Tali e Quali diretta 15 gennaio: le imitazioni della seconda puntata

Sabato 15 gennaio, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la seconda puntata di Tali e Quali 2022, condotto da Carlo Conti.

Nello spin off di Tale e Quale Show il conduttore dà spazio alle persone comuni che cambiano in ogni appuntamento. Sette giorni fa ha vinto Igor Minerva con l’imitazione di Claudio Baglioni.

A valutare le loro esibizioni la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice. Nella puntata di oggi sarà “Maurizio Costanzo” (non l’originale).

Tali e Quali 2022, diretta 15 gennaio

Nella diretta del 15 gennaio Carlo Conti dopo aver presentato Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Cristiano Malgioglio e “Maurizio Costanzo”, ricorda ai telespettatori che il trucco dei concorrenti è solo pittorico. Cambiando ogni settimana non si ha il tempo necessario per i calchi e le ricostruzioni.

La prima protagonista è Francesca Simonetti, che ha 24 anni e viene dalla provincia di Rieti. E’ al momento disoccupata ma ha sin da piccola una grande passione per la musica. La madre suona numerosi strumenti. Ama cantare con suo fratello Riccardo. Si è esibita in qualche pub. Imita Orietta Berti in Finché la barca va e Mille. Nel complesso i giudici hanno gradito la loro esibizioni anche se Malgioglio contesta che nella prima parte non era per nulla somigliante all’originale.

Ivana Passarello viene da Palermo ed è cresciuta in una famiglia di musicisti. Ha scelto di interpretare Vasco Rossi in Come nelle favole in quanto è il suo artista preferito. In passato ha lavorato in radio in un programma di musica rock. La moglie era una delle sue ascoltatrici. Dal loro matrimonio sono nati due figli Diego ed Alessandro. Ha come portafortuna gli occhiali che il vero Vasco lanciò nel pubblico durante il suo concerto.

Riceve numerosi complimenti dalla giuria in quanto ricorda Vasco Rossi, nella voce, nello sguardo e nelle movenze. A Malgioglio però è mancato un po’ “l’anima rock”.

Daniele Quartapelle invece viene da Roma e suona la batteria. E’ un grande fan di Renato Zero e lo imita con il brano I migliori anni della nostra vita. Rimase folgorato da un suo concerto a Firenze negli Anni Novanta. Dedica l’esibizione alla madre che sta per compiere 90 anni. Standing ovation da parte del pubblico che chiede anche il bis. Secondo Malgioglio è stato quasi perfetto. Dello stesso parere sono gli altri giudici. La voce, le movenze, i gesti sono identici all’originale.

Tali e Quali 2022, gli altri protagonisti

La quarta protagonista è Vittoria Iannacone, che è nata a Campobasso. Lavora nel campo della comunicazione e si occupa dell’organizzazione di eventi. Interpreta Noemi con la canzone Sono solo parole. Nel complesso è riuscita ad entrare nel personaggio però i giudici si aspettavano maggiormente quel graffiato che caratterizza il timbro di Noemi.

Giulio, Lorenzo, Veronica e Deborah sono amici e sono appassionati di musica. Hanno scelto di interpretare gli Abba in un medley. Cantano Mamma mia, Dancing queen. L’esibizione ha molto divertito i giudici perché hanno trasmesso gioia ed allegria.

I provini live

Come è accaduto venerdì scorso Carlo Conti svolge dei provini live per scegliere i protagonisti della prossima settimana.

Antonio Ciardiello dovrebbe essere Edoardo De Crescenzo. Massimiliano Andreola e Sara Bernardini imitano Fedez e Francesca Michielin. Salvatore Vitiello dovrebbe invece essere Anna Oxa mentre Fabrizio Gori è Fabrizio Moro. Angela Rolleri interpreta Pino Daniele. Andrea Materni imita Achille Lauro.

Tali e Quali 15 gennaio, le altre esibizioni

Le prossime protagoniste sono Claudia, Lucia e Benedetta che vengono da diverse città della Toscana. Sono amiche, cantano insieme e hanno scelto di imitare il Trio Lescano. Interpretano i brani Ma le gambe e Tuli-tuli-pan. Seconda standing ovation della serata. Ricevono solo complimenti dalla giuria che sono meravigliati dalla loro bravura. Una performance piacevole dal sapore del passato.

Settimo concorrente è Carmelo Lucibello. E’ nato a Catania ed è ufficiale di navigazione sulle navi di Crociera. Ha scelto di imitare Giuliano Sangiorgi dei Negramaro con Parlami D’Amore. Per giudici è somigliante nei gesti e nel trucco, molto meno nella voce che a parer loro è troppo distante dall’originale.

Giulia Avagnina viene invece dalla provincia di Cuneo e lavora come segretaria. Fa parte di un coro gospel e si è esibita anche come solista in varie occasioni. Propone l’imitazione di Elisa con Gli ostacoli del cuore. I giudici si complimentano per la voce anche se confessano che è quasi impossibile riprodurre la voce dell’originale.

Livia Tre Re è nata a Milano ma vive a Cremona da cinque anni con il compagno. E’ una ballerina professionista ed insegna danza e canto. Imita Shakira con Whenever, Wherever. Loretta Goggi e Giorgio Panariello si congratulano con lei perché è riuscita a ballare ma anche a cantare senza stonature. Cristiano Malgioglio si aspettava maggiore “forza” nella voce e nel ballo.

Tali e Quali, gli ultimi protagonisti

Il nono protagonista è Antonio Delle Donne. E’ nato ad Ercolano ma vive a Roma. E’ uno showman ma ha svolto molti lavori come il barista ed il “cantante porta a porta”. Interpreta Ultimo con il brano I tuoi particolari.