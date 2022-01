Stasera in tv venerdì 7 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 7 gennaio 2022. Su Raitre il film drammatico L’ufficiale e la spia di Roman Polanski. Su Canale 5, Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci

Stasera in tv venerdì 7 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Ultimo appuntamento dedicato alle audizioni al buio del talent di Antonella Clerici riservato agli over 60. La finale è prevista il 21 gennaio. Tra i cantanti che hanno conquistato tutti e quattro i coach c’è Ezio Turchetti, che ha cantato “Zitti e buoni” dei Maneskin e ha poi scelto Gigi D’Alessio.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – Il colore dei sogni. Neri Marcorè propone i ritratti di due grandi protagonisti del Surrealismo: “Joan Mirò. Il fuoco interiore”, con un’intervista a Joan Punyet Mirò, nipote dell’artista e “Salvador Dalì. Il mestiere del genio”.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, Viaggio nella grande bellezza. Cesare Bocci torna con un appuntamento speciale interamente dedicato al Quirinale. Il Palazzo è stato la residenza del Re d’Italia dal 1870 e poi, dal 1946, del Presidente della Repubblica. Costruito a partire dal 1573, alla sua decorazione hanno lavorato maestri come Pietro da Cortona e Domenico Fontana.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le serate dedicate al meglio dell’ultima stagione. Rivediamo i tanti personaggi che Maurizio Crozza ha portato sul palco come il presidente del consiglio Mario Draghi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.

Su Real Time, alle 21.25, il talent Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Flavio Montrucchio dà il via alla seconda edizione della versione di Bake Off Italia dedicata alle coppie di amici e familiari. In giuria ritroviamo Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

I film di questa sera venerdì 7 gennaio 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Roman Polanski, L’ufficiale e la spia, con Jean Dujardin. Francia, 1894. Accusato ingiustamente di alto tradimento, il capitano dell’esercito francese Alfred Dreyfus (Louis Garrel) viene degradato e incarcerato. Un anno dopo, però, divenuto capo dei servizi segreti, l’ufficiale Georges Picquart (Jean Dujardin) riprende le indagini e trova le prove di un complotto.

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di Eli Roth, Il mistero della casa del tempo, con Owen Vaccaro. Il piccolo Lewis si trasferisce dallo zio Jonathan. Lì scoprirà che il parente e la sua migliore amica sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di J. Nelson, Natale all’improvviso, con Diane Keaton, John Goodman. Sam e Charlotte vogliono separarsi, ma decidono di rivelarlo alla famiglia solo dopo la cena di Natale per non turbare la festa. Ma non sono gli unici ad avere segreti.

Su Rete 4, invece, alle 21.25, il film commedia del 1992, di Lina Wertmuller, Io speriamo che me la cavo, con Paolo Villaggio, Isa Danieli. Per un errore, Marco Tullio Sperelli (Paolo Villaggio), un maestro ligure, viene trasferito a Cozzano in provincia di Napoli. L’uomo deve fare i conti con dei bambini difficili, cresciuti tra la delinquenza e la droga. Gli inizi saranno duri, ma con il tempo conquisterà la fiducia degli alunni.

La7, 20 Mediaset, Iris

Su La7, alle 21.15, il film biografico del 1983, di Richard Attenborough, Gandhi, con Ben Kingsley, Candice Bergen. Partendo dai funerali di Gandhi nel 1948, il film ripercorre la vita del Mahatma: da timido avvocato a fautore dell’indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna e difensore dei diritti umani.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film fantastico del 1996, di Rob Cohen, Dragonheart, con Dennis Quaid, David Thewlis. Inghilterra: intorno all’anno 1000 i dragoni stanno scomparendo. Bowen, cavaliere specializzato nella caccia ai mostri, si allea con l’ultimo esemplare per combattere un tiranno.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Robert Lorenz, Di nuovo in gioco, con Clint Eastwood, Amy Adams. Gus è uno dei migliori talent scout del baseball, ma con l’età ha perso un po’ del suo fiuto. Così la figlia decide di accompagnarlo nel Nord Carolina per visionare un giovane campione.

Stasera in tv venerdì 7 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2018, di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerard Butler. Una banda di rapinatori sta preparando il colpo del secolo. Il loro piano è studiato nei minimi dettagli, ma avranno a che fare con la squadra anticrimine di “Big Nick” O’Brien.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Leonardo Di Costanzo, Ariaferma, con Toni Servillo. Un carcere sta per essere chiuso, ma un intoppo burocratico costringe alcuni detenuti e poliziotti, tra cui Gaetano, a restare sul posto. La situazione lascerà spazio a relazioni inattese.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film western del 2007, di James Mangold, Quel treno per Yuma, con Russell Crowe. Per riscattare la famiglia dalla povertà, Dan Evans, reduce dalla Guerra Civile, si offre per un difficile incarico: scortare il bandito Ben Wade fino al treno che lo condurrà in carcere.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Alan J. Pakula, Il rapporto Pelican, con Julia Roberts, Denzel Washington. Dopo l’omicidio di due giudici, Darby, studentessa di legge, formula una teoria che rischia di compromettere la Casa Bianca. Ora qualcuno la sta cercando per ucciderla.