Questa sera, 30 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno è andata in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 11. I concorrenti si sfidano, piatto dopo piatto, per conquistare il titolo di chef amatoriale più bravo d’Italia. A giudicarli tre eccellenze della ristorazione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia 11, 30 dicembre 2021, diretta puntata

Inizia il programma. Gli aspiranti chef sono alle prese con la prima Mistery box. In occasione delle festività natalizie la box ha la forma di una casetta di pan di zenzero. “Oggi inizia la vostra favola, con una mistery box favolosa” – dice Cannavacciuolo ai concorrenti.

Le briciole di pane di Pollicino, i funghi che mangia Alice nel paese delle meraviglie, i fagioli di Giacomino, le triglie del Gatto e la Volpe, la zucca di Cenerentola, il fegato di cinghiale legato alla favola di Biancaneve, i raperonzoli in onore di Raperonzolo…sono solo alcuni degli ingredienti da “fiaba” che dovranno utilizzare gli aspiranti chef.

I giudici parlano delle loro favole preferite. Quella di Locatelli è Pinocchio perchè entrava nella balena; a Barbieri piacciono i cattivi perchè insegnano a crescere; Cannavacciuolo dice di aver amato Biancaneve e i sette nani e di avere accanto l’ottavo nano (riferendosi a Barbieri).

I concorrenti devono affrontare “imprevisti”: i giudici lanciano un blackout che obbliga gli aspiranti chef a terminare in piatto in 30 minuti (15 minuti in meno del previsto). Christian entra un po’ in crisi perchè a causa della sindrome di Asperger gli imprevisti lo spaventano, ma nonostante tutto sembra gestire bene la situazione.

Masterchef Italia 11, l’assaggio

E’ il momento dell’assaggio dei tre piatti migliori. Il primo ad affrontare i giudici è Carmine, che propone la sua “Pernice in carrozza”. Sebbene sia giovanissimo, Carmine dimostra di avere già una buona mano. Barbieri si complimenta con lui e lo sprona a credere alle favole.

Il secondo piatto migliore è quello di Federico. “Ricrederci nelle fiabe” è la sua rivalsa contro le batoste della vita. “Avrei voluto un impiattamento più fine. Viene da una tradizione familiare più popolare, sfoglia i libri dei grandi chef e prendi spunto. Secondo me ce l’hai nell’anima” – gli consiglia Barbieri. Locatelli invece ritiene che il piatto sia all’altezza di essere presentato in un ristorante.

Il terzo assaggio è quello del piatto di Elena, che propone “Un occhio alla pernice”. L’aspirante chef è commossa e molto emozionata: “La mia favola l’ho realizzata stando qui davanti a voi”. “Devi essere la prima tifosa di te stessa, così potrai fare una grande partita. Devi essere la prima a crederci” – le dice Cannavacciuolo.

La migliore della prima Mistery è proprio Elena. “Sono uscita dal cappello, stavolta il Bianconiglio sono io” – dice felice.

Masterchef Italia 11, diretta puntata, Invention test

L’ospite speciale dell’Invention test è Marie Robert, stella Michelin. Gli aspiranti chef dovranno lavorare in coppia ed è Elena e scegliere chi unire. Gli aspiranti chef dovranno decidere insieme il piatto da preparare ed alternarsi in cucina collaborando alla preparazione. Elena sceglie Dalia come sua compagna di Invention.

Anche stavolta Elena riesce ad avere la meglio e si aggiudica il titolo di migliore della prova insieme a Dalia.

I peggiori sono Federico e Polone, Andrealetizia e Lia, Mary e Nicky Brian. Andrealetizia e Lia sono le peggiori perchè il loro piatto “non era esattamente mangiabile”. Non sono però eliminate, ma vanno dirette al Pressure test.

Masterchef Italia 11, prova in esterna

La Villa reale di Monza ospita la prima prova in esterna di Masterchef 11. I concorrenti dovranno cucinare per i maestri pasticceri ed i maestri fornai dell’Associazione fornai di Milano. Il servizio prevede portate di dolci al forno e dolci al cucchiaio.

Elena guida la brigata rossa, Dalia quella blu. La brigata rossa sembra più in difficoltà e corre contro il tempo. La blu sembra organizzata e armoniosa. Il risultato è però imprevedibile. La decisione è pressocchè unanime, con 26 voti vince la brigata rossa.

La brigata blu va al Pressure test. I concorrenti devono preparare dei panini, ma senza usare il pane. Possono scegliere tra 12 ingredienti sostitutivi.