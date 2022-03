Programmazione tv 19 marzo, cambia il palinsesto di Rai 1

Condividi su

Sabato 19 marzo, alle ore 21:20 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Il celebre talent show, giunto alla ventunesima stagione, continua a collezionare ottimi ascolti. Gli speciali pomeridiani, in questa stagione in onda la domenica, hanno infatti ottenuto oltre 3 milioni di telespettatori di media. Anche il serale promette di avere ottimi dati Auditel, come d’altronde è avvenuto anche lo scorso anno. Per questo motivo, la Rai ha scelto di modificare la programmazione della sua rete ammiraglia.

Programmazione tv 19 marzo, Affari tuoi formato famiglia non ha convinto

In queste ultime settimane, il sabato sera di Canale 5 era occupato da C’è Posta per Te, che si è dovuto più volte scontrare contro Affari tuoi formato famiglia. Lo storico gioco dei pacchi, in onda per anni nella fascia dell’access prime time e condotto in questa occasione da Amadeus, non è riuscito, però, a reggere il confronto negli ascolti.

D’altronde, già nella scorsa stagione televisiva la Rai aveva tentato di trasformare Affari tuoi in un programma di prima serata. Alla conduzione, all’epoca, c’era Carlo Conti e i concorrenti erano dei futuri sposi. Anche in quell’occasione, però, gli ascolti non furono lusinghieri.

Programmazione tv 19 marzo, la Rai sceglie I Soliti Ignoti per sfidare Amici

A causa di tutte queste considerazioni, e con il serale di Amici 21 in procinto di iniziare, la Rai ha scelto di modificare il proprio palinsesto. In particolare, Affari tuoi formato famiglia non è più in programmazione in prima serata. Il pubblico, però, non rimarrà orfano di Amadeus: il conduttore degli ultimi tre Sanremo, infatti, condurrà un appuntamento speciale de I Soliti Ignoti.

Affari tuoi andrà in onda subito dopo il Tg1

Affari tuoi formato famiglia, comunque, non verrà (almeno per il momento) messo in soffitta. Da sabato 19 marzo, infatti, il gioco dei pacchi torna nella sua fascia oraria originale e sarà mandato in onda alle 20.35, subito dopo l’edizione serale del Tg1. A condurre ritroveremo ancora una volta Amadeus, che dunque raddoppierà nel sabato sera di Rai 1. Tale programmazione dovrebbe restare in vigore per almeno due settimane.

Amadeus e gli ignoti riusciranno a interrompere il dominio di Maria De Filippi nel sabato sera? Ai telespettatori, come sempre, l’ardua sentenza.