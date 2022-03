Stasera in tv venerdì 18 marzo 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 18 marzo 2022. Su Canale 5, l’ultima puntata della fiction, Più forti del destino, con Giulia Bevilacqua. Su Tv8, il reality Quattro matrimoni, programma condotto da Costantino della Gherardesca.

Stasera in tv venerdì 18 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Tra indizi sempre più misteriosi e depistaggi abilmente congegnati dagli autori, la gara condotta da Milly Carlucci prosegue con un’altra puntata ricca di sorprese e di rivelazioni. In studio, seduti al banco della giuria, ritroviamo anche stasera Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Arisa.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè propone due filmati dedicati ai fratelli De Chirico: Alberto Savinio, pseudonimo di Andrea De Chirico, letterato, nomade artistico, pittore e Giorgio De Chirico, intervistato nel 1973 da Franco Simongini.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi si avvale ogni settimana del contributo di esperti e opinionisti. L’ultimo arrivato nella squadra è il giornalista Umberto Brindani: 63 anni, nato a Busseto (Parma), laureato in Filosofia all’Università di Bologna, ha diretto varie testate come “Oggi”, “Chi” e “Tv Sorrisi e Canzoni”.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata della fiction Più forti del destino, con Giulia Bevilacqua. Durante una sontuosa festa in casa di Donna Elvira, Rosalia (Laura Chiatti) fa un inatteso annuncio agli ospiti. Libero viene arrestato con l’accusa di aver appiccato l’incendio. Costanza, per scagionarlo, si rivolge alla stampa: un gesto coraggioso che fa infuriare Guglielmo (Thomas Trabacchi).

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche stasera Diego Bianchi ci racconta con il suo sorriso disincantato, a volte amaro, l’attualità della settimana. Al suo fianco, tra gli altri, il vignettista Makkox e il chitarrista Roberto Angelini accompagnato dalla sua band.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Le spose in gara nella puntata di oggi votano location, abito, cibo ed evento del matrimonio delle rivali partecipando all’evento. Anche questa puntata, in onda per la prima volta in chiaro, è condotta da Costantino della Gherardesca.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con le sue parodie e i monologhi satirici incentrati sui fatti di attualità. Il programma continua a raccogliere buoni ascolti conquistando uno share superiore al 5%. Lo show è visibile in streaming su Discovery+

Su Real Time, invece, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara oggi si recano a Mantova alla ricerca della migliore pasticceria della città. Come sempre i pasticcieri si sfideranno a colpi di creme e paste. Chi otterrà le ambitissime 5 stelle?

I film di questa sera venerdì 18 marzo 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Ken Loach, Sorry We Missed You, con Kris Hitchen. Newcastle, Inghilterra. Nonostante la crisi economica, Ricky (Kris Hitchen) e Abby cercano di non far mancare nulla ai due figli, il 16enne Sebastian e l’11enne Liza. Ma quando lui perde il lavoro e avvia un’attività di corriere dai ritmi frenetici, la serenità familiare comincia a risentirne pesantemente.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di B. Rocher, Antigang – Nell’ombra del crimine, con Jean Reno. Serge e la sua squadra fanno di tutto per mantenere l’ordine pubblico. Quando un gruppo di spietati rapitori deruba banche e gioiellerie, dovranno usare metodi non convenzionali.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film di guerra del 2002, di John Woo, Windtalkers, con Nicolas Cage. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il sergente dei marines Joe Enders deve proteggere un gruppo di indiani Navajo. La loro lingua madre è infatti usata come codice segreto di comunicazione.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Chad Stahelski, John Wick – Capitolo 2, con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio. John Wick (Keanu Reeves) è costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di un’organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John va a Roma dove affronterà alcuni killer, tra cui Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio).

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film d’avventura del 2017, di Scott Waugh, L’ultima discesa, con Josh Hartnett. L’ex campione olimpico di hockey Eric LeMarque si rifugia sulle montagne. Mentre si appresta a un fuoripista con lo snowboard, un’imponente tormenta di neve lo coglie all’improvviso.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica nel cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto a Central Park di New York.

Stasera in tv venerdì 18 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2013, di David O. Russell, American hustle – L’apparenza inganna, con Bradley Cooper, Christian Bale. Irving e la sua amante Sydney, due abili truffatori, sono costretti a lavorare con l’agente dell’Fbi Richie DiMaso. Devono organizzare una truffa ai danni di politici e mafiosi.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Rob Letterman, Pokémon: Detective Pikachu, con Justice Smith. Il detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini arriva l’esilarante Detective Pikachu.