fede al dito. Mentre Corvara (Daniele Pecci) e gli altri medici sono alle prese con un’emergenza, in reparto arriva Ilaria, l’ex amante di Alberto, la donna con cui lui tradì Delia.

A seguire il secondo episodio, “Porte girevoli”. L’arrivo di Ilaria in ospedale mette ancor più a dura prova la convivenza fra Delia e Alberto, che sono però costretti a collaborare in vista del congresso di cardiochirurgia a cui Cesare ha invitato luminari provenienti da tutto il mondo.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Ogni domenica sera, per più di tre ore, Fabio Fazio spazia dall’attualità alla cultura, dal cinema allo sport e alla musica, senza mai rinunciare al divertimento, garantito dalla presenza di Luciana Littizzetto, Nino Frassica, Francesco Paolantoni e, da questa edizione, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Una serata in compagnia di Veronica Gentili e del suo ricco parterre di opinionisti, con cui la giornalista passa in rassegna e commenta gli avvenimenti che hanno monopolizzato l’interesse dell’opinione pubblica negli ultimi giorni. A tenere banco in particolare le frizioni tra Matteo Salvini e il premier Draghi.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale All Together Now. Al via la quarta stagione del programma musicale condotto da Michelle Hunziker. Al suo fianco ritroviamo i quattro giudici J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. In gara 14 concorrenti che cantano per aggiudicarsi il premio finale di 100.000 euro e la possibilità di incidere una cover con R101.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Andrea Purgatori è pronto a condurre una nuova puntata del programma dedicato agli appassionati di storia. Il giornalista, scrittore e sceneggiatore romano ha pubblicato nel 2019 il suo primo romanzo, “Quattro piccole ostriche”.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia. Dopo una Mystery Box dedicato ai frutti esotici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri danno il benvenuto allo chef Jeremy Chan: nell’Invention Test verrà realizzare il suo piatto, la seppia alla carbonara.

I film di questa sera domenica 31 ottobre 2021

Su Rai 4, alle 21.00, il film horror del 2019, di André Ovredac, Scary stories to tell in the dark, con Zoe Margaret Colletti. Nella città di Mill Valley, durante la notte di Halloween, alcuni adolescenti s’introducono in una casa abbandonata. Qui trovano un libro che cambierà per sempre il loro destino.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2016, di David Fincher e Marc Forster, World War Z, con Brad Pitt, Mireille Enos, Pierfrancesco Favino. Un misterioso virus dilaga sulla Terra e rende gli esseri umani simili a zombie affamati di carne umana. Gerry Lane (Brad Pitt), ex funzionario delle Nazioni Unite, si rende conto del pericolo e ritorna sul campo per isolare il terribile morbo. Al suo fianco il giovane virologo Andrew Fassbach (Elyes Gabel).

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1982, di e con Sylvester Stallone, Rocky III. Ormai ricco e affermato, Rocky non ha più la stessa fame di vittorie e perde il titolo contro un giovane pugile. Per cercare di tornare quello di un tempo, chiede aiuto al suo vecchio rivale, Apollo Creed.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1999, di James Foley, The corruptor – Indagine a Chinatown, con Mark Wahlberg. L’agente Wallace viene affiancato da un collega cinese per far fronte a una guerra fra le triadi. Dopo le prime incomprensioni, i due poliziotti riusciranno ad avere la meglio.

Iris, Paramount, Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film di guerra del 1987, di Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, con Ronand Lee Ermey. Il durissimo sergente Hartman addestra i giovani marines nel campo di Parris Island. Il plotone ha subito modo di dimostrare le sue capacità partendo per il Vietnam.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film horror del 1996, di Robert Rodriguez, Dal tramonto all’alba, con Quentin Tarantino, George Clooney. Dopo aver svaligiato una banca messicana, Buck e il fratello si danno alla fuga. Quando uno di loro viene morso da un vampiro, inizia però un terribile incubo.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1975, di Luciano Salce, Fantozzi, con Liù Bosisio, Paolo Villaggio. Le tragicomiche avventure del ragionier Ugo Fantozzi che conduce un’esistenza deprimente, diviso com’è tra un ambiente familiare squallido e una vita professionale costellata di umiliazioni.

Stasera in tv domenica 31 ottobre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1989, di Steven Spielberg, Indiana Jones e l’ultima crociata, con Harrison Ford. Dopo aver liberato il padre Henry, sequestrato dai tedeschi, Indiana parte con il genitore alla ricerca del leggendario Santo Graal. Ma i nazisti sono sulle loro tracce.

