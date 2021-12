Stasera in tv giovedì 23 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in Tv giovedì 23 dicembre 2021. Su Rai 3 va in onda la prima puntata della nuova edizione di Città Segrete con Corrado Augias. Rete 4 invece trasmette il film The family man con Nicolas Cage.

Stasera in Tv giovedì 23 dicembre 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda un nuova puntata di The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici va in onda eccezionalmente di giovedì. Proseguono le Blind Auditions nelle quali Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda il film commedia del 2020, Un Natale senza tempo con Erin Cahill. Megan è una guida turistica e racconta ai turisti la storia di Charles Whitley, il proprietario di una villa storica. Quando Charles si ritrova catapultato ai giorni nostri, finisce per innamorarsi di Megan.

Rai 3, alle 21.25, trasmette la prima puntata della nuova edizione di Città Segrete. Corrado Augias si occupa di Istanbul, Genova e Berlino. Spazio alle storie di alcuni personaggi da Magda Goebbels a Marlene Dietrich. Focus anche sulla caduta del muro di Berlino.

Stasera in Tv giovedì 23 dicembre 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il film drammatico del 2000, The family man con Nicolas Cage. Jack, uomo d’affari, si risveglia in una casa diversa dalla propria. Accanto a sé trova Katie, una sua ex fidanzata. Scopre inoltre di avere una figlia e un nuovo lavoro. E’ diventato un venditore di copertoni.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il secondo appuntamento di Caduta Libera- Campionissimi. Un super campione sfida altri 8 ex campioni e due personaggi del mondo dello spettacolo. Nella prima puntata Nicolo Scalfì ha vinto 85.000 euro.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film thriller del 2016, Now You see me 2 con Mark Ruffalo. Atlas e gli altri membri dell’organizzazione sono ormai fermi da un anno dopo aver raggiunto la popolarità per essere sfuggiti alle indagini dell’ Fbi. Arriva però per loro una nuova missione: sottrarre un software in grado di rubare i dati di chi lo utilizza.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Speciale Piazzapulita dal sottotitolo L’Inganno. La trasmissione si sofferma sui No Vax, tra coloro che dubitano del vaccino sulla base di fake news. Spazio anche alla propaganda contro il Green Pass e i No Vax. Il tutto mentre nel nostro Paese i casi di contagio sono in aumento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film fantascienza del 2013, Ender’s game- il gioco degli Ender con Asa Butterfield. Il pianeta terra è minacciato da una razza aliena. Il colonnello Graff cerca i giovani più promettenti che possano aiutarlo a sconfiggerla. Tra questi c’è anche il dodicenne Ender Wiggin.

I film stasera su Paramount Network, La5

Paramount Network, alle 21.00, manda in onda il film commedia del 2016, Tutte le cose che non sai di lui con Jennifer Garner. Gray è felice perché crede di aver finalmente trovato l’uomo perfetto. Poco prima delle nozze però, lui perde la vita. La ragazza scopre ben presto che il partner non è la persona che credeva. Aveva infatti una doppia vita.

Su La5, alle 21.00, il film commedia del 2008, Tutti insieme inevitabilmente con Reese Witherspoon. Kate e Brad vogliono organizzare il Natale con la loro famiglia. I genitori di entrambi sono separati. Ai loro successivi divorzi sono seguiti 4 matrimoni. L’unica soluzione è di preparare 4 pranzi.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2017, Fast and Furious 8 con Vin Diesel. Dom e Letty sono in viaggio di nozze e si sono allontanati dalla criminalità. Una donna misteriosa però cerca di sedurre Dom per convincerlo a partecipare in un nuovo piano criminale.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 1999,Insider- Dietro la verità con Al Pacino. Jeffrey Wigand viene licenziato dall’industria di tabacco per la quale lavora. Il giornalista Lowell Bergman ha intenzione di intervistarlo per scoprire ciò che realmente si nasconde dietro la produzione di sigarette.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2013, Indovina chi viene a Natale con Claudio Bisio. La pellicola racconta la storia di una famiglia allargata durante le feste di Natale, tra battibecchi, incomprensioni ed equivoci.

Stasera in Tv giovedì 23 dicembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2010, The town con Ben Affleck. Boston si è allontanato dalla criminalità dopo aver iniziato una relazione con una dei suoi ostaggi. I suoi ex complici però lo costringeranno a prendere parte ad un’altra rapina.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film commedia del 2021, Comedians con Ale & Franz. Filippo e Leo, stanchi della loro vita monotona decidono di iscriversi ad un corso per comici. Al termine del percorso arriva la sfida più importante: esibirsi davanti al pubblico.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2018, Peter Rabbit. Il coniglietto Peter Rabbit e le sue sorelle sottraggono del cibo dall’orto del burbero McGregor. Quando il signore viene a mancare sono convinti che finalmente potranno rubare gli ortaggi senza essere disturbati.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film fantastico del 2003, Il signore degli anelli-Il ritorno del Re con Elijah Wood. Mentre la capitale di Gondor sta per cedere al durissimo attacco dei Sauron, Frodo viene catturato dal ragno Shelob.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film biografico del 2016, Volo Pan Am 73 con Sonam Kapoor. La pellicola racconta la storia vera di una assistente di volo che nel 1986 sacrificò la propria vita per salvare oltre 300 passeggeri dell’aereo che subì un attacco terroristico.