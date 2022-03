Ultima fermata 30 marzo diretta: le nuove coppie

Condividi su

Questa sera alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Ultima fermata del 30 marzo, condotto da Simona Ventura. Nuove coppie prenderanno parte al reality show in questa seconda puntata, come quella formata da Luisiana e Biagio. Vedremo inoltre un faccia a faccia tra Samuel e Valentina.

Ultima fermata 30 marzo diretta

La nuova puntata di Ultima fermata del 30 marzo, inizia con la presentazione della nuova coppia formata da Giorgio e Stefania. I due stanno insieme da quasi 13 anni, e il motivo che li ha portati ad una crisi è il desiderio da parte di Stefania di diventare madre, ma per Giorgio non è così. Stefania ha dunque messo suo marito davanti ad una scelta: O diventiamo genitori o ci lasciamo. Per questo motivo Giorgio ha chiesto aiuto al programma.

La seconda coppia di Ultima fermata è invece composta da Luisiana e Biagio, insieme da 10 anni. Il loro rapporto si inclina a seguito di un avvicinamento da parte di lei verso un altro uomo, in un periodo in cui i due si erano lasciati. Biagio non riesce così ad avere la stessa complicità di prima. E’ Luisiana che decide di chiamare Ultima fermata. Biagio attraverso un clip scopre tutto quello che Luisiana pensa, e che avrebbe tanto voluto dirgli.

Biagio però deve fare i conti con un blocco fisico ed emotivo che – chissà – proprio grazie ad Ultima fermata potrà superare. Il professor Nardone gli propone dunque un esercizio di terapia. Di fronte a Luisiana, bendata, Biagio avrà modo di dirle tutto quello che pensa: “Adesso dobbiamo capire se stiamo facendo la cosa giusta oppure no”.

Luisiana e Biagio – Giorgio e Stefania

La coppia formata da Luisiana e Biagio continua ad essere protagonista di questo inizio di puntata di Ultima fermata del 30 marzo. I due effettuano degli esercizi terapeutici consigliati dal professor Nardone. Entrambi bendati, dovranno a turno toccarsi le braccia, per poi salire lungo il viso.

La puntata prosegue con la storia di Giorgio e Stefania. Il motivo della loro crisi è legato al fatto che Stefania desidera avere un bambino, ma Giorgio no. Attraverso una clip Stefania scopre tutto quello che pensa Giorgio. A far visita a Stefania arriva la sua migliore amica Giusy. Quest’ultima è convinta che Giorgio non le darà mai il figlio desiderato.

Nel frattempo a Ultima fermata l’esercizio terapeutico di Luisiana e Biagio termina, e i due ritornano alle loro postazioni. Anche Giorgio e Stefania hanno avuto un compito speciale da parte della dottoressa Cecchini. Giorgio deve scrivere su un foglio cinque motivi per cui non vuole diventare padre. Stefania deve invece scrivere cinque motivi per cui vuole diventare madre.

Ultima fermata 30 marzo – L’esercizio terapeutico

Nella puntata di Ultima fermata del 30 marzo, la coppia formata da Biagio e Luisiana sta effettuando vari esercizi terapeutici consigliati dal professor Nardone. Se nel secondo esperimento erano divisi da una barriera, nel terzo potranno finalmente abbracciarsi. Lusiana dopo gli esercizi del terapeuta prova delle sensazioni positive, tanto da pensare di mettere la mano sul bottone, e rivedere così il suo fidanzato Biagio.

Entrambi accettano di confrontarsi. “In questi giorni ho capito tanto, grazie al terapeuta e grazie ai miei compagni – afferma Biagio – Sento adesso il bisogno di stare con te, di voler continuare il mio percorso con te e di provare ad avere una bellissima storia”. Biagio e Luisiana hanno deciso grazie ad Ultima fermata di proseguire insieme il loro percorso.

Giorgio e Stefania: il percorso continua

Anche per Giorgio e Stefania continua il percorso all’interno di Ultima fermata. La dottoressa Cecchini fa vedere a Giorgio una serie di foto di quando era più giovane, ma non solo. Una clip mostra tanti momenti vissuti insieme alla sua fidanzata. Giorgio dichiara finalmente di voler diventare padre, riuscendo a vedere per la prima volta in faccia la realtà, e riuscendo a vedere il rischio di perdere Stefania.

D’altra parte lei – che ancora non sa di ciò che pensa Giorgio – spiega ai suoi compagni di avventura che non è disposta ad andare incontro al suo fidanzato, e mette la mano sul bottone. I due si confrontano così per la prima volta.