Stasera in tv sabato 4 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Stasera in tv sabato 4 dicembre 2021. Su Raitre una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta condotto da Mario Tozzi. Su Real Time invece il docu-reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 4 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il varietà Ballando con le stelle. Cha cha cha, salsa, merengue, samba, tango, jive, rumba, valzer, paso doble, quickstep, boogie boogie: sono questi i generi in cui ogni settimana si cimentano i protagonisti della gara di ballo condotta da Milly Carlucci con Paolo Belli. Stasera va in onda l’ottava puntata di questa edizione.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Per la seconda settimana consecutiva Mario Tozzi si trova in Toscana. Stasera, nella quarta puntata, le protagoniste sono le pietre attraverso un viaggio nei luoghi più famosi di Firenze. Come il marmo bianco delle Alpi Apuane che impreziosisce da secoli le facciate del Duomo e del Battistero.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Edificio 3. Storia di un intento assurdo. Tre colleghi, Moni (Valentina Picello), Sandra (Giorgia Senesi) ed Héctor (Rosario Lisma), condividono un vecchio ufficio; nelle loro interazioni quotidiane vengono a galla desideri, frustrazioni e gelosie.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Uà – Uomo di varie età. Prima di tre serate evento in compagnia di Claudio Baglioni, che ripercorre la sua vita privata e professionale con spettacolari esibizioni e coreografie immaginifiche curate da Giuliano Peparini. Sono previsti tantissimi ospiti: purtroppo al momento la lista degli invitati è ancora top secret.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Erica ha 44 anni e si rifugia nel cibo ogni volta che deve affrontare delle avversità. Aver subìto poi un’operazione per perdere peso senza alcun successo ha peggiorato la situazione. Ora però deve riuscire a cambiare le sue abitudini.

I film di questa sera sabato 4 dicembre

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Vincenzo Alfieri, Gli uomini d’oro, con Fabio De Luigi. Luigi è un autista di furgoni portavalori che vede sfumare i suoi sogni quando il governo alza l’età pensionabile. Insieme a tre amici decide di pianificare una rapina.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2016, di Dexter Fletcher, Eddie the eagle – Il coraggio della follia, con T. Egerton. La storia del saltatore con gli sci britannico Eddie Edwards. Con l’aiuto del suo allenatore conquistò gli sportivi con una grande prestazione alle Olimpiadi invernali di Calgary nel 1988.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 1983, di John Glen, Octopussy – Operazione piovra, con Roger Moore, Maud Adams. James Bond (Roger Moore) ha una nuova missione: sventare un complotto ordito da un ufficiale russo per impedire il disarmo nucleare. L’agente scopre che il folle ha intenzione di far esplodere una bomba atomica in un circo di proprietà della bella Octopussy, situato in una base Usa a Berlino.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2010, di Chris Sanders e Dean DeBlois, Dragon Trainer. Nell’isola vichinga di Brek, il giovane Hiccup si distingue per la sua incapacità di uccidere i draghi, con grande disappunto del padre Stoick, capo del villaggio. Un giorno il ragazzo ferisce Furia Buia, un mostro leggendario e temutissimo, ma poi gli risparmia la vita e a poco a poco ne diventa amico.

20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2008, di Roland Emmerich, 10.000 A.C., con Steven Strait. Un giovane D’Leh, cacciatore di una tribù preistorica, inizia un pericoloso viaggio ai confini del mondo. Deve salvare la sua amata Evolet, rapita da alcuni feroci predatori.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Edward Zwick, Blood diamond – Diamanti di sangue, con Leonardo DiCaprio. Sierra Leone, 1999. Nel pieno della guerra civile per il controllo delle miniere di diamanti, un ex mercenario, un pescatore e una giornalista incrociano i loro destini.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1972, di Maurizio Lucidi, Si può fare…Amigo, con Bud Spencer. Coburn, cowboy burbero ma dal cuore d’oro, si prende cura dell’orfanello Chip, minacciato da una banda di criminali. Per difendere il piccolo, chiede aiuto al pistolero Sonny.

Stasera in tv sabato 4 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Pif, E noi come stronzi rimanemmo a guardare, con Fabio De Luigi. Arturo lavora per una grande azienda, è fidanzato e vive un’esistenza felice. Un giorno, però, si ritrova a perdere tutto e a dover reinventarsi una vita: ricominciare non sarà facile.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di D. Lee, Un segreto tra di noi, con Willem Dafoe, Julia Roberts. Le tensioni e i rancori, che covano all’interno di una famiglia borghese americana, esplodono quando uno dei componenti muore tragicamente in un incidente d’auto.

Su Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, il film di spionaggio del 2012, di Tony Gilroy, The bourne legacy, con Jeremy Renner. La Cia teme che un programma segreto, studiato per addestrare le sue spie, venga scoperto. Il creatore del progetto decide allora di cancellarne ogni traccia, a partire dall’agente Aaron Cross.