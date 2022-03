L’Isola dei famosi 2022: in nomination Carmen ed Alessandro e Clemente e Laura

Condividi su

Questa sera, 28 marzo 2022, alle ore 21:45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin

Isola dei famosi 2022, 28 marzo, diretta

Inizia la puntata. Alvin ci aggiorna sulla settimana dei naufraghi che purtroppo hanno affrontato un ciclone. I concorrenti sono stati travolti dal maltempo che si è abbattuto sull’Isola e sono stati evacuati d’urgenza. Stanno tutti bene però e trascorsi alcuni giorni sono potuti tornare a vivere pienamente la loro avventura.

Non sono mancati scontri neanche in questa occasione. Clemente e Laura hanno infatti ritenuto che alcuni dei vip non avessero pensato al bene comune ma avessero agito egoisticamente. Secondo loro Antonio, Nicolas, Carmen ed Alessandro non avrebbero collaborato per sistemare i danni del ciclone, ma avrebbero aspettato che lo facessero gli altri. Stasera la coppia racconta però di essersi già confrontata con gli altri naufraghi e di aver chiarito.

Isola dei famosi 2022, la scelta di Ilona

Ilary si collega con Playa Sgamada. Scopriamo che Patty Bonetti non c’è perchè si è ferita ed ora, pur stando bene, è sotto osservazione. Stasera Ilona dovrà decidere con chi far coppia e tornare in gioco. La Staller può scegliere tra Patrizia, Jovana e Roger. Marco è escluso perchè i due hanno già fatto coppia.

Si torna in Palapa, dove si parla della relazione tra Lory e Marco. Ilary fa notare alla Del Santo che il compagno viene spesso messo in secondo piano da lei e subisce le sue decisioni. Dopo aver risposto ad alcune domande sulla loro vita di coppia, Marco afferma di essere pronto a tutto per Lory. Ilary ed Alvin gli propongono una sfida: dovrà mettere le mani in una cassetta di legno di cui ignora il contenuto per recuperare un oggetto molto caro a Lory. Marco riesce a recuperare una spazzola per la sua amata e scopre solo dopo che per fare ciò ha toccato blatte e ragni, le sue peggiori paure.

La Del Santo non sembra particolarmente colpita dall’impresa. “Sono basita dal calore di Lory nei confronti di Marco” – commenta ironicamente la Blasi.

Isola dei famosi, eliminati Floriana ed Antonio

Momento televoto: Floriana Secondi ed Antonio Zequila sono eliminati. I concorrenti hanno la possibilità di tornare in gioco singolarmente su Playa Sgamada, ma Floriana si rifiuta di continuare questa esperienza perchè ritiene che il pubblico la voglia fuori dal reality.

Una sua amica, Alessia, la conforta dallo studio. Floriana piange, spiega di essere rimasta delusa dall’Isola, che se l’aspettava diversa, e racconta di aver provato una forte condizione di disagio nell’essere legata per diversi giorni ad Antonio: “Anche con un santo sarebbe uscito il peggio in una situazione così”. La Secondi non riesce a trovare la forza per continuare, ma Ilary le dà del tempo per calmarsi e prendere la sua decisione.

Ilona sceglie di far coppia con Roger. I due saranno legati per almeno 24 ore e ricevono in premio il fuoco.

Isola dei famosi 2022, prova ricompensa

In postazione nomination, Blind racconta la sua adolescenza problematica, le scelte sbagliate e la rinascita. In collegamento dallo studio, la sua fidanzata si commuove e racconta di amarlo per la sua purezza.

Prova ricompensa: i naufraghi di Playa Sgamada raggiungono gli altri a Playa Palapa per sfidarli in un particolare tiro alla fune. Chi vincerà potrà mangiare della pizza. Clemente e Laura arrivano in finale contro Marco e Jovana e conquistano la vittoria per la loro squadra.

Marco Melandri si lascia andare ad un racconto a cuore aperto, parla della sua crisi coniugale e della forza della moglie che lo ha sostenuto ed accettato nonostante tutto.

Floriana decide di rimanere sull’Isola e di provare a giocare singoloramente su Playa Sgamada. “Ti voglio bene, hai fatto la scelta giusta Flo” – le dice l’amica Alessia.

Isola dei famosi 2022, prova leader e nomination

Momento prova leader, gareggiano gli uomini. Il migliore è Nicolas Vaporidis, che rende leader anche la propria compagna di gioco Stefania. Jeremias si indigna per aver perso proprio all’ultimo.

Anche i naufraghi di Playa Sgamada devono avere un capo e dunque si riuniscono nella Tana dei serpenti per sceglierlo. Ognuno di loro può fare un solo nome. Marco vota Jovana, Jovana vota Marco, Floriana vota Marco, Antonio vota Floriana. Viene eletto capo di Playa Sgamada: Marco.

Ilona e Roger entrano in Palapa e vengono accolti con gioia dai naufraghi, contenti e sollevati per aver ricevuto in dono il fuoco.

Si parla di Carmen ed Alessandro e del fatto che la Di Pietro sia una mamma un po’ troppo chioccia e presente. Ilary e gli opinionisti la spronano a lasciare un po’ più di indipendenza al ragazzo.

Momento nomination. Carmen ed Alessandro votano Blind e Roberta. Lory e Marco votano Blind e Roberta. Ilona e Roger nominano Carmen ed Alessandro. Blind e Roberta votano Carmen ed Alessandro. Jeremias e Gustavo votano Carmen ed Alessandro. Clemente e Laura nominano Carmen ed Alessandro.

I nominati del gruppo sono Carmen ed Alessandro. La coppia leader vota Clemente e Laura.