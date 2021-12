Stasera in tv venerdì 10 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 10 dicembre 2021. Su Raitre il documentario Black Mafia. Su Nove invece va in onda il varietà Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 10 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Terza delle sei puntate dedicate alle Blind Audition, le audizioni al buio. Alla fine della prima fase saranno 24 (sei per ogni squadra) i cantanti che avranno accesso alla fase successiva del talent condotto da Antonella Clerici. Tra i coach c’è il rapper Clementino, confermato dalla scorsa edizione.

Su Raitre, alle 21.20, Black Mafia. Il documentario è tratto dal libro inchiesta “Mafia nigeriana” di Sergio Nazzaro: una squadra di poliziotti di Torino, spinti dalla caparbietà del loro capo, Fabrizio Lotito, raccolgono la denuncia di una ragazza nigeriana. Da qui parte la mega-inchiesta “Athenaeum”. L’introduzione è affidata allo scrittore Gianrico Carofiglio.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta una puntata in cui si parla del legame tra arte e pubblicità. Dai primi manifesti Plakastil, che nei primi del Novecento danno origine alla pubblicità moderna, fino alla PopArt che dalle icone pubblicitarie ha preso ispirazione.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Dallo Studio 14 di Cologno Monzese (Milano) Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono la penultima puntata del 2021 del programma investigativo che ha debuttato su questa rete nel 2010. La trasmissione ha una pagina Facebook, su cui possono trovare aggiornamenti e notizie sui casi affrontati nella puntata.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Penultimo appuntamento prima della pausa natalizia con il secondo appuntamento settimanale del reality condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco ritroviamo le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.grandefratello.mediaset.it .

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano. Dopo quello trasmesso il 15 novembre, dedicato all’omicidio di Serena Mollicone, vediamo un altro speciale realizzato dagli inviati del programma di Davide Parenti. Quello di oggi ha come tema la mafia e l’antimafia. Al timone Matteo Viviani, che già in passato si era occupato dell’argomento.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Attualità, reportage, interviste, ma anche musica e un po’ d’ironia. Un “menu” che i fan di Diego Bianchi conoscono molto bene: tra un’occhiata ai social e commenti d’autore si parla di Green Pass e di prospettive in vista del Natale.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – “Best off”. A gennaio partirà la nuova edizione del talent: oltre ai veterani Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, ci sarà una new entry, Elio. Al timone, ancora Lodovica Comello. Stasera rivediamo i momenti più belli della scorsa stagione.

Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Ultimo appuntamento dell’anno con i live del programma. Al centro della puntata i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi pungenti monologhi proposti attraverso i suoi personaggi.

Su Real Time, invece, alle 21.25, il reality Bake Off Italia: dolci in forno. Benedetta Parodi dà il via alla quindicesima sfida che porterà gli aspiranti pasticcieri alla finale della prossima settimana. Sempre inflessibili nel loro giudizio Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15. la fiction Gomorra 5 – Stagione finale. Tania Garribba è Donna Luciana, la moglie di O’ Maestrale che, al pari del marito, è astuta e raffinata. L’attrice napoletana è nota ai più per aver interpretato il personaggio di Satnei nel film “Il Primo Re” del 2019.

I film di questa sera venerdì 10 dicembre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2010, di Phillip Noyce, Salt, con Angelina Jolie. L’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il Presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey. In un prossimo futuro, la vita sulla Terra è diventata difficile. L’ex astronauta Cooper intraprende un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film western, di Clint Eastwood, Il cavaliere pallido, con Clint Eastwood, Michael Moriarty. Una tranquilla cittadina subisce le prepotenze del ricco Coy Lehood. A difendere la piccola comunità arriva un cavaliere solitario, metà prete e metà pistolero, soprannominato il predicatore.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Vanessa Parise, Tornando a casa per Natale, con Carly Mckillip. Per Natale, Kate vuole riunire la sorella Melanie, con la quale non parla da anni, e i genitori, separati, nella loro vecchia casa. C’è però un problema: qualcun altro vive ora nell’abitazione.

Stasera in tv venerdì 10 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, di Tom McGrath, Baby Boss. Theodore, il fratellino minore di Tim, è speciale; sembra un bambino normale, ma in realtà è una spia inviata dall’agenzia Baby Corp. Quando i loro genitori vengono rapiti, i due dovranno imparare a collaborare.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Henry Dunham, Milizia, con James Badge Dale. Gannon, ex poliziotto deluso dal sistema, è membro di una milizia clandestina. Quando scopre che uno dei componenti del gruppo è responsabile di un attentato, entra in azione per assicurarlo alla giustizia.