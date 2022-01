Stasera in tv domenica 16 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 16 gennaio 2022. Su Raitre ritorna il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Nove il varietà Anplagghed, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stasera in tv domenica 16 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction La sposa, con Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni. I primi due episodi. Calabria, Anni 60. La famiglia Saggese accetta di far sposare la figlia Maria (Serena Rossi) con l’agricoltore vicentino Vittorio. Una volta in Veneto, la giovane, innamorata di un ragazzo partito per il Belgio in cerca di lavoro, scopre che non sposerà Vittorio, ma suo nipote Italo. Maria, nel frattempo, riesce a conquistare la fiducia di Paolino. Con l’aiuto di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, convince la maestra del paese a fargli sostenere l’esame per frequentare le lezioni della terza elementare.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Dopo la pausa natalizia, torna il talk di Fabio Fazio. Una ripresa che segue il grande successo ottenuto nella prima parte della stagione durante la quale ha ottenuto uno share medio superiore all’11%. Tra le interviste più amate dal pubblico, quelle a Lady Gaga, Quentin Tarantino, Ed Sheeran e Zlatan Ibrahimovic.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. Da un lato la preoccupazione per il dilagare dei contagi causati dalla variante Omicron, dall’altra la speranza che la terza dose e la vaccinazione dei bambini portino presto ad un miglioramento della situazione: con Veronica Gentili si discute fino a tarda sera della pandemia, ma anche di politica.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Pure di sera. Alex Belli, Patrizia De Blanck, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainette Stephens e Flavia Vento sono i protagonisti della prima di quattro puntate speciali del popolare quiz condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. In equilibrio tra attualità e approfondimento, il programma di Andrea Purgatori appassiona chi ama la storia. Anche stasera il giornalista analizza temi di ieri e di oggi con l’ausilio di immagini esclusive e interviste.

Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il varietà Anplagghed. Seconda parte dello spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo, in teatro nel 2006 e trasmesso da Canale 5 nel 2008. Rivediamo, tra l’altro, il trio di vincitori sul palco durante la Notte degli Oscar e Aldo e Giovanni alle prese con il bungee jumping.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Drag Race Italia. Stasera le drag queen si cimentano in una gara di limbo, in una surreale televendita e in una sfilata a tema grandi dive. Chi verrà eliminata da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi? Ospiti Gianmarco Saurino, Fabio Mollo.

I film di questa sera domenica 16 gennaio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2006, di Neil Burger, The illusionist, con Edward Norton, Paul Giamatti. Vienna, fine ‘800. Il famoso illusionista Eisenheim ritrova dopo molti anni Sophie, il suo primo grande amore. I due scoprono che tra loro la passione non si è mai spenta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di L. Bernard, Nelle tue mani, con Jules Benchetrit, Kristin Scott Thomas. Il giovane Mathieu ha un gran talento per il pianoforte. Un giorno viene notato dal direttore di un Conservatorio, che farà di tutto per trasformarlo nel miglior pianista della nazione.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Zack Snyder, Justice League, con Ben Affleck. Dopo la scomparsa di Superman, l’esercito di parademoni guidati dal feroce Steppenwolf attacca la Terra con l’obiettivo di conquistarla, rendendo schiavo il genere umano. Tocca a Wonder Woman (Gal Gadot) tentare di sgominarli, contando anche sul prezioso aiuto di Batman (Ben Affleck).

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2011, di Dennis Dugan, Mia moglie per finta, con Jennifer Aniston, Adam Sandler. Per coprire una bugia, il chirurgo plastico Danny Maccabee convince l’assistente Katherine a fingersi sua moglie per il tempo di una vacanza. Ci saranno effetti indesiderati.

Film 20 Mediaset, Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Martin Campbell, The Foreigner, con Jackie Chan. Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, Quan si mette alla ricerca degli assassini. Ma deve combattere contro un funzionario governativo dal passato oscuro.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Sofia Coppola, L’inganno, con Colin Farrell, Nicole Kidman. Durante la guerra civile, un soldato ferito viene portato al riparo in un collegio femminile. Ben presto la sua presenza attiverà giochi pericolosi e rivalità tra le giovani donne.

Stasera in tv domenica 16 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film storico del 2004, di Wolfgang Petersen, Troy, con Brad Pitt, Orlando Bloom. Il principe troiano Paride rapisce Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. E’ l’inizio di una lunga e sanguinosa guerra che costerà la vita a grandi eroi come Achille ed Ettore.

Su Sky Cinema Due, alle 19.10, il film di fantascienza del 1982, di Ridley Scott, Blade Runner, con Harrison Ford. Los Angeles, 2019: l’ex poliziotto Rick Deckard viene richiamato in servizio per individuare ed eliminare 4 replicanti sfuggiti al controllo. Trova un’alleata in Rachel, anche lei replicante.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Stefano Mordini, Il testimone invisibile, con Riccardo Scamarcio. Adriano, imprenditore di successo, viene accusato dell’omicidio della sua amante, trovata accanto a lui senza vita. Convinto della sua innocenza, si rivolge a una famosa penalista.