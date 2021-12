Stasera in tv venerdì 31 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 31 dicembre 2021. Su Canale 5 il programma musicale Capodanno in musica, fine d’anno da Bari con Federica Panicucci. Su Tv8, Cirque du Soleil.

Stasera in tv venerdì 31 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.00, il programma musicale L’anno che verrà. Quest’anno è Terni, nel cuore dell’Umbria, a fare da cornice al classico Capodanno di Raiuno. Al timone ritroviamo, per l’ottavo anno consecutivo, Amadeus; con lui un’umbra doc, Emanuela Aureli. Gli artisti sono accompagnati dal vivo dalla band diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

Su Raitre, alle 21.05, varietà: Festival del Circo di Montecarlo. Secondo e ultimo appuntamento con il Festival del Circo di Montecarlo, dedicato oggi alla 44° edizione. Vedremo, tra l’altro, il numero di giocoleria di Francoise Rochais, una delle poche donne ad aver raggiunto l’eccellenza in questa disciplina. Al timone c’è ancora Melissa Greta Marchetto.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza: La Bayadère. Per la prima volta alla Scala di Milano, la Bayadère di Ludwig Minkus con la storica coreografia di Rudolf Nureyev, creata nel 1992 per l’Opéra di Parigi. Direttore d’orchestra Kevin Rhodes. Le scene e i costumi sono di Luisa Spinatelli.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 20.40, il programma musicale Capodanno in musica. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, Federica Panicucci torna sul palco di Piazza Prefettura a Bari per condurre il varietà che ci accompagna nell’anno nuovo. Sul palcoscenico si alternano artisti italiani e stranieri per una serata all’insegna della musica e dell’allegria. Tra gli ospiti, Pio e Amedeo.

Su Tv8, alle 21.30, serata di varietà: Cirque du Soleil: Kurios – Cabinet of Curiosities. Uno spettacolo della celebre compagnia itinerante canadese che ha debuttato nel 2014. Ne è protagonista un inventore che, alla fine dell’800, crea una macchina capace di sfidare le leggi del tempo e dello spazio.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. L’intricata situazione politica del nostro Paese ha dato spunti all’ultima edizione del programma di Maurizio Crozza. L’ultima puntata live del 17 dicembre ha ottenuto uno share vicino al 6%.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Il castello delle cerimonie. Donna Imma e il marito Matteo ospitano il matrimonio multietnico degli italo-americani Francesca e Audwin. Si festeggia tra bandiere, uniformi militari e cowboy ma con menù e musica napoletani.

I film di questa sera venerdì 31 dicembre 2021

Su Raidue, alle 21.20, il film d’animazione del 1970, di W. Reitherman, Gli Aristogatti. Un’eccentrica miliardaria parigina vuole lasciare l’eredità all’aristocratica gatta Duchessa e ai suoi tre cuccioli: Bizet, Matisse e Minou. Così facendo, scatena l’invidia del maggiordomo Edgar che rapisce i mici e se ne sbarazza. I gatti però incontrano Romeo, un randagio dal cuore d’oro, che li aiuterà.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1959, di Billy Wilder, A qualcuno piace caldo, con Tony Curtis, Jack Lemmon. Testimoni del massacro di San Valentino ordinato da Al Capone, due musicisti scappano travestiti da donna e si aggregano a un’orchestra femminile in tournée. Ma i gangster non demordono.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con Ving Rhames, John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis. A Los Angeles si intrecciano varie storie, tra cui quella del killer Vincent Vega (John Travolta), incaricato dal suo boss Marcellus Wallace (Ving Rhames) di portare a cena la moglie Mia (Uma Thurman). La serata prende una piega inaspettata quando Mia trova la droga di Vincent e va in overdose.

Su La7, alle 21.00, il film commedia del 1992, di Mario Monicelli, Parenti serpenti, con Alessandro Haber. Durante il pranzo di Natale, gli anziani Saverio e Trieste comunicano ai quattro figli di volersi trasferire a casa di uno di loro. Nessuno però è disposto ad ospitarli.

Iris, Paramount, Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1989, di A. Konchalovsky, Tango & Cash, con Kurt Russell, Sylvester Stallone. Due agenti di Los Angeles indagano su un trafficante di droga che, però, ha amicizie molto potenti. Tanto che i due finiscono in carcere con l’accusa di corruzione.

Su Paramount Network, alle 22.00, il film commedia del 1989, di Rob Reiner, Harry, ti presento Sally, con Meg Ryan, Billy Crystal. Harry e Sally si conoscono fin dai tempi dell’università. All’inizio si trovano antipatici, poi però decidono di frequentarsi. Ma un uomo e una donna possono essere solo amici?

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Sergio Martino, L’allenatore nel pallone, con Lino Banfi. L’allenatore Oronzo Canà riceve a sorpresa l’incarico di guidare una squadra promossa in serie A. Dopo la bizzarra campagna acquisti del presidente, la salvezza pare impossibile, ma così non sarà.

Stasera in tv venerdì 31 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi. Monica finisce in carcere a causa delle gemelle. Giovanni la tira fuori di prigione, ma a una condizione: dovrà svolgere servizi sociali presso una comunità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Glendyn Ivin, Penguin Bloom, con Naomi Watts. Samantha è costretta su una sedia a rotelle dopo un incidente. Un giorno i figli accolgono in casa un pulcino di gazza ferito: nascerà un legame che le ridarà il coraggio di vivere.