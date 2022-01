Stasera in tv giovedì 27 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 27 gennaio 2022. In occasione della Giornata della Memoria Rai 2 e Rai 3 mandano in onda rispettivamente i film Quando le mani si sfiorano e Il disertore.

Stasera in Tv giovedì 27 gennaio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda i nuovi episodi di Doc 2- Nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’ episodio L’attenzione In ospedale Andrea sta seguendo contemporaneamente due casi per dimostrare a tutti che è in grado di tornare ad essere un primario. Nel frattempo Agnese, provata dalla pandemia e dal rapporto conflittuale con il figlio in affido, diventa irascibile con i pazienti.

Nell’episodio Il gusto di vivere, Per causa di Carolina Andrea e il chirurgo Valenti hanno un duro scontro. Intanto Gabriel ed Elisa devono occuparsi di uno chef stellato che si dimostra molto aggressivo. Per entrambi il caso si trasforma nella giusta occasione per affrontare il proprio passato.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda il film drammatico del 2018, Quando le mani si sfiorano con Amandla Stenberg. Berlino, 1944. Lutz, figlio di un ufficiale tedesco, e Leyna, tedesca dalla pelle scura, si innamorano. Durante la guerra Leyna viene deportata in un campo di concentramento dove ritrova proprio Lutz e…

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2020, Il disertore con Jannis Niewohner. Anno 1944. il soldato tedesco Walter Proska si innamora perdutamente di Wanda. Tutto cambia quando scopre che Wanda è una partigiana.

Stasera in Tv giovedì 27 gennaio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa dell’elezione del Presidente della Repubblica ma anche l’aumento del costo della vita per i cittadini e gli ultimi aggiornamenti sul Covid. Tra gli ospiti della puntata: Andrea Romano, Clemente Mastella, Giovanni Donzelli, Antonio Razzi, Matteo Ricci, Prof. Matteo Bassetti.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2019, L’agenzia dei bugiardi con Giampaolo Morelli. Fred ha aperto un’agenzia che si occupa di procurare falsi alibi per i propri clienti. Un giorno però si innamora di Clio, figlia di uno dei suoi clienti, che però detesta le bugie. Grazie al supporto di Paolo tenterà di conciliare l’amore per Clio con il lavoro.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2005, Harry Potter e il calice di fuoco con Daniel Radcliffe. Harry sta frequentando il quarto anno presso la scuola di Hogwarts. Il professore di difesa delle Arti Oscure si propone di aiutarlo al Torneo dei Tre Maghi, competizione nella quale deve sfidare gli allievi delle altre scuole di magia.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda un nuovo appuntamento di Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti, in campo di politica e di economia. Tra questi l’elezione del Presidente della Repubblica.

Nove, alle 21.25, trasmette il film azione del 2012, Snitch- l’infiltrato con Dwayne Johnson. Il figlio di John Matthews viene condannato ingiustamente a dieci anni di carcere per possesso di droga. Il genitore, pur di far scagionare l’adolescente, si intrufola nel mondo del narcotraffico.

I film stasera su Italia 2, Cine34

Italia 2, alle 21.00, manda in onda il film fantastico del 2016, Tartarughe Ninja- fuori dall’ombra con Noel Fisher. Michelangelo, Donatello, Leonardo e Raffaello, con il supporto di April O Neil devono cercare di sconfiggere l’alieno Krang che sta minacciando New York.

Cine34, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2013, Tutta colpa di Freud con Marco Giallini. L’analista Federico, che si è ritrovato da solo a crescere tre figlie, è alle prese con le loro problematiche sentimentali. Marta si è innamorata di un sordomuto mentre Emma deve superare la delusione d’amore per la donna che amava. La diciottenne Emma invece si è invaghita di un cinquantenne.

Stasera in Tv giovedì 27 gennaio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Attenti al gorilla con Frank Matano. L’avvocato Lorenzo dopo aver visitato uno zoo decide di prendere le difese di un gorilla, obbligato a vivere chiuso in gabbia. Ben presto però la situazione si complica.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2019, The song of names con Tim Roth. Il violinista David e Martin sono entrambi ebrei e diventano amici. Quando però scoppia la guerra David scompare misteriosamente. Martin farà di tutto per trovarlo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2020, Le streghe con Anne Hathaway. Il piccolo Hero Boy, che vive con un sua nonna, si imbatte in alcune streghe, capeggiate dalla perfida Bruxa Rainha, che stanno soggiornando nel medesimo hotel. Hero Boy e due amici elaboreranno un piano per fermarle.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2012, Fire with fire con Josh Duhamel. Jeremy ha assistito ad un duplice omicidio e per tale ragione l’Fbi lo ha inserito nel programma protezione testimoni. Grazie al supporto della fidanzata proverà a ricostruirsi una vita.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film horror del 2015, Visions con Isla Fisher. Eveleigh, che aspetta un bambino, e il marito hanno deciso di trasferirsi in una nuova casa con vigneto dove poter crescere il loro primogenito. Tutto cambia però quando Eveleigh inizia ad essere tormentata dalle allucinazioni.