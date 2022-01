Wild Teens Contadini in erba diretta 26 gennaio: sei ragazzi vincono il viaggio per l’Indonesia

Condividi su

Mercoledì 26 gennaio va in onda su Nove la sesta ed ultima puntata di Wild Teens Contadini in erba con Andrea Gherpelli.

Sono ancora 8 i protagonisti ancora in gara, che continuano a svolgere numerose attività in fattoria. Nel corso di questo appuntamento sono previste due eliminazioni. Gli altri sei ragazzi saranno i vincitori di questa edizione.

Wild Teens Contadini in erba, diretta 26 gennaio

La diretta del 26 gennaio inizia con il riassunto delle puntate precedenti. Nell’appuntamento di oggi, che è la finale, per gli adolescenti è il momento di affrontare la “fase dell’ indipendenza”. Dovranno portare infatti avanti la fattoria senza Andrea, Emidio ed Adriana. Andrea dona loro un quaderno in cui sono riportate tutte le attività da svolgere, a partire dalla sveglia, dal bucato, la colazione, la gestione delle stalle.

I ragazzi sono divertiti ma allo stesso tempo spaventati perché credono di non riuscire a gestire l’intera fattoria da soli. Mentre sono alle prese con l’orto interviene Andrea Gherpelli che fornisce loro dei consigli per lavorare al meglio. Dany però è risentito perché sembra non accettare le critiche. Nel frattempo scattano delle tensioni anche tra Michelangelo e Marika, che si sente continuamente attaccata da tutti.

Wild Teens Contadini in erba, tutti contro Dany, i genitori dei ragazzi

Dopo aver preparato il pranzo, i ragazzi si occupano degli animali e del mercato contadino. Michelangelo e i suoi colleghi continuano a preparare i vasetti di pomodoro da dover poi vendere. A cena i ragazzi si scontrano contro Dany, che ultimamente è sempre più altezzoso e scontroso.

Dany per ripicca nella notte sposta la sveglia, impostandola 40 minuti più tardi. L’indomani interviene Andrea Gherpelli per recuperare le attività. Alcuni ragazzi si occupano dell’orto con Andrea, gli altri delle capre con Adriana.

Non sanno ancora che li sta attendendo una sorpresa. Hanno infatti modo di salutare i propri genitori che sono venuti a trovarli. Anche loro si occupano con i rispettivi figli di alcune attività che si svolgono in fattoria. Aiutano infatti i ragazzi a tosare le pecore, occuparsi dell’orto, raccogliere il letame.

La convocazione, il mercato contadino

Andrea Gherpelli convoca i ragazzi di notte per il consueto confronto. Analizza brevemente di ognuno il proprio percorso all’interno del programma. I protagonisti sono poi chiamati a scegliere chi salvare Dany, Aurora e Marika. Devono eliminarne due in quanto solo sei possono accedere alla fase finale.

Il gruppo salva Aurora, eliminando di conseguenza Marika e Dany.

Il giorno dopo Elisabetta, Aurora, Michelangelo, Luigi, Guglielmo e Gioia si occupano dell’allestimento del mercato contadino, che deve presto aprire al pubblico. Se riescono nell’impresa vinceranno un viaggio in Indonesia.

Tutto è pronto dopo ore di duro lavoro. Arrivano i primi clienti che si prestano ad assaggiare i prodotti che hanno realizzato i ragazzi. Tra i clienti ci sono anche i loro genitori. L’atmosfera viene però rovinata dalla pioggia.

Al termine dell’esperienza Andrea Gherpelli è deluso perché i ragazzi non hanno portato al mercatino i 100 barattoli di pomodoro. Dopo un po’ di suspense dona però loro i biglietti per l’Indonesia.

I sei adolescenti abbandonano, felici, la fattoria.