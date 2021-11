Stasera in tv giovedì 25 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in Tv giovedì 25 novembre 2021. Nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne Franco Di Mare su Rai 3 conduce Speciale Frontiere – “Gli uomini non cambiano”. Su Rete 4 invece va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio.

Stasera in tv giovedì 25 novembre 2021, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va la fiction Un professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Nell’episodio Aristotele Dante, durante una lezione su Aristotele, invita i propri alunni a scrivere la loro personale definizione di felicità. Nel frattempo Manuel viene picchiato per non aver riconsegnato l’auto. Simone lo soccorre e lo accompagna a casa.

Nell’episodio Giordano Bruno Anita prova a baciare Dante che però non si sente pronto ad iniziare una relazione. Nel frattempo l’insegnante porta la classe a Campo de’ fiori dove tiene una lezione su Giordano Bruno, condannato a morte nel 1600. Dante scopre inoltre che il figlio prova dei sentimenti per Manuel.

Su Rai 2, alle 21:25, va in onda Quelli che con Mia Ceran, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri. La trasmissione si occupa della terza dose del vaccino del Super Green Pass. Ma anche di sport con il ricordo di Diego Maradona e di musica con Jacopo Et e Lodo Guenzi. Tra gli ospiti: Matteo Bassetti, Peter Gomez, Alessia Morani e Cristina Parodi.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda Speciale Frontiere – “Gli uomini non cambiano”. Franco Di Mare insieme a Franca Leosini, Veronica Pivetti e Matilde D’Errico ed altri ospiti si occupa della violenza sulle donne raccontando le storie di alcuni protagonisti e dei familiari delle vittime. Sul tema intervengono anche degli esperti.

Stasera in Tv giovedì 25 novembre 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, del Super Green Pass, della terza dose del vaccino, dei no-vax e delle abitazioni occupate da alcuni membri appartenenti alla comunità rom. Tra gli ospiti Davide Faraone, Carmela Rozza e Lucia Ronzulli.

Canale 5, alle 21.25, trasmette Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Sul palco del Teatro degli Arcimboldi si alternano comici storici come Anna Maria Barbera (Sconsolata), Teresa Mannino, Giovanni Vernia. Ma anche nuove leve.

Italia 1, alle 21.25, è previsto il film avventura del 2016, The Great Wall con Matt Damon. Cina, XV secolo. Il mercenario William Garin ha combattuto numerose battaglie in cui si è distinto per le sue abilità. L’Ordine senza nome, composto da soldati che lottano contro le forze soprannaturali, decide di catturarlo per obbligarlo ad unire le forze.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si sofferma sui temi più caldi di politica, attualità ed economia a livello nazionale ed internazionale. Tra questi il Super Green Pass e le possibili restrizioni nel periodo natalizio per l’aumento dei contagi.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 1999, Se scappi ti sposo con Richard Gere. Il giornalista Ike Graham organizza un incontro con Maggie Carpenter per poterla intervistare. E’ incuriosito dal fatto che abbia abbandonato all’altare ben tre fidanzati. Anche Ike però finisce per innamorarsi di lei.

I film stasera su Rai Movie, Cine34

Rai Movie, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2018, Escape Plan 2- ritorno all’inferno con Sylvester Stallone. Ray Breslin decide di farsi rinchiudere in un’altra prigione per riuscire a salvare un suo collaboratore. Il carcere però è dotato di un sofisticato sistema computerizzato difficile da decifrare.

Cine34 alle 21.10, trasmette il film commedia del 2011, Una cella in due con Enzo Salvi. L’avvocato Romolo finisce in prigione dopo essere stato denunciato dalla moglie. Qui conosce il suo compagno di cella Angelo. Insieme elaboreranno un piano per evadere dal penitenziario.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 2004, Chronicles of Riddick con Vin Diesel. Riddick ha una taglia sulla testa e da cinque anni cerca di fuggire da coloro che vogliono ucciderlo per ottenere la ricompensa sulla sua cattura. Quando arriva sul pianeta Helion dovrà fare i conti con Lord Marshal.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2007, Bordertown con Jennifer Lopez. La giornalista Lauren Fredericks sogna un giorno di poter lavorare in Iraq come inviata. Il suo datore di lavoro però decide di mandarla a Juárez per occuparsi di una serie di misteriosi omicidi che riguardano donne che lavorano in diverse fabbriche della città.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2011, Ti amo troppo per dirtelo con Jasmine Trinca. Pietro e Francesca sono fidanzati da molti anni ed hanno deciso di sposarsi. Durante i preparativi Francesca però scopre che Pietro ha iniziato una relazione clandestina con Stella, un’attrice.

Stasera in Tv giovedì 25 novembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film drammatico del 2017 Fire Squad-Incubo di fuoco con Josh Brolin. La pellicola racconta la quotidianità di un team di pompieri capitanati da Eric Marsh. Tratto dalla storia vera dei Granite Mountain Hotshot.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2020, La vita che verrà- Herself con Clare Dunne. Sandra decide di scappare dal marito violento portando con sé le due figlie. Nonostante le difficoltà nel trovare un alloggio Sandra riuscirà gradualmente a riprendere in mano anche la propria vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2020, Poly con Elisa De Lambert. La piccola Cécile si è trasferita assieme a sua madre in una nuova cittadina ma la bambina fatica ad ambientarsi. Quando un giorno incontra un pony da circo che subisce maltrattamenti, elabora un piano per fuggire insieme.

Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2007 Hitman-l’assassino con Timothy Olyphant. All’agente 47 viene affidato l’incarico di uccidere un politico russo. Allo stesso tempo però deve fuggire da alcuni criminali che hanno intenzione di eliminarlo.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2018, La vedova Winchester con Hellen Mirren. Sarah Winchester, vedova di una noto industriale di armi, è alle prese con alcuni spiriti che hanno infestato la sua casa. E’ convinta che si tratta di persone uccise dai suoi fucili. Il dottor Price decide di indagare.