Stasera in tv sabato 22 gennaio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 22 gennaio 2022. Su Raitre, serata di prosa con La fabbrica del mondo, con Marco Paolini. Su Italia 1 invece va in onda il film d’animazione Cattivissimo me 2.

Stasera in tv sabato 22 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tali e quali. Penultima puntata dello spin-off di Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Il vincitore di oggi parteciperà alla finalissima di sabato prossimo. Le esibizioni dei concorrenti non famosi sono giudicate da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il programma è sui social con l’hashtag #taliequali

Su Raitre, invece, alle 21.45, serata di prosa con La fabbrica del mondo. La puntata di stasera si intitola “Antenati & figli”: Marco Paolini e Telmo Pievani parlano del rapporto tra evoluzione del genere umano e tecnologia, mentre nel mondo surreale di Marta Cuscunà i corvi meccanici parlano di inquinamento prodotto dagli allevamenti bovini e di carne sintetica.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza con Paradiso. La coreografia di Virgilio Sieni dedicata al Paradiso di Dante Alighieri su musica di Paolo Damiani. Sul palco cinque danzatori: Jari Boldrini, Nicola Cisternino, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulio Petrucci. Costumi di Silvia Salvaggio.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Anche quest’anno Maria De Filippi chiama in trasmissione ospiti che hanno già frequentato lo studio del people show. Come Paolo Bonolis, Can Yaman e Stefano De Martino, che abbiamo visto nella prima puntata perché scelti dai protagonisti delle storie come sorprese per i destinatari delle lettere.

Su La7,invece, alle 21.15, Eden. Prosegue il viaggio di Licia Colò tra le meraviglie della natura, dell’arte e della scienza. Il tutto per divertire ma anche per condividere la convinzione che sia possibile dare un contributo per proteggere la nostra Terra.

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. Michael ha avuto una vita piena di abusi e ne subisce le conseguenze: ha l’ansia quando esce di casa e se non lo fa si butta sul cibo. Con il supporto del dottor Now, cercherà di cambiare infatti il suo stile di vita e di salvarsi.

I film di questa sera sabato 22 gennaio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Amma Asante, A united Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia, con R. Pike, D. Oyelowo. 1947. Il principe del Bechuanaland, oggi Botswana, sposa l’inglese Ruth. Alle nozze si oppongono sia il governo britannico che quello africano.

Su Rete 4, invece, alle 21.25, il film drammatico del 2013, di Brian Percival, Storia di una ladra di libri, con Sophie Nélisse, Geoffrey Rush. Nella Germania nazista, Lisel (Sophie Nélisse) viene affidata alla famiglia di Hans Hubermann (Geoffrey Rush). La piccola fatica ad adattarsi sia a casa sia a scuola, dove viene derisa perché non sa leggere. L’aiuta il padre adottivo, che di notte la istruisce nella lettura, facendola innamorare dei libri.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2013, di Pierre Coffin, Chris Renaud, Cattivissimo me 2. Gru si è lasciato alle spalle una vita fatta di crimini per crescere Margo, Edith e Agnes. Ma proprio mentre comincia ad abituarsi al ruolo di buon padre di famiglia, alla sua porta bussa una fantomatica organizzazione, la Lega Anti-Cattivi, che ha bisogno di lui per smascherare un nuovo criminale.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Gary McKendrey, Killer elite, con Robert De Niro, Jason Statham. Danny, assassino su commissione, stanco della sua vita da mercenario si ritira. Ma quando scopre che il suo amico Hunter è stato rapito in Oman, si vede costretto a tornare in azione.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1997, di David Fincher, The game – Nessuna regola, con Michael Douglas. La monotona esistenza di un uomo d’affari viene movimentata da un insolito regalo di compleanno: l’iscrizione a un club che organizza giochi di ruolo personalizzati.

Stasera in tv sabato 22 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 2011, di Martin Scorsese, Hugo Cabret, con Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Sacha Baron. Parigi, Anni 30. L’orfano Hugo vive all’interno di una stazione ferroviaria. L’incontro con un misterioso giocattolaio lo catapulterà in una girandola di straordinarie avventure.

Su Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Taylor Sheridan, Quelli che mi vogliono morto, con Angelina Jolie, Finn Little. Nei boschi del Montana, Hannah, capo di una squadra di vigili del fuoco, s’imbatte nel piccolo Connor. Il ragazzino, testimone di un omicidio, è in fuga da due sicari professionisti.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Brett Ratner, Red Dragon, con Edward Norton, Anthony Hopkins. L’ex agente dell’Fbi Will Graham è sulle tracce di Red Dragon, un folle assassino accusato di efferati omicidi. Per risolvere il caso, chiederà aiuto a una vecchia conoscenza.