Stasera in tv domenica 28 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Stasera in tv domenica 28 novembre 2021. Su Raitre il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Rete 4 l’attualità con Controcorrente Prima Serata con Veronica Gentili.

domenica 28 novembre 2021

Su Raiuno, alle 21.25, gli ultimi due episodi della fiction Cuori. Il primo s’intitola, “Cuori a metà”. Le condizioni di Cesare peggiorano: il primario ha bisogno di un cuore nuovo e vuole che sia Alberto a impiantarglielo. Ferraris, però, non è lucido: si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova per Delia. A seguire, “Fino all’ultimo respiro”. Alberto non è sereno, ma anche Delia si sente a disagio e passa le giornate a raccogliere tutte le informazioni che riesce a trovare sul trapianto. Cesare non ci mette molto a notare l’atteggiamento dei due, ma immagina che sia dovuto alla situazione di Luisa.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Tra le ultime notizie sui vaccini e le interviste ai protagonisti della politica, della cultura e dello spettacolo, non manca mai ogni domenica lo spazio in cui Luciana Littizzetto passa in rassegna quanto successo durante la settimana. “Lucianina” e Fazio fanno coppia in televisione dal 2005.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. Emergenza sanitaria, ma anche cronaca, politica ed economia: l’importante è fare il punto su tutto ciò che è d’attualità. Al timone come sempre c’è Veronica Gentili che, fino a tarda sera con l’aiuto dei suoi ospiti, passa in rassegna fatti, tendenze e personaggi di cui si è parlato nel corso della settimana.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale All Together Now. Prosegue la gara musicale condotta da Michelle Hunziker. Anche in questa edizione Francesco Renga siede in giuria e, come gli altri giudici, ha la facoltà di ridurre o aumentare il punteggio decretato dagli esperti del Muro. Renga ha svolto questo ruolo anche in “The voice of Italy” nel 2018.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Si rinnova l’appuntamento con Andrea Purgatori. Il conduttore ha sempre affiancato all’attività di giornalista quella di sceneggiatore: tra i suoi soggetti ricordiamo “Il muro di gomma” del 1991, dedicato alla strage di Ustica.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia. Su indicazione dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, i concorrenti affrontano una Mystery Box molto particolare: devono preparare un piatto che faccia parte dei loro ricordi di famiglia.

Nove, alle 21.25, trasmette il comedy show Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… Ultimo appuntamento con lo spettacolo che celebra i 30 anni di carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ad accompagnarli dal vivo, la musica dell’orchestra The Good Fellas, che ha realizzato le colonne sonore dei loro film.

I film di questa sera domenica 28 novembre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2016, di Paul Verhoeven, Elle, con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte. Michèle viene aggredita in casa da uno sconosciuto, ma non denuncia il fatto. Quando l’assalitore torna alla carica, decide di instaurare con lui una sorta di pericoloso gioco.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2019, di Juan Antonio Bayona, Jurassic World – Il regno distrutto, con Chris Pratt. Tre anni dopo la distruzione del parco, Isla Nublar è diventato un luogo selvaggio abitato solo dai dinosauri. Quando il vulcano si risveglia, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) intraprendono una campagna per salvare gli animali da una catastrofe che potrebbe provocarne l’estinzione.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di guerra del 2013, di Peter Berg, Lone survivor, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch. I navy seal Marcus, Mickey, Danny e Ax devono neutralizzare una cellula operativa di Al-Qaeda. Vengono però catturati e sopravvivere sarà veramente dura.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 2004, di Oliver Stone, Alexander, con Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer. IV secolo a.C. Alessandro succede al padre sul trono di Macedonia. Sostenuto dalla madre Olimpiade, il giovane sogna di conquistare il mondo, dall’Egitto all’India.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film thriller del 1994, di Joel Schumacher, Il cliente, con Brad Renfro, Susan Sarandon. Il piccolo Mark Sway assiste al suicidio di un avvocato della mala e raccoglie le sue ultime parole. Da quel momento la mafia e un giudice federale sono sulle sue tracce.

Stasera in tv domenica 28 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Joe Wright, Hanna, con Saoirse Ronan, Cate Blanchett. L’adolescente Hanna vive con il padre isolata in una foresta. L’uomo, un ex agente della Cia braccato dai suoi vecchi compagni, l’ha addestrata nelle più micidiali tecniche di difesa.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1993, di Wolfgang Petersen, Nel centro del mirino, con Clint Eastwood. Uno psicopatico vuole uccidere il Presidente degli Stati Uniti. A dargli la caccia c’è anche Frank Horrigan, un veterano del Secret Service, con un passato molto ingombrante.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Daniele Falleri, Dietro la notte, con Stefania Rocca, Elisa Visari. Durante una notte piena di colpi di scena, Marta, Bruno, Giulia ed Elena verranno coinvolti in una vicenda pericolosa: li porterà a riaffiorare traumi mai realmente superati.