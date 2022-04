Stasera in tv domenica 10 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 10 aprile 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 10 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, gli ultimi due episodi della fiction Noi, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano. Titolo del primo episodio: “Napoli”. La salute di Mimmo peggiora: Daniele lo porta a Napoli per ritrovare i luoghi, gli affetti e la musica di un tempo. Cate e Teo sono sempre dell’idea di sposarsi ma intendono rallentare un po’ i preparativi. Per Claudio (Dario Aita) invece è arrivato il giorno del debutto a teatro.

A seguire, il secondo episodio, “La luna”. Rebecca (Aurora Ruffino), circondata da tutta la famiglia, assiste allo spettacolo teatrale di Claudio. E’ la sua occasione di riscatto, il momento di brillare, e la telefonata di un importante regista cinematografico lo renderà ancora più speciale. Ma si sa, ogni grande occasione può comportare delle rinunce.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Finalmente lo stato di emergenza legato al Covid-19 è finito ma nello studio di Fabio Fazio si continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico sulla pandemia attraverso la consueta lezione del professor Roberto Burioni. Tra i temi della puntata, anche l’evoluzione della situazione in Ucraina.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Le speranze di una rapida soluzione del conflitto in Ucraina stanno lasciando il posto alla consapevolezza che, a Kiev e dintorni, si sta giocando una partita a scacchi che coinvolge politica e strategia e che rischia di durare a lungo. Se ne parla diffusamente nel programma di Giuseppe Brindisi.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Cala il sipario questa sera sull’ottava edizione dello show realizzato in collaborazione con il Guinness World Records. Gerry Scotti introduce gli ultimi aspiranti primatisti, alcuni dei quali tenteranno l’impresa all’Autodromo di Monza, dove li aspetta il campione di apnea Umberto Pelizzari.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Con la solita grinta, inchieste esclusive e il contributo di molti ospiti, Massimo Giletti affronta gli argomenti più scottanti dell’attualità, a partire inevitabilmente dal dramma dell’Ucraina. Spazio poi alla politica di casa nostra.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 20.00, Motociclismo: G.P. delle Americhe. Ad Austin, in Texas, si corre la quarta gara del Moto Mondiale. Uno dei protagonisti più attesi è il riminese Enea Bastianini, del Team Gresini, che in sella a una Ducati ha trionfato nella prima gara della stagione, disputata in Qatar.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Seconda Repubblica – Il meglio di Recital. Corrado Guzzanti è il protagonista di un esilarante spettacolo teatrale dove rivediamo i suoi personaggi più amati, come il santone di Quelo e la stralunata presentatrice di Rieducational Channel, Vulvia.

Su Real Time, alle 21.20, Donne oltre il confine. Dal 24 febbraio 2022 le vite dei cittadini ucraini sono rimaste sospese. La guerra ha messo in fuga, oltre confine, milioni di donne con figli e nipoti. Molte di loro sono arrivate in Italia. Nello speciale alcune di loro raccontano il loro viaggio.

I film di questa sera domenica 10 aprile 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2006, di Shawn Levy, La pantera rosa, con Steve Martin. Un gioiello di inestimabile valore è stato rubato. Clouseau indaga, combinando guai fra Parigi e New York. L’ispettore capo Dreyfus, intanto, trama nell’ombra.

Su Italia 1, alle 21.20, il film biografico del 2017, di Doug Liman, Barry Seal – Una storia americana, con Tom Cruise, Domhnall Gleeson. Barry Seal (Tom Cruise), uno scaltro pilota di aerei di linea, viene reclutato dalla Cia per guidare sotto copertura importanti operazioni. Atterrato in Colombia durante una ricognizione, Seal viene assoldato da alcuni trafficanti di droga ed entra in contatto con Pablo Escobar. Da una storia vera.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 1994, di A. Proyas, Il corvo, con Brandon Lee. Un anno dopo essere stato assassinato assieme alla sua ragazza, il chitarrista Eric Draven torna dall’oltretomba. Guidato da un corvo, mette in atto la vendetta contro il boss che tiranneggia la città.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Daniel Barnz, Cake, con Jennifer Aniston. Claire deve convivere con atroci dolori, conseguenza di un grave incidente. Dopo la separazione dal marito, di lei si occupa una colf messicana che conosce anche la sua sofferenza interiore.

Stasera in tv domenica 10 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Roberto Andò, Il bambino nascosto, con Giuseppe Pirozzi, Silvio Orlando. Gabriele vive in un quartiere popolare di Napoli e insegna pianoforte. Una mattina il piccolo Ciro, che abita nel suo palazzo, s’introduce di nascosto in casa sua e si nasconde.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di David Yates, Animali fantastici 2 – I crimini di Grindelwald, con E. Redmayne. Nel tentativo di contrastare i piani di dominio di Grindelwald, Albus Silente arruola l’ex studente Newt Scamandro. Ma quest’ultimo è ignaro dei reali pericoli che lo attendono.