Stasera in tv sabato 15 gennaio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 15 gennaio 2022. Raitre serata di prosa con La fabbrica del mondo con Marco Paolini. Su Canale 5 il people show C’è posta per te con Maria De Filippi.

Stasera in tv sabato 15 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tali e quali. Anche stasera i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio devono valutare le esibizioni dei concorrenti non famosi (scelti tra tutti quelli che hanno inviato i video amatoriali alla redazione del programma), che imitano le star del mondo della musica italiana e internazionale.

Su Raitre, invece, alle 21.45, serata di prosa con lo spettacolo teatrale La fabbrica del mondo. Marco Paolini e Telmo Pievani danno vita a un’altra narrazione teatrale particolare e inedita. Domande, storie e testimonianze per raccontare il mondo contemporaneo su argomenti come l’energia, la crisi ambientale, il saccheggio delle risorse naturali e il cambiamento climatico.

Su Rai 5, alle 21.15, Wayne McGregor at Biennale College Danza. Speciale dedicato alla Biennale College Danza 2021 diretta dal coreografo inglese Wayne McGregor. In scena, tra l’altro, un riallestimento dello spettacolo FAR con cast di giovani danzatori.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Che sia la proposta di un regalo o una richiesta di riappacificazione, il contenuto delle lettere inviate alla redazione del programma diventa una storia importante, che Maria De Filippi racconta nei dettagli prima di introdurre il filmato che documenta la consegna della busta.

Su La7, invece, alle 21.15, Eden – Un pianeta da salvare. La strada da percorrere per salvaguardare il futuro del pianeta è lunga, ma l’entusiasmo è da sempre un punto di forza di Licia Colò: anche in questa stagione racconta investimenti e intuizioni del movimento “green”.

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. Cindy lascia il suo letto solo due volte al giorno, ma muoversi sta diventando sempre più faticoso e doloroso per lei. La situazione è giunta a un punto davvero critico e uno dei suoi amici cerca di convincere Cindy a chiedere aiuto.

I film di questa sera sabato 15 gennaio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film poliziesco del 1995, di Michael Mann, Heat – La sfida, con Al Pacino, Robert De Niro. Neil McCauley è un professionista del crimine, autore di spettacolari rapine. Sulle sue tracce c’è da tempo il tenente Hanna della Omicidi di Los Angeles, che gli dà una caccia spietata.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di T. Vinterberg, Via dalla pazza folla, con Carey Mulligan. La bella Bathsheba Everdene è corteggiata da tre pretendenti molto diversi fra loro: l’allevatore di pecore Gabriel Oak, l’affascinante sergente Frank Troy e il ricco William Boldwood.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 1997, di Roger Spottiswoode, 007 – Il domani non muore mai, con Pierce Brosnan, Jonathan Pryce. L’agente segreto James Bond (Pierce Brosnan) deve sventare il folle complotto del magnate delle telecomunicazioni Elliot Carver (Jonathan Pryce): l’uomo vuole scatenare una guerra tra Gran Bretagna e Cina per documentarla in esclusiva. Bond è aiutato dalla collega cinese Wai Li (Michelle Yeoh).

Italia 1, Iris, Cine34

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2010, di Chris Renaud, Pierre Coffin, Cattivissimo me. Il malefico Gru spiega ai Minions, i suoi pittoreschi “collaboratori”, che il suo prossimo colpo sarà sensazionale. Il criminale sta infatti progettando un piano che gli permetterà di rubare la Luna. Gru si compiace della propria malvagità, ma tutto questo cambia il giorno in cui incontra tre orfanelle.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film thriller del 2004, di Carl Franklin, Out of time, con Denzel Washington, Eva Mendes. Florida, Stati Uniti. Il detective Matt Whitlock indaga su un duplice omicidio. Ben presto si accorge che qualcuno sta cercando di incastrarlo, seminando falsi indizi contro di lui.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1965, di Duccio Tessari, Una pistola per Ringo, con Fernando Sancho, Giuliano Gemma. La banda di Sancho assalta una banca e prende degli ostaggi in un ranch. Il pistolero Ringo, d’accordo con lo sceriffo, si finge loro complice per entrare nella fattoria.

Stasera in tv sabato 15 gennaio, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2020, di Diede In ‘T Veld, Crumb la strada verso casa, con Viggo Neijs. Un ragazzino, abituato a girovagare per la città con gli amici, ora vive con i genitori, cercatori d’oro, in una villa. Stanco delle regole, decide di scappare con il suo fedele cane.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1991, di J. Demme, Il silenzio degli innocenti, con Jodie Foster. La recluta dell’ Fbi Clarice Sterlong indaga su alcuni delitti. Per rintracciare il serial killer, chiede aiuto all’ex psichiatra Hannibal Lecter, rinchiuso in un manicomio criminale.