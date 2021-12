Alexandra La peste film Giallo – trama, cast, finale

Condividi su

Arrivano le nuove puntate di Alexandra su Giallo con il primo episodio dal titolo La peste. Si tratta di un prodotto in quattro appuntamenti ognuno della durata di un’ora e 30 minuti. Il genere è poliziesco con elementi drammatici.

Si tratta in tutto di quattro nuove puntate in prima visione assoluta sul canale 38 del digitale terrestre. L’esordio è fissato per mercoledì primo dicembre alle 21:10 in prima serata.

Alexandra La peste film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di François Basset. L’idea originale della serie e la sceneggiatura sono attribuiti ad Elsa Marpeau. Protagonista principale è Julie Depardieu nel ruolo di Alexandra Ehle. Bernarde Yérles invece è Antoine Doisneau, ovvero il capo del commissariato di Bordeaux dove vive ed opera la protagonista.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare nella città di Bordeaux. Il titolo originale è Alexandra Ehle: La peste.

La produzione è della Carma Films in collaborazione con France Television.

Alexandra Ehle è un medico legale dell’Istituto Forense di Bordeaux. Bizzarra e sopra le righe è completamente dedita al lavoro. Il suo desiderio è di restituire dignità e giustizia ai morti che esamina.

Alexandra ama anche infrangere le regole e fare tutto di testa sua. Infatti non esita ad intromettersi nelle indagini del comandante della polizia Antoine Doisneau, che è anche suo fratello, provando piacere ad essere sempre un passo dinanzi a lui.

Alexandra La peste – trama del film in onda su Giallo

Nella trama del primo episodio dal titolo La peste un uomo viene trovato morto in una barca ormeggiata al porto turistico di Bordeaux. Il suo corpo è ricoperto di pustole e le sue estremità sono annerite. Per Alexandra la diagnosi è chiara: l’uomo è morto a causa della peste.

Viene stabilito un perimetro di sicurezza intorno alla barca. Mentre le ultime persone che vi sono salite, ovvero i membri della famiglia, sono stati tutti messi in quarantena nella tenuta vinicola di loro proprietà. In maniera estremamente rapida Alexandra scopre che l’uomo non è stato probabilmente infettato per caso qualcuno gli ha inoculato il bacillo della peste.

Alexandra dovrà trovare l’assassino, convinta che il colpevole è inevitabilmente compreso tra i parenti dell’uomo.

Alexandra – il cast completo

Di seguito il cast del film Alexandra La peste e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Julie Depardieu : Alexandra Ehle

: Alexandra Ehle Bernard Yerlès : Antoine Doisneau

: Antoine Doisneau Xavier Guelfi : Théo Durrel

: Théo Durrel Sara Martins : Diane Dombres

: Diane Dombres Sophie Le Tellier : Ludivine Morel

: Ludivine Morel Laurent Maurel : Joël Baupin

: Joël Baupin Andréa Ferréol : Laurette Doisneau

: Laurette Doisneau Philippe Caulier : Roméo Charron

: Roméo Charron Nathan Courgeon : Mathis Doisneau

: Mathis Doisneau Amandine Pommier : Louise Marsy

: Louise Marsy Pascal Lambert : Franck Marsy

: Franck Marsy Éric Bougnon : Jean-Baptiste Delorme

: Jean-Baptiste Delorme Julie Hercberg: Sonia Launay