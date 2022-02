Michelle Impossible diretta 23 febbraio: tra gli ospiti Silvia Toffanin e Massimo Ranieri

Condividi su

Torna questa sera, mercoledì 23 febbraio su Canale 5 alle 21.30, l’appuntamento con il one woman show Michelle Impossible. La seconda e ultima puntata di due serate evento, interamente dedicate ai 25 anni di carriera di Michelle Hunziker. Ad affiancare la conduttrice, ci saranno Katia Follesa, Michela Giraud, e tantissimi ospiti.

Michelle Impossible diretta 23 febbraio

La seconda puntata di Michelle Impossible inizia con un’esibizione di Michelle Hunziker, accompagnata dal corpo di ballo. Si prospetta una serata emozionante, che avrà come ospiti Ambra, Massimo Ranieri, Silvia Toffanin, la mamma di Michelle, Aurora Ramazzotti, e tanti altri ancora. Michelle presenta dunque una delle sue compagne di avventura, ovvero Michela Giraud, e Katia Follesa. Due presenze che regalano al pubblico momenti di ironia, rendendosi protagoniste di simpatiche gag.

La puntata di Michelle Impossible prosegue con un video di Claudio Bisio che saluta Michelle, ricordando i momenti in cui insieme conducevano Zelig. Entrano in studio in monopattino “Pali e Dispari”, il duo comico di Zelig, composto da Marco Silvestri e Angelo Pisani, che per l’ultima volta interpreteranno i personaggi di Capsula e Nucleo. Interviene telefonicamente Nicola Savino, imitando Renato Zero.

Tra gli ospiti Massimo Ranieri

Arriva a Michelle Impossible la seconda reunion, con Valeria Graci, che raggiunge Michelle e Katia Follesa, con cui faceva coppia a Zelig. Entrambe ripropongono al pubblico di Canale 5 quello che era il loro cavallo di battaglia: Miss Italia. “L’unica cosa che non voglio fare è non perdere l’amore per me stessa” afferma Michelle, introducendo così il prossimo ospite della serata Massimo Ranieri, con cui duetta sulle note de La stagione dell’amore di Franco Battiato. Entra in studio il comico Andrea Pucci, che brinda con Michelle, ed essendo alle prese con il periodo dell’adolescenza della figlia, chiede ironicamente alla conduttrice dei consigli.

Arrivano Silvia Toffanin e la mamma Ineke

“Lei riesce a far emozionare tutti, che addirittura vicino l’ospite c’è un fazzolettino che ti guarda” afferma Michelle Hunziker per annunciare la prossima ospite di Michelle Impossible. Si tratta di Silvia Toffanin, che viene accolta calorosamente dal pubblico. “Tu sei una parte della mia vita, non potevi mancare” continua la conduttrice, che invita Silvia Toffanin a sedersi sui gradini per parlare della loro amicizia.

Silvia presenta un video con alcune foto dell’infanzia di Michelle. Entrambe ricordano il periodo buio attraversato proprio da Michelle tanti anni fa. Momenti di sofferenza che hanno coinvolto anche la mamma Ineke. Inizia così a Michelle Impossible un’intervista di Silvia Toffanin alla signora Ineke, dove racconta il dolore provato in quegli anni. “Noi adesso abbiamo superato tutto alla grande. Perdonate, vogliatevi bene. La famiglia, e i genitori sono la cosa più importante al mondo” interviene Michelle Hunziker.