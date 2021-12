Chi l’ha visto? diretta 1 dicembre: il caso Diabolik e Roberto Straccia

Condividi su

Mercoledì 1 dicembre su Rai 3, alle 21.25, è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli si sofferma sul caso Diabolik (l’ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli), e torna sulla vicenda di Roberto Straccia. Anche questa settimana si occupa della storia di Giovina “Gioia” Mariano, scomparsa circa 4 anni da Moscufo, in provincia di Pescara.

Chi l’ha visto?, diretta 1 dicembre

In apertura della diretta del 1 dicembre Federica Sciarelli si occupa di un’emergenza. Emilia Postiglione è scomparsa il 27 novembre da Castellamare di Stabia. Alcuni testimoni l’avrebbero vista a Napoli domenica pomeriggio. Sta affrontando un periodo di fragilità.

La conduttrice racconta la vicenda di Silvana Covili, scomparsa nel pomeriggio del 19 novembre a Pavullo, nel modenese. La signora ha 79 anni, è sposata con Gaetano che ne ha 83. E’ molto cattolica e frequenta assiduamente la Chiesa. Vigili del Fuoco e volontari stanno perlustrando da giorni il territorio ma non sono riusciti a trovarla. Nessuna delle telecamere presenti nel paese l’hanno ripresa.

Federica Sciarelli si collega telefonicamente con Lorena, figlia di Luigi Gatto. Il settantasettenne, affetto da Alzheimer, è scomparso dalla struttura ospedaliera di Troina, in provincia di Enna. Il caso ricorda la vicenda di Giovanni Manna, affetto dalla stessa patologia, che è scomparso dal Policlinico Gemelli di Roma ed è stato ritrovato senza vita quattro giorni dopo nel Parco dell’Insugherata.

Sono arrivate alcune segnalazioni per quanto concerne Giuseppe Rosati, l’ottantaduenne scomparso lo scorso 10 novembre da Cupi, frazione di Visso (Macerata), ma non è stato ancora ritrovato. I familiari lanciano un appello sperando che chi riesca a trovarlo si metta in contatto con le Forze Dell’Ordine.

Chi l’ha visto?, Roberto Straccia

Federica Sciarelli torna sul caso di Roberto Straccia. E’ lo studente marchigiano scomparso a Pescara il 14 dicembre 2021. Un mese dopo il suo corpo senza vita è stato ritrovato sul lungomare di Bari.

Il ragazzo sarebbe stato ucciso per un errore di persona. Straccia sarebbe molto somigliante al figlio di un membro di un clan mafioso. La tesi sarebbe confermata da alcune intercettazioni telefoniche. Due donne legate a un collaboratore di giustizia si raccontano che è stato ucciso un ragazzo sbagliato.

La novità è che Straccia forse non sarebbe morto il 14 dicembre ma i primi di gennaio in quanto si sospetta che sia stato tenuto prigioniero per circa 15 giorni. Sarebbe poi stato eliminato in quanto aveva visto i volti dei suoi rapitori.

Chi l’ha visto?, Diabolik, Nada Cella

Si cambia argomento con il caso del capo dell’ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik. E’ stato assassinato nel 2019 al Parco degli Acquedotti di Roma. I genitori che preferiscono non farsi riprendere vogliono scoprire chi è l’autore dell’omicidio. In passato Piscitelli fu condannato e arrestato per traffico di droga.

Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un’esecuzione in quanto l’omicidio sarebbe commesso da un killer esperto.

La conduttrice torna sulla morta di Nada Cella, uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996 presso lo studio del commercialista Marco Soracco. Il suo caso è stato riaperto dopo 25 anni e la trasmissione spiega che è attualmente indagata Annalucia Cecere. Una testimone racconta che la mattina dell’omicidio ha visto una donna fuggire dal palazzo ed indossava una gonna e un gilet.

Quindici giorni prima dell’omicidio Soracco avrebbe rivelato ad un collega che: ” la segretaria (Nada Cella) tra due settimane se ne è andrà e ci sarà la botta”, lasciando presagire qualcosa di negativo. Chi l’ha visto manda l’intervista al collega che andò in onda nel 1997.