Bar Stella 2021, il nuovo programma di Stefano De Martino: dove, quando in onda

Stefano De Martino torna su Rai2 con un programma tutto suo: Bar Stella 2021. Una sfida da non sottovalutare per il presentatore di Made in Sud e di Stasera Tutto è Possibile. Un format in chiave talk che ritrova anche le origini napoletane dell’anchorman.

L’oramai volto di Rai2 dovrebbe andare in onda molto presto con Bar Stella 2021.

E spunta già una data. Si rumoreggia che la prima puntata di Bar Stella possa andare in onda prima della fine del 2021, precisamente il 28 dicembre. Un programma previsto in seconda serata su Rai 2. Gli appuntamenti con Bar Stella 2021 dovrebbero essere tre in tutto: il 28 dicembre, il 4 e l’11 gennaio.

Il titolo è un omaggio al locale del nonno di Stefano De Martino. Un luogo del cuore a cui l’ex ballerino è molto affezionato e dove ha trascorso molto tempo nel periodo vissuto a Torre Annunziata, la sua città d’origine.

Bar Stella 2021: cast e location

Stefano De Martino è pronto a tornare in tv con un nuovo programma a cui parteciperanno molti personaggi noti e popolari dello spettacolo italiano. Nel cast di Bar Stella 2021 ci saranno anche i comici Herbert Ballerina e Francesco Arienzo e Adelaide Vasaturo nota per le sue performance del genere burlesque.

Ai nomi già citati si aggiungeranno anche l’attrice e doppiatrice Marta Filippi e Giovanni Esposito. Un cast che, nelle intenzioni, dovrebbe regalare emozioni, divertimento e leggerezza al pubblico televisivo durante le festività per il Natale 2021. De Martino con un post sul suo account ufficiale Instagram ha spoilerato qualche immagine del set di Bar Stella 2021.

A caratterizzare la location saranno le luci a led, Maradona che insegue il suo pallone, la carta dei parati antica: sono alcuni dei dettagli visibili e tanto altro.

Stefano De Martino, la carriera

Stefano De Martino inizia a danzare all’età di dieci anni. Nel 2007 si aggiudica una borsa di studio a New York che gli consente di frequentare il Broadway Dance Center, dove impara la danza moderna e contemporanea. Nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del popolare talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5.

Eliminato ad un passo dalla finale, Stefano si classifica primo tra i ballerini. De Martino torna ad Amici nel 2010, questa volta come ballerino professionista. Nel mentre prosegue la sua attività di insegnante di danza e coreografo. Nel 2015 nuova veste per il ballerino: diventa supporter e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi.

Lo stesso anno è protagonista di Pequeños gigantes, programma condotto da Belén Rodríguez andato in onda all’inizio del 2016 su Canale 5. Nel 2016 fa parte del cast di Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura. Nel 2018 è l’inviato de L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi.

La carriera di conduttore di De Martino viene confermata nel 2019 con la gestione di Made in in Sud, affiancato da Fatima Trotta e con Stasera tutto è possibile. Nel 2021 ritorna ad Amici di Maria De Filippi, con il ruolo di giudice, insieme a Stash e a Emanuele Filiberto.